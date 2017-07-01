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|В Узбекистане новый глава МИД - Норова сменили на Саидова
12:32 30.12.2022
Президент Узбекистана Ш.М.Мирзиеев произвел неожиданную предновогоднюю рокировку в высшем эшелоне Узбвласти. Владимир Норов освобожден от должности главы МИД РУ "в связи с переходом на другую работу".
Исполнять обязанности главы внешнеполитического ведоства поручено экс-министру... народного образования Бахтиеру Саидову.
САИДОВ Бахтиер Одилович
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[22.04.1981 - ..]
родился в городе Самарканд. Узбек
Окончил Ташкентский государственный экономический Университет в 2002
главный менеджер - 1-й зам. пред. правления АО "Узбекенгилсаноат" (? - 07.2017).
посол РУ в Китае (07.2017-11.2021)
+ посол РУ в Монголии (5.04.2018-
+ посол РУ на Филиппинах (26.07.2019-
с 17.11.2021 - 30.12.2022 - Министр народного образования РУ
с 30.12.2022 - и.д. МИД РУ