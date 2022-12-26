Жизнь прекрасна и будет еще лучше. Итоги года и ожидания жителей Кыргызстана

14:23 27.12.2022

В конце года принято подводить итоги года прошедшего и делиться ожиданиями от года наступающего. Каким был 2022 год для кыргызстанцев – год, окрашенный в новостной ленте в цвета боевых действий, как в самой Республике, так и за ее пределами?



По мнению подавляющего большинства кыргызстанцев, завершающийся год стал в целом удачным. 83% респондентов считают, что год был "хорошим для страны", 88% оценивают год как позитивный для них лично. Противоположной точки зрения – "год получился плохим" - придерживаются 14%, говоря о стране, и 11% - лично о себе.



Обращает на себя внимание отсутствие значимых различий в мнениях различных социально-демографических групп: молодые и пожилые, городские и сельские жители, более образованные и менее образованные – во всех этих группах нет заметных различий в распределении мнений.



Единственное исключение составляют наиболее обеспеченные жители страны: они чаще других считают, что год был неудачным для страны (30% против 14% в среднем) и для них лично (16% против 11%).



Среди наиболее заметных событий года чаще всего, что неудивительно, назывался конфликт в Баткенской области (14% респондентов). Однако, и среди запомнившихся внутриполитических событий позитивные и негативные оказались примерно наравне, а в личных и семейных событиях (которые в сумме упоминались значительно чаще – 46 % респондентов), уже заметно преобладание позитива. Внешнеполитические события стали доминирующими лишь для небольшой доли опрошенных.



Показательно, что и среди опрошенных жителей Баткенской области заметно преобладают те, кто считает завершающийся год "хорошим" как для страны (78%), так и для них лично (80%). Вероятно, личный оптимизм, склонность чаще видеть хорошее, чем плохое, оказываются сильнее даже реальных угроз для жизни.



Человеком года, по мнению 35% опрошенных кыргызстанцев стал президент страны Садыр Жапаров. Значительно реже респонденты называли имена других политиков, деятелей культуры, искусства, спорта и бизнеса. 4% кыргызстанцев назвали человеком года К. Ташиева. По 1% респондентов назвали человеком года борцов Айсулуу Тыныбекову и Акжола Махмудова, певцов Мирбека Атабекова и Бекжана Темирхана, депутатов Адахана Мадумарова и Нуржигита Кадырбекова. Некоторые респонденты называли "человеком года" представителей других стран. 3% опрошенных отметили В. Путина, по 1% назвали "человеком года" президента Украины В. Зеленского и бизнесмена Илона Маска.



В сравнении с 2021 годом завершающийся год кажется большинству жителей Кыргызстана более удачным как для страны (69%), так и для них лично (71%). По всей видимости, отступление на второй план темы пандемии, и позитивные личные/семейные события играют более весомую роль в оценках, чем крупные внешнеполитические конфликты и сложности в отношениях с соседними странами.



Еще заметнее оптимизм кыргызстанцев при взгляде в будущее. 78% опрошенных считают, что 2023 год будет лучше, чем 2022 год, для страны, и 83% полагают, что наступающий год окажется более удачным для них лично. Доля пессимистов среди респондентов совсем невелика – только 3% опрошенных ожидают менее удачного года для страны, и 1% полагают, что 2023 год окажется хуже 2022 года лично для них.



Можно предположить, что такой высокий уровень ожиданий от наступающего года говорит и о том, что в прошедшем году все было неидеально, и респонденты знают, что можно улучшить. Но сегодня они склонны и в прошлом, и в будущем видеть преимущественно позитивные стороны.



Бурул Дуйшебаева

Менеджер по маркетинговым коммуникациям

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