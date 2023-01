Мухаммадшариф Сулаймонов – символ мужества, стойкости, борьбы и победы таджикского спорта. Часть 1

17:47 01.01.2023 Мухаммадшариф Сулаймонов – символ мужества, стойкости, борьбы и победы таджикского спорта



Фото Шарифа Сулаймонова.



Часть первая



1 января Махмадшарифу Сулаймонову - легендарной личности, в недавнем прошлом главному тренеру сборной Республики Таджикистан по самбо, уроженцу Ванчского района, исполняется 70 лет.



Махмадшариф Сулаймонов - многократный победитель республиканских и международных соревнований, чемпион СССР среди сельских спортсменов, серебряный призер студенческих игр СССР, Мастер спорта РТ по национальной борьбе – гуштингири, Заслуженный мастер спорта СССР по самбо и дзюдо, Мастер спорта международного класса, Судья международного класса высшей категории, Международный деятель физической культуры и спорта, заслуженный деятель спорта РТ и кавалер ордена Шараф (Славы) 2-й степени, награжденный многочисленными государственными и общественными наградами.



Гуштингири - национальная таджикская борьба, главными атрибутами которой являются национальный халат с мягким поясом.



Гуштингири - один из древних видов борьбы, имеющий двухтысячелетнюю (2000) историю. В Таджикистане ни одно празднество или свадебное торжество не обходится без гуштингири.



В данном повествовании достаточно подробно описывается как простой сельский парень, наделенный природой и родом талантом, народный самородок Мухаммадшариф Сулаймонов становится в последующем мастером спорта международного класса и трехкратным чемпионом мира среди ветеранов.



Поскольку Ванчский район был образован в 1933 году, и в 2023 году отмечают 90-летие этого района, то повествование о легендарной личности будет сопровождаться историческим экскурсом в прошлое, фактами, которые раскрывают историю возникновения района, его происхождение, характерные черты, присущие его жителям, исторический образ их жизни и экономический уклад их деятельности.



В повествовании описываются особенности природы Ванчской долины, этимология, топонимика некоторых названий и слов Ванчского говора таджикского языка с целью раскрытия исторической общности происхождения и близости таджико-персидского, русского и других индоевропейских языков.



Также рассказывается о значимой положительной роли Великой октябрьской социалистической революции, создании Таджикской ССР в составе СССР, социально- экономических достижениях, повышении уровня образованности и становлении системы здравоохранения населения советского периода.



Особое внимание в повествовании уделяется формированию личности героя, его спортивной карьере. Рассказывается и о достижениях жителей Ванчского района, ГБАО и Таджикистана в целом.



Все изложенные в повествовании биографические данные Махмадшарифа Сулаймонова и исторические факты дают возможность познать величие силы Человека, наделенного волей, разумом, мудростью и оптимизмом, основополагающими качествами, лежащими в основе звездной спортивной карьеры Мухаммадшарифа Сулаймоноваи и уникальности его Личности как образца подражания и гордости для молодого поколения и всего таджикского народа.



Мухаммадшариф с его яркой биографией, молниеносной спортивной карьерой, завоеванными призами и медалями является живым воплощенным музеем истории спорта Таджикистана.



Село Рованд – место рождения физически сильных борцов-спортсменов.



Махммадшариф Сулаймонов родился 1-го января 1953 года в кишлаке Рованд Ванчского района ГБАО Таджикской ССР, расположенном примерно на 15 километров ниже ледника Медвежий – одного из ответвлений крупнейшего континентального ледника Федченко.



С малых лет наш герой увлекался борьбой.



По рассказам Мухаммадшарифа каждый праздник в его жизни сопровождался поединками гуштингиров. Многие мальчишки после выступления взрослых, как бы подражая им, выходили на зеленую траву и бросали друг друга на лопатки. Гуштингири настолько очаровал Мухаммашарифа, что он уже тогда в борьбе гуштингири увидел цель и смысл своей жизни.



Это детское желание и мечта Мухамадшарифа появились не случайно, поскольку известно, что его предки с давних времен были физически развитыми и сильными богатырями.



По рассказам старшего поколения дед Мухаммадшарифа по имени Амнат (с таджикского буквально блюститель порядка, спокойствия и безопасности) был настоящим богатырем исполинской силы, подобно персидскому богатырю Рустаму, главному герою Фирдоуси в эпосе Шах-наме. Герою, наделенному богатырской силой, незгибаемой волей и стальным характером. Такие богатыри тогда в Ванчской долине были единицы. В верхнем Ванче на тот период их было двое: Амнат и некий Гофил. Народная молва об их мощной силе до сих пор живет в народной памяти. Например, говорят, что сборщики налогов, которых в дореволюционном периоде в Бухарском эмирате называли закотчи, как правило, во время сбора налогов обходили стороной населенные пункты, где проживали эти силачи-богатыри и блюстители покоя местного населения.



Сулаймон, отец Мухаммадшарифа, вся сознательная жизнь которого протекала в советский период, также славился своей неиссякаемой физической силой, и был похож на непобедимого богатыря с могучими кулаками, о которых писали в древних сказаниях и былинах.



Учась в старших классах, и будучи родственником знатного рода, я несколько раз бывал в гостях в доме благородного старца Сулаймона. Я, лично, встречался и беседовал с этим благородным мудрым великаном с яркой и запоминающейся внешностью, который со своей красивой седой и ухоженной бородой напоминал мне образ с фотографии основоположника классической таджикско-персидской литературы Абуабдулло Рудаки.



Согласно традиции старшие братья в долине Ванча должны были продолжать дело отца и содержать большую семью. Самый старший брат Мухаммадшарифа Шоди Сулаймонов, достаточно физически развитый и сильный человек, был одним из лучших мастеров - каменщиков, столяров и плотников верхнего Ванча. Каждое лето к нему выстраивалась очередь заказчиков на строительство новых домов. Ежегодно он возводил по нескольку добротных качественных строений. В середине 70-х годов Шоди, по просьбе моего отца, и для нашей семьи также выстроил очень красивый дом в кишлаке ишхарвак, где я в возрасте старшеклассника жил в отдельной комнате, со всеми удобствами для учебы.



Мирзошариф, другой старший брат Мухаммадшарифа, после завершения средней школы обучался на водителя автомобиля, и долгое время работал водителем в геологической экспедиции, а затем продолжил работу в торговой автолавке. В эти годы он смог материально поддержать своих младших братьев Мулло и Мухаммадшарифа, которые обучались в городе Душанбе.



Мирзошариф был любителем черешни. Могучий и сильный он, будучи нашим родственником, каждый год во время созревания плодов в нашем саду обязательно заходил к нам в гости, и я или мои старшие братья быстро поднимались на дерево и собирали для него целое ведро спелых плодов черешни.



Мулло окончил факультет физической культуры Педагогического института города в Душанбе и был высокопрофессиональным учителем физкультуры в средней школе в верхнем Ванче.



Согласно статистическим данным за 1970 год, во всех общеобразовательных учебных заведениях Таджикской ССР работало 400 учителей по физической культуре. Мулло, являющийся на несколько лет старше своего брата Мухаммадшарифа, был одним из этих учителей.



Предки Мухаммадшарифа Сулаймонова неслучайно поселились в кишлаке Рованд, где имеются высоко плодородные земли. Здесь растут самые большие орехи, вкусные яблоки, груши и другие плодовые деревья. Из разговора местных жителей известно, что здесь земля рождает очень богатый урожай. Например, в советское время высота растения табака достигала в среднем до 2,5 метров. В то время как в других местах высота этого же растения не превышала и 2-х метров.



Кстати, в те годы сельскохозяйственное производство табака стало мощным источником экономического процветания жителей Ванчского района.



В недавнем прошлом определенные сорта картофеля, поставляемые Фондом Агахана в качестве семян, в отдельных случаях по весу достигали трех килограмм. А в совсем недавнем прошлом одна из тыкв выросла такого огромного размера, который мог попасть в Книгу рекордов Гиннесса! Просто не успели довести этого гиганта до места взвешивания и законной регистрации.



В Рованде, например, растет один пирамидальный тополь диаметром более 4-х метров с объемным дуплом. Хотя верхний основной ствол со временем сломался, но боковые ветви растут до сих пор. По подсчетам специалистов возраст этого старого дерева определяется от 400 до 1000 лет. По древним преданиям после рождения мифологического Осмонбека (буквально - дитя Космоса), зачатого и рожденного от Космического священного Духа, однажды утром под этим деревом нашли гахвора – колыбель, спущенную с космоса и предназначенную для дитя. Поэтому с давних времен пирамидальный тополь местные жители священно чтят, берегут, хранят.



Земля наша также богата физически сильными людьми-богатырями. Вполне возможно, что или вода или земля Рованда имеют какие-то особые стимулирующие свойства. Буквально там, где с верхней части горы стекается вода и спускается по оврагу, недавно на рядом находящихся холмах геологи разведали рудоносные жилы никеля, в которых, по всей видимости, имеются незначительные примеси радиоактивного обогащенного урана. Возможно, небольшой радиоактивный фон земли и воды Рованда являются положительным фактором прогрессивной мутации ген всех живых существ на данной земле.



Южный Урал - прародина современных жителей Ванчской долины и Горного Бадахшана.



Согласно научной исторической книге Бободжона Гафурова "Таджики",по рассказам местных жителей и исторических свидетельств Ванчской долины, а также наличием специальных мест "чндон", где расплавляли железную руду для получения железа, и по множеству глубоких ям для производства древесного угля, жители Ванча с древнейших времен добывали железо и изготовляли железные инструменты, необходимые для ведения хозяйства. Излишнюю продукцию из железа меняли на соль, одежду и другие необходимые для жизни товары.



История "Кова-кузнеца и царя Заххока" в Шах-наме Фирдоуси является как раз символом и свидетельством того, что предки ираноязычных народов очень давно освоили добычу и обработку железа. Слово "кова" в русском языке сохранилось в словах: "ковкий", "ковать" и таджикском слове "ковок" - пустой, полый, рыхлый, пористый и т.д.



Таджикское слово "чуян" и русское слово "чугун" фактически одно и тоже слово и имеет древнейшее происхождение.



Этимологическая общность многих таджико-персидских и русских слов служит доказательством того, что предки таджиков и русских еще в эпоху бронзы и железа жили на одних и тех же территориях.



Согласно научным историческим источникам сарматы, скифы, саки и масагеты, жившие на южной территории современной России, в течение нескольких тысячелетий (не меньше 3-4 тыс. лет) от Карпат до Урала и Алтая говорили на восточно-иранских языках, свойственных современным таджикским горным говорам, памирским, ягнабским и множеству другим языкам Центральной Азии, Ирана, Афганистана, Пакистана, Индии, Синьцзяна (известных как китайские таджики), а также Турции, Азербайджана и Осетии.



По некоторым версиям ученых историков и археологическим раскопкам предки нынешних горных таджиков, например жители ГБАО, примерно 3,5-3 тыс. лет тому назад переселились с Южного Урала, нынешней территории Челябинской области. В 80-е годы прошлого века на этой территории в результате археологических раскопок нашли целый ансамбль древних поселений, эпохи бронзы и железа, под названием Аркаим.



Аркаи́м - комплекс из городища, могильника и селищ рубежа 20/18-18/16 веков до н. э. принадлежит к культуре так называемой "Стране городов". Расположен в долинах рек Большая Караганка и Утяганка в Челябинской области России. Комплекс был открыт в 1971 году. Исследования проводили в 1980-1990-е годы.



Считается, что культура Аркаима и родственных ему памятников Южного Урала является "арийской цивилизацией" и отождествляется со славянами. Сторонники этих взглядов считают Южный Урал источником ведических верований и местом древней государственности, столицей которой был священный Аркаим. Аркаим считается местом силы и прародиной славян и ариев (речь идет об исторических ариях и предках индоиранцев). Название города связывается с именем Йимы, вследствие чего поселение частью научного сообщества объявляется родиной Заратустры.



Таким образом, по этой версии наши предки из Южного Урала по русле реки Сырдарья постепенно и в продолжении длительного исторического периода мигрировали до территории сегодняшнего города Чимкента, Ташкента, Ходжента, Ферганской долины и дальше распространились в разные горные и равнинные места Центральной Азии. В свою очередь предки современных жителей Горного Бадахшана по вершинам гор Исфары, территории нынешнего Воруха перешли в Гармскую (Раштскую) долину, затем в долину Вахе, Ванча, Рушана, Шугнана и дальше в Вахон и т.д. Возраст восточно-иранских диалектов и памирских языков именитыми лингвистами и языковедами определятся до трех тыс. лет.



От себя отметим, что только люди, привыкшие к суровым климатическим и холодным температурным условиям, которые были знакомы с культурой земледелия, животноводства, производства железа, железных инструментов и домостроительства, могли предпочесть местом для своей жизни климатически суровые долины высоких гор и ущелий Памира, в том числе и долину Ванча.



Наши предки уже тогда, на севере, вели оседлый образ жизни, и у них была развита культура земледелия. Примерно во время последнего малого ледникового периода, от 12 до 9 тысяч лет тому, назад Ванчская долина, особенно верхняя ее часть, была покрыта толстым слоем льда. После освобождения территории ото льда еще долгое время эта земля не была пригодна к жизни. Никогда человек, живший в теплых, комфортных условиях для жизни, не приживется в таких климатически суровых условиях Горного Бадахшана, и в частности в Ванчской долине.



Некоторые особенности рельефа, исторического образа и экономического уклада жизни жителей Ванчской долины



Территория Ванчской долины в течение длительного исторического периода после поселения наших предков географически была изолирована от остального мира высокогорными хребтами с очень труднопроходимым рельефом. Жители долины традиционно вели патриархальный образ жизни и натуральное хозяйство. Были привязаны к своей земле и содержали домашний скот. Все остальные необходимые товары для жизни, а также лошадей в недавние обозримые исторические времена изредка привозили "трудовые мигранты", которые в летний период по проторенным высокогорным перевалам ездили на работу в Ферганскую долину.



Из-за ограниченности земель, природных и жизненно важных ресурсов практически рост населения в течение многих веков, вероятно даже тысячелетий, был незначительным. Обычно патриархальному устройству семьи присуще сохранение крепких родственных связей с другими поколениями. Это группа людей, как правило, состоит из деда, бабушки, мужа, жены и детей, а иногда дяди со стороны отца с их женами и детьми, живущими в одном большом доме и совместно ведущими натуральное хозяйство. В такой атмосфере воспитываются дети, и ребенок впитывает те же ценности и традиции, которые присущи его предкам.



Отметим, что натура́льное хозя́йство - это экономический уклад жизни, в котором люди производят продукты лишь для удовлетворения своих собственных потребностей на основные средства существования (обеспечение продовольствием, одеждой, жильем), не прибегая к обмену, к рынку.



В современной экономике именно "прожиточный минимум" понимается как обеспечение себя на минимальном уровне.



У любой такой патриархальной семьи имелся общий катахона - большой дом, где жила вся семья. Там же находился дегдон – очаг с котлом, где готовили хлеб и пищу. У этих семей имелись огил - коровник и сарай для мелкого скота. У более зажиточных семей имелась ахтахона – конюшня, где держали лошадь. Быков использовали в качестве тягловой силы для пашни земель, перевозки дров, сухой травы и т.д.



Редко кто в дореволюционный период мог себе позволить выезжать на учебу за пределы долины, тем более в такие отдаленные города как Самарканд и Бухара – центры таджикской культуры и просвещения. Достоверно известно, что из верхнего Ванча в начале 20 века некий мулла Одина из села Гумаст, соседнего села с Ровандом, длительный период времени учился в медресе в Самарканде. Он всесторонне владел основами исламской религии и шариата - исламского права.



Специфика отношения к женщине уже после приема ислама не могла ей позволить главенствовать. В досоветский период образование для женского пола было практически невозможным. Но в советское время еще сохранялись некоторые элементы матриархата и родового авторитета женщины. В семьях, где мужья рано уходили из жизни, мама фактически исполняла роль главы и управленца семьи и всего рода, в том числе в какой-то мере семьи своих дочерей.



Женщины и мужчины как было отмечено выше, жили в одном большом доме. Женщины рожали детей, воспитывали их, вели как домашнее хозяйство, также и помогали мужчинам в посеве и сборе сельскохозяйственного урожая. Женщины после принятия ислама не носили паранджу-чадру или как сегодня говорят - сатр. Они носили белое одеяние, и в ежедневном обиходе на головах носили руймоли гарди с традиционными древними узорами и рисунками – платок для обихода (от слова гардиш-вращение, оборот, гулять, прогуливаться). За пределами дома носили "соба" от двух таджикских слов "су+оба" - отводящую воду, состоящий из ткани "дока" - марля. Для обозначения головного убора также использовали слово "докани".



Естественно, что в те времена никто никогда даже в своих мыслях не допускал ущемлять права женщин и детей. Сейчас представители некоторых новоявленных течений ислама, в частности салафизма, особенно в Российской Федерации, фактически насильственно заставляют женщин носить чуждые национальным традициям одеяния, радикализуют молодежь, с малых лет вместо получения светского образования насаждают образование религиозное, заставляют детей исполнять религиозные обряды и т.д.



Подавляющее большинство молодых людей - выходцы Ванчского района и других регионов Таджикистана носят бороду, за которым, как правило, не ухаживают. Их вид, где бы они ни появились, очень страшно пугает окружающих людей-граждан Российской Федерации. Это противоречит традиционному исламу и укладу жизни в горных районах, в том числе и в Ванчской долине, а также законодательству России.



Таким образом, фактически ущемляются исторические права женщин и молодежи прививаются чуждые ценности, которые отдаляют их от светского образования, современной культуры, нормальной социализации и развития. Эти течения приводят к глубокому духовному расколу среди жителей и опасности потери уникальной этнографической особенности населения Ванчской долины.



Хочется верить, что все эти новомодные аномалии будут преодолены и представители горных районов, в частности и весь таджикский народ в целом, перейдут к своему веками устоявшемуся жизненному укладу и традиционному исламу.



Как это и не парадоксально, но в Российской Федерации некоторые уроженцы Ванчского района фактически держат своих жен в заточении, и наряду с первой супругой женятся несколько раз и иногда незаконно имеют до трех жен. Многие мужья материнский капитал своих жен используют в своих интересах или интересах своих родственников. Женщина обязана только рожать и воспитывать своих как минимум 3-4-х детей, чтобы как можно больше заработать денег в виде материнского капитала и других социальных выплат для своих мужей.



Подавленная, не имеющая прав женщина, тем более под чадрой в заточении никогда не сможет воспитывать морально-нравственного, этически воспитанного, свободного, образованного и культурно развитого человека, что недопустимо с точки зрения современной тенденции развития человечества, где образование, специальные знания и информация становятся главными производительными факторами развития экономики, способом заработка и высоких доходов.



Легенда о Кофарслохе и Нараямы является доказательством древнейшего поселения жителей в Ванчской долине



Между двумя селами верхнего Ванча Гуджоваст и Вишхарвак, за семь километров до кишлака Рованд имеется специальное место под названием Кофарслох. Это большая труднодоступная расщелина и пещера на нижней части острого очень высокого отвеса скал гор, где вход в пещеры после первых снегов в поздней осени заметается, и человек оттуда уже не может выбраться.



По народным преданиям, в глубокой древности, по причине ограниченности продуктов питания, стариков их старшие сыновья взваливали себе на спину в специально оборудованной сплетенной корзине (на местном Ванчском говоре "курч") отвозили в эту пещеру и оставляли с запасом еды на несколько недель. В этой общей могиле старики проводили последние дни своей жизни и умирали. Однажды один из местных смельчаков отважился выступить против этой древней архаичной традиции и отказался отнести своего отца в эту пещеру. Его отважный поступок пробудил сознание местных жителей, со временем полностью отказавшихся отвозить в пещеру Кофарслох своих старых родителей.



Хотя эта традиция была прекращена еще задолго до нашествия арабов, но вероятнее всего, название Кофарслох данная пещера получила после принятия ислама из объединения двух слов "кофир" – неверный и "сурох" – дырка, логово, пещера. С точки зрения религии ислама эта вынужденная древняя традиция считалась недопустимой и противоречащей шариату. Видимо слово "Кофарсурох" в Ванчском говоре таджикского языка постепенно трансформировалось в слово Кофарслох.



Отмечу, что в японском художественном фильме "Легенда о Нараяме" 1983 года производства, обладателе "Золотой пальмовой ветви" 36-го Международного Каннского кинофестиваля показывают аналогичный сюжет, где в забытой маленькой японской деревне неторопливо течет почти первобытная жизнь. Земля не может прокормить всех жителей. В деревне разрешают жениться только старшим сыновьям, младшие братья выполняют только функцию работника.



Суть "Легенды о Нараяме" является обычай, который испокон веков соблюдается в деревне. Когда старику или старухе исполняется 70 лет, деревня и семья не должны больше кормить бесполезный рот. Старший сын должен на своих плечах отнести пожилого человека на вершину горы Нараяма умирать от голода и жажды. Впрочем, такая участь в конце жизни считается достойной, так как умереть на священной горе - это, согласно обычаю, возможность встретиться с Богом, поэтому выполнить свой долг пожилому человеку надлежит мужественно, а плач и лишние разговоры во время восхождения недопустимы.



Некоторые этимологические общности Ванчского говора таджикского языка, русского и других индоевропейских языков



Я достаточно давно занимаюсь некоторыми этимологическими общностями таджикско-персидского, русского и других индоевропейских языков, а также физико- математическим кодом протоязыка древнего человека. Мною определены значения и смыл каждой буквы кириллического алфавита таджикского и русского языков, а также эквивалентные звуки латинского алфавита в английском и других европейских языках. Не углубляясь в сущности методологии, я попытаюсь поверхностно предлагать некоторые версии этимологии старованчских слов, которые встречаются в данном тексте.



Здесь можно отметить, что в этимологических словарях русского языка, как правило, упоминается, что многие слова заимствованы у древнегреческой, латинской или других европейских языков. В действительности подавляющее большинство этих слов имеются в таджикско-персидском языке, что может помочь более правильно подходить к вопросам этимологии при изучении индоевропейских группы языков, в частности русского языка.



Слово Ванч этимологически означает предпочитающий одиночества, проявляющий, реализующий себя в жизни в одиночестве. В таджикских словарях и исторических источниках слово "ванч" означает "гунчишк" - воробей. Я считаю, что первоначально это слово имело вид "кунчист", состоящее из двух слов "кунч" - угол и "ист" - стояние, остановка, т.е. стоящий на стороне и предпочитающий угол.



Слово "кунч" в старовансчком говоре имеет вид "внч". Имеется также этому слово синоним "внди" - избегающий других, а таджикское слово "банди" - заключенный, т.е. тот который завершил свое движение, путешествия и привязан к одному месту. Во многих случаях буква и звук "в" на кириллице трансформировались в букву "б" и они взаимозаменяемы. Поэтому слово "ванд" превратился в "банд", а слово "ов" в старованчском диалекте на слово "об" в таджикском языке, на русском вода, на анлийском water [ˈwɔːtə]. В этих словах буква "в" выражает движение, "о" сверху. Вода всегда течет сверху вниз.



Русское слово "конец" на английском end [end], русский союз "и" на английском and [ænd], где один объект, процесс, явление и т.д. заканчивается и затем начинается новый, т.е. конец, за которым будет новое начало.



Язгулямское слово Wanda(r) в латинском алфавите и на кириллице Ванда означает здесь, сюда, а wanda za иди сюда. Слово ванда в Ванчском говоре трансформировалось в анда, а ванда за в Ванчском означает анда бие – иди сюда. Здесь имеется в виду, иди один сюда (в конец) оттуда, где стоишь.



В старованчских словах "андар" - обрыв и окончания "анд" в таджикских словах "омаданд" -пришли, "рафтанд" -ушли, "оварданд"-принесли и т.д. сочетание букв "анд" в конце слова также обозначает конец, завершение какого то процесса или последний предел.



В русском языке часто используется приставка анти (греч. anti - против, пред). В этой приставке с целью мелодичного звучания и легкого произношения буква "д" в слове and трансформировался в букву "т". Зачастую эти буквы по своему значению взаимозаменяемы. Эта приставка, употребляется с другими словами, для обозначения противоположности или противодействия. Например, антикритика – крайное возражение против критики. Таким образом, приставка анти означает - крайняя нетерпимость, доведения до крайности.



Например, слово банда заимствовано из французского, где bande - "банда, толпа, шайка", а на таджикском слово банда - раб, невольник, слуга. В свою очередь слово бант происходит от немецкого band "лента". В восточнославянских языках слово заимствовано через польское bant. На таджикском слово банд - узы, оковы, веревка 2) связка, вязанка. Здесь в этих словах буква "б" на русском переводится как "с" или совместно, "анд" – конец движения, приземление.



Чтобы глубже понять этимологию и смысл слова Ванч рассмотрим этимологию слов ген. Ген на греческом γονίδιο [gonídio], на латинском genon (от греч. génos - род, происхождение), на английском gene джин [ʤiːn] элементарная единица жизни и наследственности.



Жизнь на греческом языке ζωή [zoí], в санскрите Jiva, а в ванчском диалекте "зой", зоидан - рожать, привести на свет новый жизнь, на таджикском зоен – плодовитый, зоиш - рождение, рождаемость.



Если в слове Ева заменить букву "Е" на "Дж", то оно на санскрите читается, как: jiva [джива] "живой, полный жизни, основы жизни, существования, душа", что точно соответствует исходному понятию "жизнь".



Женщина на санскрите называется "йошит". Буква й в латинском j читается как дж, тогда слово "йошит" звучит как джон+шит – шит или защита для жизни. Русское слово Женщина - джон+шина на таджикском джон - душа. В Ванчском диалекте у охотников место, которое они подбирают в ожидании появления своей жертвы во время охоты называется "шинак". Техническое слово "шина" буквально "то, что разделяет обод колеса от земли", "амортизатор", т.е. устройство, которое создает комфортное условие для движения машины. Таджикское слово "шино" означает плавание. Таким образом джон+шина означает комфортное условие - шина для новой жизни джон. В таджикском языке сочетание букв "жен" в ходе истории с целью лучшего произношения постепенно трансформировалось в слово зан – женщина.



Ванч в латинской транскрипции пишется как [wʌnj] и в русском языке читается как слово "ваня". Буква J, j - латинское название - йот или йота, французское название - жи, английское - джей [d͡ʒeɪ̯]. В латинском языке буква произносится как [j]. В английском языке букве J соответствует звук [d͡ʒ]. В таджикско-персидском языках исторически звук буквы J, j произносился как [ʒ] (ж) или [d͡ʒ] (дж). В русском языке буква J, j чаще всего произносился как буква звук Я.



Русское слово "один" на английском пишется латинскими буквами one и произносится как [wʌn], а на кириллице [ван]. Буква "в" означает движение, буква "а" низ, опускаться, остановиться, а буква "н" - назначение, синонимами которого являются слова "задача, направление, предназначение, предопределение, предначертание, миссия, функция, цель". Имя на английском name [neɪm] на таджикском "ном", где буква н - предназначение, миссия, о- сверху, м- множество, словосочетание "ом" означает все, т.е. имя это предназначение, миссия каждой личности среди всего человечества.



Таким образом, мы пришли к выводу, что слово "ванч" и "ваня" тождественные по значению слова. В смысловом значении слово Ванч состоит из двух слов ван и чой – место для уединения или одиночества. Таджикское слово чой – место является производным от слова чон – душа. Окончательно слово Ванч это объединение двух слов "ван" и "чон", т.е. место для уединения души.



Таким образом слово "ван" - движение+вниз+в предназначенное место для остановки или уединения. Отсюда русское слово "ванная" - место уединения для души, отсюда русское слово душевая, баня – то же самое название более древнего происхождения, означающее "место уединения". Таджикское слово "чой" место, где предназначено остановиться. Таким образом, Ванч означает место для уединения души.



В слове Рованд буква "р" означает высота, "о" – сверху, "в" – движение, анд – как мы уже определили, означает конец или завершение движения. В современном русском языке слово "ров" - это глубокий, широкий ров, либо сухой, либо заполненный водой, который выкапывается и окружает замок, укрепление, здание или город, чтобы обеспечить его предварительной линией обороны. В естественных условиях роль строителя рва выполняет вода. На Ванчском диалекте "ов" -вода, падающая с высоты под тяжестью силы гравитации вымывает горные породы, а во время половодья обрываются и спускаются вниз огромное количество рыхлых, сыпучих горных пород в виде мощной сели. Таким образом, этимология слово "рованд" - это конец, завершения движения или отложения сели стекающего сверху.



В слове "Вахон" буква "в" означает движение, "а" - вниз, ниже чего - то, буква "х" - застывший, твердый, холодный. Словосочетание "ах" в индоевропейских словах означает твердый, застывший лед. В таджикском языке слово "ах" трансформировалось в "ях" - лед.



Таким образом слово Вахон – холодное место, везде и повсюду лед и холод. Слово Вахе состоит из двух составляющих Вах и ер или ор (на таджикском овардан)– приносящий лед, место куда стекаются ледники, на латинском алфавите пишется как Wakh+yor, буква Е (е) кириллицы на английском пишется как Yo (yo).



Слово дузах никогда не означает, как предполагают религиозные деятели чрезвычайно горячее место как ад, а состоит из двух слов дуз+ах, что означает - вечное привязывание души человека ко льду. В древности, поскольку наши предки жили в северных суровых и холодных климатических условиях, холод они считали одним из вреднейших и самих плохих явлений. Не случайно русское слово мороз совпадает с таджикскими словами мараз-заразная болезнь, мариз –больной.



Слово неудачник на английском loser [ˈluːzə], на старованчском говоре лозр-ледник, где буква л- мельчайший квант чего-то, маленький, о- сверху, "зер" во многих индоевропейских словах означает низ, нижняя часть. Таким образом, слово лозр-ледник означает медленное опускание сверху вниз, что совпадает с английским словом loser –неудачник.



В Ванском говоре имеется слово "трак" - глубокая расщелина в леднике, русское слове трек происходит от англ. track [træk] - "след, курс, трасса". Это одно и тоже слово с некоторым различием в произношении, что произошло в результате развития и дивергенция индоевропейских языков.



Исходя из вышеприведенных рассуждений об этимологии некоторых слов в Ванчском говоре таджикского языка и других восточноиранских памирских языках, где практически некоторые слова сохранились в первозданном виде, следует, что очень давно европейские, индийские, славянские и ираноязычные народы, когда-то давно в течение долгого малого ледникового периода (25-10 тыс. тому назад) и далее до 6-5 тыс лет тому назад жили вместе на территории от Карпат до Урала и Алтая.



Европейцы, индийцы по времени откололись от славянских народов раньше, чем ираноязычные народы. Поэтому иранские и русский языки этимологически среди всех индоевропейских слов являются более близкими.



Первые исторические упоминания о Ванчской долине



Древнейшие упоминания о Ванчской долине относятся к концу VI -началу V в. до н. э., когда при Дарии I Западный Памир входил в 15-й податный округ государства Ахеменидов и был населен саками. Поэтому в античные времена Ванч и другие районы Горного Бадахшана назвали "страной саков".



Отметим, что в ГБАО только 3 % территории - главным образом долины горных рек - пригодны для проживания населения. Ванчская долина среди других районов ГБАО является более обширной. И соответственно Ванч исторически имеет больше земель для сельскохозяйственных целей. В подтверждении этих слов великий таджикско-персидский поэт, философ, ученый и просветитель Насир Хисрав еще в 11 веке о Ванчской долине писал следующее двустишие: "Ванчи ману, ганчи ману, гулшани ободи ман", что в переводе звучит как: "Мой Ванч, сокровище мое, цветущий сад мой!".



Отметим, что территория Ванчской долины была настолько защищенной и недоступной высокими вершинами гор, что в ходе истории жители практически не видели никаких войн, не были насильственно покорены из внешнего мира, за исключением похищения девочек или скота киргизами в прошлые века в летний период со стороны ледника Федченко в верхнем Ванче. С другой стороны, в течение всей истории жители долины всегда принимали и приютили разных беглецов, которые добирались в эту долину, преодолевая труднодоступные перевалы, в частности со стороны долины Вахе или Дарваза.



По этой причине за последние несколько сот лет в результате такого смешения население Ванчской долины постепенно перешло на таджикский язык и приняло исламское течение суннизма, хотя некоторые доисламские элементы этнокультуры до сих пор здесь сохраняются.



Родным языком ванчцев среди специалистов считается ванчские говоры таджикского языка. Как уже было отмечено выше, постепенная ассимиляция таджиками и потеря ванчцами родного языка сопровождалась их переходом в суннизм. По мнению специалистов,местные жители долины Ванча сравнительно поздно, примерно лет двести назад переходили на таджикский язык. Говорят, что в Ванче еще до XIX века говорили на старованчском языке.



Хотя большинство язгулямцев, живущими в Ванчском районе приняло суннизм, они по названию, языку и обычаям остаются и считают себя язгулямцами.



Известно, что таджикский язык на протяжении своей истории записывался тремя системами письма: арабской, латинской и кириллической. Используемые алфавиты в начале 20-го века менялись последовательно.



Первой письменностью для записи таджикского языка было арабское письмо. Затем, в 1930-1940-х годах, - латиница. Позже в 1940 году был введен кириллический таджикский алфавит, реформированный в 1998 году. По причине частых смен письменности после создания Таджикской ССР в 1929 году и примерно в течение 10-15 лет в высокогорных долинах, в том числе Ванчской, хотя люди массово и преодолели безграмотность, но условия для получения среднего профессионального и высшего образования в полной мере еще не были сформированы.



Технология производства железа - один из главных доказательств древности Ванчской долины



В нашем кишлаке Вишхарвак в большом количестве растут деревья, из которых можно изготавливать древесный уголь для выплавки железной руды, получения железа и изготовления металлических изделий. Рядом с нашим дедовским домом находился "чндн" или "чан+дон", в русском языке чан - большая глубокая кадка или бочка, дон – место, где размешают этот чан, наподобие "дег+дон" очаг для котла и приготовления лепешки и пиши.



На склонах холмов высоко в горах и в разных местах нашего села имелись глубокие ямы (на Ванчском говоре "ча", очень близкое по звуку и смыслу русскому слову "чан") для изготовления древесного угля. По рассказам жителей в 30-е годы прошлого века, как-то по весне, в марте месяце, в преддверии пашни земель и в связи с необходимостью изготовления металлических изделий группа из 6-10 человек со своими плетеными корзинами –курчами собиралась принести из глубины ущелья Вишхарвак древесный уголь, изготовленный еще осенью. По дороге на них сверху сошла мощная лавина и накрыла всех, за исключением одного человека. Село по меркам тех времен понесло огромные человеческие потери. Практически половина взрослых мужчин деревни погибли. Поэтому из уважения к нашему прошлому имеет смысл на месте гибели возвести памятник жертвам, увековечив имена производителей железных изделий, чтобы будущие поколения знали древнюю историю своей долины.



Железную руду добывали и в других горных ущельях кишлаков Ванчской долины, а на место выплавки доставляли на ослах и лошадях.



Ванчский "чндн" работал аналогично первому устройству для получения железа из руды. Была одноразовая сыродутная печь (сыродутный горн, домница). Получение железа с использованием такой печи долгое время оставалось единственным способом изготовления железа из руды. Из истории известно, что проживающими на территории будущей Руси - киммерийцами, а позже скифами, сарматами, саками и масагетами, говорящими на восточно-иранских языках - железо использовалось еще задолго до н. э.



Первым шагом на пути зарождающейся черной металлургии было получение железа путем восстановления его из окиси. Железная руда перемешивалась с древесным углем и закладывалась в печь (чан). При высокой температуре, создаваемой горением древесного угля, углерод начинал соединяться не только с атмосферным кислородом, но и с тем кислородом, который был связан с атомами железа.



Здесь отметим, что материал, в обиходе называемый "железом", как правило, является сталью или чугуном и представляет собой сплав железа с углеродом. При концентрации углерода в сплаве свыше 2,14 % сплав называется "чугуном". Чугун - хрупкий легкоплавкий сплав, как правило, не поддающийся обработке ковкой. При концентрации углерода в сплаве от 0,02 до 2,14 % сплав называется "сталью". При концентрации углерода в сплаве менее 0,02 % получается мягкий пластичный тугоплавкий сплав - железо.



После выгорания угля в печи оставалась так называемая "крица" - комок пористого восстановленного железа с примесью большого количества шлаков. Крицу потом снова разогревали и подвергали обработке ковкой, выколачивая шлак из железа. Долгое время ковка была основным процессом в технологии производства железа. В процессе ковки получался сам материал, необходимый для изготовления металлических изделий.



Ко́вка (однокоренное слово со словом Кова-кузнеца) - как правило, высокотемпературная обработка давлением различных металлов, нагретых до ковочной температуры. Для каждого металла существует своя ковочная температура. Для железа температурный интервал для ковки 1250-800 °С. Холодная, а затем горячая ковка исторически использовалась в Иране, Месопотамии, Египте - 4-3 тыс. до н. э. Горячая ковка - это традиционный кузнечный способ ручной ковки. Изделия создаются методом нагревания металла в горне или печи и ручного придания ему нужной формы с помощью молотов, кувалд, ручников, наковален, стуловых тисков, кузнечных клещей, гладилок, раскаток, всадного инструмента и пр. В процессе ковки металл уплотняется, что повышает его прочностные характеристики.



В Ванчской долине издревле из металла изготовляли, нова – металлический наконечник для деревянного плуга, табар - топор, теша, на подобие тесла или тесака. Теша является многофункциональным инструментом и выполняет функции топора, молотка и гвоздодера. С этим инструментом очень удобно тесать, стачивать дерева и доску. Очень удобно подрубать лаги и стропилу. Также изготовлялись таши – большие инструменты наподобие теша от однокорневого русского слова тащит. Они предназначались для выпрямления толстых деревьев, в частности ореха, пирамидального тополя и других необходимых деревьев для строительства внутреннего убранства и крыши старых домов, местные косы, для сбора трав, аррадос - специальная пилообразная коса для сбора не очень толстых кустовых растений или клевера и т.д.



Как видно из таджикских и русских названий этих инструментов они фактически совпадают между собой, что еще раз доказывает близость таджикского и русского языка, и факта их совместного проживания ираноязычных народов и русских в древности.



Продолжение следует…



Хоким Мухаббатов – общественный и научный деятель, автор книги "Воля к свободе" Источник - ЦентрАзия

