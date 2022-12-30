Мухаммадшариф Сулаймонов – символ мужества, стойкости, борьбы и победы таджикского спорта. Часть 2

01:03 02.01.2023 Мухаммадшариф Сулаймонов – символ мужества, стойкости, борьбы и победы таджикского спорта



Часть вторая



Содействие превращения ледника Федченко из источника бедствий в фактор развития



Ледник Фе?дченко - самый большой ледник в бывшем СССР и один из самых больших ледников мира относится к горно-долинному пульсирующему типу ледников. Это самый длинный ледник в мире за пределами полярных регионов. Всего в системе ледника Федченко насчитывается 45 ледников. В их числе сравнительно небольшой ледник Медвежий в верховьях реки Ванч является пульсирующим ледником. Его мощные подвижки зафиксированы в 1951, 1963, 1973 и 1989 гг.



Исторически огромный ледяной "сапог" ледника Медвежий регулярно выползает из бокового ущелья, превращаясь в огромную плотину, перекрывает реку Ванч в ее верховьях. В результате чего образуется озеро объемом до 20 млн м3. Как только вода поднимется до уровня льда, она прорезает его своим течением, и в образовавшееся русло по краю ледника хлынет все озеро, покатится вниз по долине, разрушая дороги, мосты, линии электропередачи, огромные земельные площади, снося жилища и постройки.



Начиная с 1951 года, в течение четырех десятилетий, пульсация ледника Медвежий регулярно наносила народному хозяйству Ванчского района огромный экономический и экологический ущерб.



Генеральная Ассамблея ООН 14 декабря 2022 года приняла резолюцию об объявлении 2025 года Международным годом защиты ледников, с утверждением даты 21 марта как Международного дня защиты ледников. Этот день совпадает с днем равноденствия и празднованием древнейшего международного праздника "Навруз". В продвижении этой резолюции ООН активную роль сыграла руководство Таджикистана.



Уверен, что после принятия резолюции ГА ООН об объявлении 2025 года Международным годом защиты ледников, на высоком международном уровне будут созданы благоприятные условия для решения вопроса защиты жителей Ванчской долины от регулярной водной стихии - от прорыва воды.



Международный спортивный авторитет Мухаммадшарифа Сулаймонова несомненно может помочь в содействии решению этого вопроса. Одним из способов решения может стать строительство плотины и ГЭС выше кишлака Поймазор, где может умещаться весь объем воды после прорыва озера, формирующегося в результате регулярной пульсации ледника Медвежий. В процессе строительства такой плотины достигается и регулируемость русла реки Ванч, что исключает регулярное затопление огромной площади земель, которые можно использовать в сельскохозяйственных целях.



Таким образом, можно постепенно создавать все условия для превращения этой долины в регион для международного экстремального туризма по леднику Федченко, восхождения на высочайшие пики Памира, по лагерям геологических экспедиций советского периода и т.д.



Взаимное узнавание как уникальное явление, и особенности жителей Ванчской долины



Отметим, что Хилал Каримов (1908 - 1985 ) - ученый-языковед, профессор, автор таджикской книги "Алифбо" ("Азбука"), которая с 1933 года до конца его жизни была издана 47 раз в бытность, когда он, работая заведующим кафедрой персидского языка Таджикского государственного университета в исследовательских научных целях посетил наряду с другими районами ГБАО и Ванчский район. Интересно, что ученый потом своим студентам рассказывал, что в Ванчском районе, включая жителей Язгулямской долины, практически все между собой знакомы и знают друг друга.



В действительности этот уникальный феномен в Ванчском районе превратился в традиционное культурное достоянии местных жителей. Поскольку издревле мужчины и женщины в основном женились и выходили замуж в пределах своей долины, то и в недавнем советском прошлом и в настоящее время выходцы из этого района, где бы они не находились, стараются жениться и выходить замуж за уроженцев этого района.



Поэтому все кишлаки Ванчского района в результате резкого роста населения в послевоенное время из-за перекрестных браков обзавелись близкими родственными связями между собой, что до сих пор сохраняется. Это явление взаимного узнавания среди жителей и выходцев из этого района действительно является уникальным феноменом.



Можно отметит, что под влиянием некоторых исторических фактов, уклада жизни и географической изоляции Ванчской долины в советское время жители этого района проявляли чрезмерное чувство оседлости и привязанности к отцовскому дому. После завершения учебы в высших и других учебных заведениях родители всеми способами пытались устроить своих детей на работу у себя в районе.



Но после межтаджикского конфликта уроженцы Ванча с середины 90-х годов постепенно стали эмигрировать за пределами страны, особенно в Российской Федерации и других стран СНГ. С каждым годом количество мигрирующих, сначала как трудовых мигрантов, а затем как переселенцев из своего района в Россию становится все больше и больше. Эта тенденция в последнее время приняла опасный характер для сохранения уникального характера и этнографических особенностей этого района и всего ГБАО. Дело дошло до того, что большинство свадеб местных жителей Ванчского района теперь проводятся в Российской Федерации, в основном в городе Москве. Вокруг решения этого обстоятельства и серьезной проблемы нужно думать!



Одним из характерных черт Ванчских жителей согласно этимологии этого слова (предпочитающие одиночество) является то, что они крайне эгоистичны, самолюбивы и повсюду стараются проявлять себя в одиночестве. До сих пор у них слабо развито чувство коллективизма, частные интересы, даже в семьях превалирует над общими интересами, что сильно мешает им реализовать в жизни свой коллективный потенциал. Взаимная зависть и конкуренция, доводящая до крайнего конфликтного состояния, съедают и растрачивают огромную созидательную энергию этих людей.



Западно-Памирский тракт освободил Ванчской долины из природной кабалы и территориальной изоляции



Завершение строительства Западно-Памирского тракта в 1940 году, вывело Ванчскую долину из территориальной изоляции и природной кабалы. В строительстве дороги Западно-Памирского тракта в 30-40-е годы прошлого века принимали участие около 30 000 человек, в основном из числа местного населения. Из-за сложного рельефа, работы приходилось вести ручным инструментом и с помощью взрывчатки. Эта дорога начинается в столице Таджикистана Душанбе. Дальше идет через Сагирдаш и перевал Хобурубат до города Хорог протяженностью около 580 км. С точки зрения строительства и эксплуатации эта дорога в силу особенностей горного рельефа является очень сложным объектом.



Отметим, что после открытия геологической экспедиции в послевоенные 40-е годы прошлого века многие мужчины долины Ванча, и особенно верхней ее части, были обеспечены хорошо оплачиваемой работой. Работали они на строительстве дорог к местам добычи кварца, доставки продуктов питания, топлива и всех необходимых инструментов для геологических лагерей в горных проходах кишлаков Гуджоваста, Лянгара-рядом, местом рождения Мухаммадшарифа селом Рованд и ущельем Абдулкахора у порога ледника Медвежий. Именно работа местного населения в этих геологических экспедиций тогда стала главным источником материальной поддержки и финансовой помощи многих студентов верхнего Ванча, которые обучались в городе Душанбе и других регионов республики.



Отдельно отметим, что как нам рассказывал известный наш учитель истории Салох Нуриддинов после освобождения Ленинграда некоторые жители, находящиеся в блокаде после войны, приехали со своими семьями работать в геологической экспедиции верхнего ущелья кишлака Гуджоваст. По его рассказам они в первые дни своего приезда никак не могли насытиться вкусным хлебом, которым их кормили в экспедиции. Тогда в экспедиции хлеб готовили по российским технологиям. Впоследствии в центре района Рохарв организовали производство хлеба по российской технологии. У этого хлеба был бесподобный вкус.



Мы, жители Ванчской долины и ГБАО, должны быть благодарны советским геологам и должны создать музей этих геологических экспедиций, которые в те времена добывали высококачественного сорта кварца военного назначения и, таким образом, обеспечивали работой и материально поддерживали местное население.



Все геологические лагеря и экспедиции, где в Ванчской долине добывали кварц, со временем должны быть приведены в презентабельный вид и должны стать местом посещения экстремальных и других внутренних и иностранных туристов. Я думаю, что в Российской Федерации у заинтересованных государственных структур и общественности данная инициатива найдет поддержку.



Рост народонаселения в ГБАО как основной показатель ускорения развития в советский период



По подсчетам российской царской пограничной администрации в начале 1880-х годов население Западного Памира достигало 35 000 человек. Однако, в связи с военными действиями паштунцев-афганцев, захвативших эту территорию под руководством Великобритании, и антиафганским восстанием, численность местного населения сократилась более чем в два раза. Часть населения безжалостно была уничтожена. Другая часть было вывезено в Афганистан. А остальные стали вынужденными переселенцами. Но в те времена эти кровавые процессы не коснулись жителей Ванчской долины. В 1905 году, чуть позже после присоединения Памира к царской России, количество населения ГБАО было 14 800 человек.



Отметим, что и в настоящее время, когда в Афганистане два года тому назад пришел к власти средневековый режим талибов, местные пуштуны от имени ислама безжалостно уничтожают таджиков, узбеков и представителей других национальных меньшинств. В настоящее время в условиях эскалации напряженности в отношениях России и стран коллективного Запада опасность перехода афганцев-талибов на территорию ГБАО как и 150 лет тому назад "дамокловым мечом" висит над жителями этой области и всего южного Таджикисана.



В начале 1930-х годов в ГБАО было учтено около 200 населенных пунктов, в которых насчитывалось 3 617 хозяйств и 28 544 жителей. В 1939 г. - 53,2 тысяч. В 1975 г. -112 тысяч. А накануне межтаджикского конфликта в 1989 году население ГБАО насчитывало 160,9 тысяч человек. То есть, с момента открытия Западного Памирского тракта (с 1939 по 1989 гг.), в течение 50 лет численность населения ГБАО увеличилась ровно в три раза.



Подчеркнем, что из-за социально-экономических трудностей, ограниченности пахотных земель, а также по причине отсутствия рабочих мест и с целью освоения новых земель в Вахшской долине и развития промышленности в этом регионе, власти республики в 50-е годы прошлого века переселили в этот регион определенную часть населения верхней части Зеравшанской долины, Гармской группы районов и ГБАО, в том числе из Ванчского района.



Пик переселений пришелся на 1951-1954 годы, когда из ГБАО вывезли около 1 000 хозяйств, до 7 тыс. человек. Многие из них впоследствии из-за невыносимых жарких для них климатических условий возвратились обратно на исторические земли или же переселились в другие регионы республики.



По данным на 2020 год в Ванчском районе проживало 34 400 человек. В среднем население Ванчского района составляет 15 % от всего населения ГБАО, тогда как в начале 1930 года население Ванча было всего на всего не более 4 тыс. человек, или около 600 хозяйств или семей. А в верхнем Ванче в каждом кишлаке жили по несколько семей.



Но как уже было отмечено, в досоветский период, особенно до открытия Западного Памирского тракта и завершения Второй мировой войны в Ванчской долине существовали минимальные возможности и условия для жизни и получения образования. Поэтому такие от природы одаренные сильные богатыри как предки Мухаммадшарифа и других таких же родов долины Ванча естественно не могли в то время реализовать свой спортивный и интеллектуальный потенциал и талант, они были известны и в почете только у себя по месту жительства.



Подростковый период созревания, рассвета и проявления богатырских способностей у молодых людей по сравнению с послевоенным временем был очень коротким и, как правило, завершался женитьбой. Поэтому предки Мухаммадшарифа славились своей богатырской силой только у себя в долине Ванча. У них не было возможности совершенствовать и проявить свои спортивные способности за пределами своей долины. После женитьбы работа по хозяйству и материальное обеспечение семьи полностью занимали время и силы человека. И дальше у человека не существовало ни времени, ни энергии на развитие и проявление своих талантов.



Советская система и проводимая государством политика создавали благоприятные условия для проявления и развития спортивного таланта и претворения в жизнь главной цели Мухаммадшарифа Сулаймонова.



Мухаммадшарифу очень повезло, что он родился в советское время истории, когда одним из приоритетов государственной политики и одной из главных задач государства было всестороннее развитие Личности советского гражданина. Поэтому появление имени Мухаммадшарифа на таджикском небосклоне спорта является закономерным результатом мощного развития агропромышленного комплекса Южного Таджикистана и тех глобальных прогрессивных изменений в области социально-экономической политики, которая выражалась в государственной поддержке образования и здравоохранения. Эти изменения в судьбе народа произошли после Великой Социалистической Октябрьской Революции, появлении на карте мира Таджикской ССР в составе СССР и открытии Западно-Памирского тракта.



Раньше в кишлаках Ванчского района не было социально-экономических возможностей и достаточного количества учеников для открытия средней школы с 1 по 10 классы. Поэтому ученики с первого по четвертый класс обучались у себя в селе. С четвертого по восьмой класс - в соседних кишлаках, где имелись такие школы. А в 9 и 10 классах обучались в интернатах и детдомах для сирот.



Исторически так сложилось, что люди, родившиеся до 1952 года, из-за отсутствия средней школы в верхнем Ванче обучались в старших классах в детдоме для сирот в центре района Рохарв, или в интернате Рушанского района, где со всей области собирали лучших учителей ГБАО, количество которых тогда было очень мало.



В этих ранних советских интернатах и детдомах обучалось много известных уроженцев Ванчского района. Ниже я привожу только восемь (8- символ бесконечности) фамилии самых известных представителей государственных органов, науки и культуры, хотя таких людей в Ванчском районе на порядок больше. Все они по возрасту старше нашего юбиляра Мухаммадшарифа Сулаймонова.



Гайратшо Шукуров. В 60-е годы он работал на должности замминистра Министерства финансов Таджикской ССР.



Нодир Одилов. Известный ученый философ, один из лучших знатоков ислама и толкователей Корана.



Зурмахмад Еров - выдающийся таджикский геолог, академик Инженерной академии Таджикистана, заслуженный геолог СССР. Долгое время работал Генеральным директором геологического объединения "Памиркварцсамоцветы" и Генеральным директором геологического и промышленного объединения при Правительстве республики.



Рахим Масов – известный историк истории начало 20 века, академик АН РТ. Длительный период времени был директором Института истории, археологии и этнографии им.Ахмада Дониша. Автор трилогии "Таджики: история национальной трагедии".



Басир Расо – главный редактор юмористического журнала "Хорпуштак"- Ежик. Поэт, член Союза писателей СССР.



Ахмаджон Мухаммадходжаев – доктор философских наук, профессор, член- корреспондент АН РТ, специалист по философии суфизма.



Хайдаршо Пирумшоев – член-корреспондент Академии наук Таджикистана, доктор исторических наук, профессор, действительный член Академии педагогических и социальных наук Российской Федерации.



Хисориев Хикмат – действительный член Академии наук РТ. Работал директором Института ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ.



Известный ученый востоковед, академик АН РТ и народный артист Таджикистана Джурабег Назриев после распада СССР при нашей встрече с ним постоянно повторял: "Морально-нравственные и этические требования исламского шариата и священной книги Коран идеальнее и лучше всего соблюдались в советский период". Также он говорил, что "из всех хазратов самым лучшим и праведным являлся Сталин", наделяя его высоким религиозным статусом в Исламе.



Эти высказывания по духу очень близки советской "атеистической" действительности, а не современному обществу с его мнимой свободой совести, где многие морально-нравственные традиционные ценности растоптаны и извращены.



Становлению характера и развитию всестороннего таланта Мухамадшарифа



Мухаммадшарифу повезло в том, что он в 60-е годы прошлого столетия попал в новую струю развитой советской образовательной системы. С первого по четвертый класс он учился у себя в селе Рованд. С 4 по 8 классы - в соседнем селе Гармчашма. А после завершения 8-го класса получал знания в кишлаке Гуджоваст, где впервые открыли интернат и среднюю школу №1, куда направлялись лучшие учителя района, области, а учительницы по русскому языку были из России и Украины. В этой школе были построены спортивные площадки и спортивные сооружения, а также преподавали учителя физкультуры с высшим образованием. При школе существовали библиотека, художественные кружки по интересам, коллективы художественной самодеятельности. Работал и буфет.



И с 9-го по 10-й класс Мухаммадшариф учился в данной средней школе в кишлаке Гуджоваст, где тогда обучались старшеклассники всего верхнего Ванча, а также несколько учеников из нижних сел района. В последующем до 50% выпускников этой школы, в том числе и девушки, поступали в высшие учебные заведения республики и за ее пределами Другая часть выпускников приобретала профессию в техникумах, профессионально-технических и гуманитарных училищах. Уровень образования в верхнем Ванче и во всех районах ГБАО в эти годы резко вырос.



Благодаря советской системе образования, природным данным и таланту местных учеников ГБАО по числу людей с высшим образованием на душу населения в те 80-е 90-е годы занимала первое место в мире.



Уже тогда на районных спартакиадах и во время праздников, такие как Навруз, День солидарности трудящихся, День Победы, годовщин Великой октябрьской социалистической революции и в дни проведения местных свадебных торжествах Мухаммадшариф проявил себя как настоящий борец и спортсмен.



Необходимо отметить, что в кишлаке Гуджоваст жил непобедимый местный гуштингир пахлавон-борец по прозвищу Имати Палвон. Он тогда был кумиром для Мухаммадшарифа. Имати Палвон привил нашему герою веру в себя, воспитал психологическую устойчивость и выдержку, стимулировал постоянно развивать и совершенствовать спортивный талант. Имати Палвон оказал большое влияние в дальнейшем становлении и карьере Мухаммадшарифа как профессионального спортсмена.



Еще со школьной скамьи Мухаммадшариф имел талант музыканта-дутариста (дутар - двухструнный музыкальный инструмент) и певца. Также у него были задатки артиста - пародиста. Он обладал талантом виртуозного рассказчика и комика-анекдотиста.



В период учебы в средней школе Мухаммадшариф принимал участие в выступлениях художественной самодеятельности, исполняя народный фольклор Ванчкого района и Горного Бадахшана. В дальнейшем он совершенствовал свои артистические задатки став одним из успешных доирабазмистов, играющих на бубне.



Его известность была не только среди жителей Ванчского района, но и за его пределами. Еще в школе Мухаммадшариф в точности копировал тогдашнего Бадахшанского дервиша-странника по имени Аловат, который в 60-70-е годы регулярно посещал Ванчскую долину, вызывая громкий смех у своих слушателей, которые награждали его бурными аплодисментами. Отметим, что в те годы как-то неожиданно исчез Аловат. В народе поговаривали, что он был иностранным шпионом, перешедшим из Афганистана, и что его вычислили, поймали и посадили в тюрьму.



С таким же успехом Мухаммадшариф пародировал старца Икбала, знатока ислама, картавившего в разговорной речи, который был внуком муллы Одина, известного исламского ученого.



По приезду Сулаймонова в город Душанбе его артистическими номерами были пародии на Ванчского народного дервиша, странствующего шута и комика Галча, который также имел проблемы с правильным произношением слов и построением фраз и предложений.



За любым дастарханом, в любой компании Мухаммадшариф может рассказывать анекдоты, шутки, занимательные рассказы об известных личностях прошлого и необычных жизненных ситуациях из своей жизни, что делает его центром притяжения для всех присутствующих. Поэтому у Мухаммадшарифа всегда имелись и имеются очень много друзей и поклонников его таланта. Кто однажды знакомится с ним или оказался в его компании, тот всегда рад завязать и поддерживать с ним постоянную связь и дружбу.



В Таджикистане огромную популярность имеет организация состязаний куропаток, ставки на которые порой поднимаются очень высоко. Имеются специалисты, которые наделены талантом подбирать и воспитывать особо сильных куропаток-борцов. Они их тренируют, совершенствуют их потенциальные задатки и воспитывают в куропатках воинственный дух для боев. Одним из жизненных интересов, личной хобби Мухаммадшарифа является именно поиск сильных, волевых и духастых куропаток, их дрессировка, тренировка и подготовки к состязаний. Было время, когда одна из его куропаток, выловленная еще птенцом в горах Ванчского района, в преддверии состязании во время утренней зарядки Мухаммадшарифа постоянно бегала за ним.



Из подручных материалов в доме Мухаммадшарифа было сооружено специальное место - полоса препятствий на дистанции для пробежки, подъема и спуска, а также существовали и иные препятствия для тренировки куропатки. Эта куропатка впоследствии стала победителем многих республиканских соревнований между куропаток. Дело дошло до того, что у Мухаммадшарифа хотели купить героическую куропатку за баснословные тогда деньги, эквивалентные одной легковой машине. Но хозяин отказался продавать своего знаменитого и любимого пернатого спортсмена.



Из-за возросшего спортивного и личного авторитета еще в студенческие годы, а затем и во взрослой жизни Мухаммадшарифа регулярно приглашали на различные республиканские соревнования по классическому единоборсту-гуштингири по случаю проведения общесоюзных и национальных праздников, свадебных торжеств и иных праздничных обрядов. И на каждом из таких соревнований Мухаммадшариф выходил в финал и занимал, как правило, призовые места. В советский период он своим участием в состязаниях по национальной борьбе – гуштингири зарабатывал достаточно средств для жизни, что не под силу было тогда многим другим известным Ванчским и другим борцам республики.



Одновременно с участием в спортивных состязаниях Мухаммадшариф еще наряду с приглашенными именитыми артистами-певцами республики во время таких празднеств и торжеств играл на дутаре и своими песнями от всей души веселил и радовал людей – участников и гостей этих мероприятий.



Первая молва о спортивных успехах Мухаммадшарифа Сулаймонова



Когда Мухаммадшарифу исполнился 20 лет, в одной республиканской газете в 1973 году вышла статья под названием "Ванчский тигр" (Паланги ванчи). В этой статье было отмечено, что детская мечта Мухаммадшарифа исполнилась. В 1970 году, после завершения средней школы он поступил в Педагогический институт города Душанбе на факультет физической культуры. Здесь же Мухаммадшариф освоил тонкости и азы таджикского противоборства-гуштингири, самбо и дзюдо. В годы учебы он регулярно участвовал в общереспубликанских и общесоюзных соревнованиях, отшлифовывая и совершенствуя свое спортивное мастерство.



В 1971 году, когда Постановлением Совета министров бывшего Советского Союза на базе факультета физической культуры Душанбинского педагогического института был учрежден новый Таджикский институт физической культуры, Мухаммадшариф продолжил учебу в этом институте на кафедре борьбы и восточных единоборств. Когда пришлось выбрать специализацию, он отдал предпочтению самбо.



Лично для Сулаймонова и для таджикского спорта создание этого профессионального спортивного института стало мощным стимулом, источником резкого прорыва в развитии высокопрофессионального спорта. Мухаммадшарифу очень повезло, что в этом институте уже были созданы все условия для всестороннего развития спортивных навыков студентов. Теперь у него появились новые благоприятные возможности для совершенствования таланта как борца-гуштингира. В институте он тренировался под руководством мастера спорта СССР Амрисултона Наботова и М.Бачабекова и очень скоро стал участвовать в различных соревнованиях республиканского уровня, регулярно занимая высшие призовые места.



Первые серьезные поединки спортсмена начались в 70-х годах. Впервые в 1970 году он на соревновании между высшими учебными заведениями города Душанбе на поле борьбы встретился с лучшими борцами республики. Для молодого спортсмена Мухаммадшарифа это было серьезным испытанием в его дальнейшей спортивной карьере.



Вопреки ожиданию профессиональных борцов и спортивных тренеров часто на этих соревнованиях Мухаммадшариф использовал один из традиционных способов борьбы Ванчской долины под названием в ванчском говоре "алик". Он левой или правой ногой изнутри закручивал ногу своего соперника и молниеносно валил его на спину.



Спортсмена заметили, и он стал участвовать в республиканских соревнованиях, как правило, выигрывая их. Учитывая талант и профессиональное мастерство спортсмена, его включили в республиканскую сборную команду единоборцев.



Проявление спортивного таланта Мухаммадшарифа на всесоюзной арене



Нахождение в сборной команде республики открыло возможность Мухаммадшарифу наряду с другими борцами представлять Таджикистан и проявить весь свой спортивный потенциал и талант на всесоюзной арене. Это был решительный шаг, в результате чего он со временем стал гордостью таджикского и всесоюзного спорта.



В 1973 году в Ташкенте Мухаммадшариф под руководством заслуженного тренера Таджикистана, мастера спорта СССР Исмата Абдуллоева участвовал в общесоюзном соревновании по дзюдо. Сулаймонов с гордостью считает Исмата Абдуллоева своим первым тренером. На этих соревнованиях он проявил себя как самый лучший спортсмен республиканской сборной и выиграл у всех своих соперников.



В результате победы Мухаммадшариф впервые в своей спортивной карьере был удостоен звания мастера спорта СССР.



В звании мастера спорта спортсмен участвовал во многих соревнованиях республиканского и общесоюзного уровня, выходя из них победителем.



В возрасте 21 года Мухаммадшариф стал известным спортсменом Таджикистана.



В том же 1973 году в городе Донецке состоялось всесоюзное соревнование по дзюдо, где он в своей весовой категории 80 кг занял первое место. Через два года Мухаммадшариф Сулаймонов в составе сборной самбистов Таджикской ССР на всесоюзном соревновании сельских спортсменов в Таллине в весовой категории 90 кг завоевал второе место и получил серебряную медаль.



В 1974 году, после завершения учебы в ТИФК, Мухаммадшариф Сулаймонов остался работать преподавателем на кафедре гуштингири-единоборств данного учебного заведения.



На всесоюзной 6-й Спартакиаде народов СССР в 1975 году, проходившей в городе Кишиневе, Сулаймонов также принял участие, и после двух побед в третьем туре встретился с известным борцом Николаем Солодухиным. Во ходе борьбы у Сулаймонова вывихнулась левая рука, и он выбыл из соревнования. Неизвестный на тот момент спортивному миру Николай Солодухин все схватки завершил досрочно и стал чемпионом Спартакиады по дзюдо. Как правило, для любого спортсмена подобные неудачи чрезвычайно горестны и печальны. Но Мухаммадшариф Сулаймонов смог выстоять и, взяв себя в руки, стал усерднее готовиться к последующим соревнованиям такого уровня.



Спустя пять лет после триумфального выступления на Спартакиаде, уже на Олимпийских играх в Москве Солодухин не оставил никакого шанса на победу сильнейшим дзюдоистам мира. В течение шести лет он никому не проигрывал на чемпионатах мира Европы, играх Доброй Воли в Лос-Анджелесе, став легендой советского и российского дзюдо. Николай Солодухин был признан одним из лучших дзюдоистов ХХ века: заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира и Европы, пятикратный чемпион СССР, чемпион летних Олимпийских игр в Москве 1980 года. В 2005 году выдающемуся спортсмену Николаю Солодухину был вручен Почетный диплом "За вклад в развитие мирового дзюдо".



В том же 1975 году в Ташкенте на соревновании на приза "Комсомолец Узбекистана" по дзюдо Сулаймонов победил чемпиона мира А.Бадалова и получил золотую медаль.



В 1976 году на Всесоюзных спортивных играх среди студентов (в Курске) он занял второе место. В 1977 году он выиграл сначала в чемпионате СССР среди сельских обществ (г. Майкоп) в борьбе по самбо, а затем в городе Рыбинске (Россия) участвовал в общесоюзном соревновании, посвященном памяти маршала Блюхера в весовой категории 90 кг и занял первое место, получив золотую медаль.



На 7-ой Спартакиаде народов СССР в 1979 году в Москве Мухаммадшарифу вновь не повезло. За день до начало Спартакиады, во время подготовительных тренировок он получил серьезную травму ноги и был вынужден оставить большой спорт.



В этот период жизни наряду с большими спортивными успехами у Мухаммадшарифа была и полоса невезения, на чемпионатах СССР он постоянно травмировался.



Победы и поражения чередовались: на спартакиаде народов СССР случилась травма ноги, на другом турнире после т схваток, он вывихнул левую руку. Перед чемпионатом СССР на ноге появился гнойный фурункул, и врач, узрев чирей снял Мухаммадшарифа с соревнования...



Переход Мухаммадшарифа на тренерскую деятельность



После получения травмы Мухаммадшариф занялся преподавательской и тренерской деятельностью.



Мир спорта знает немало случаев, когда спортсмен, завершая свою карьеру, переходит на тренерскую работу, чтобы воспитать новое поколение спортсменов-чемпионов.



В 1986 году решением руководства Федерации самбо Таджикской ССР его назначили главным тренером сборной команды Таджикистана. Начался период ответственной, кропотливой работы по подготовке новых чемпионов. И эта работа впоследствии принесла отличные результаты.



С 1986 по 1992 гг. Мухаммадшариф исполнял должность главного тренера сборной команды Таджикистана по самбо. После этого в течение года он работал в должности заведующей кафедрой гуштингири ТИФК. С 1997 года по 2014 год трудился в Республиканской высшей спортивной школе по видам борьбы единоборства при Спортивном комитете республики в качестве тренера сборной Таджикистана по самбо.



За время работы на тренерском поприще ему и его коллегам удалось воспитать ряд самбистов, которые успешно представляли и представляют Таджикистан, как на азиатской, так и на мировой арене. Как в советское время, так и после обретения независимости, наши самбисты не раз становились призерами чемпионатов стран Азии, СНГ и мира. Воспитанники Мухаммадшарифа в течение его спортивной трудовой деятельности более 300 раз, высоко подняв флаг Таджикистана, участвовали в международных соревнованиях.



Среди учеников Сулаймонова можно выделить таких титулованных борцов как Аминджон Назаров, Фарход Рахматуллоев, Джахонгир Сулаймонов, Давлатшох Бачабеков, Олим Бегиджонов Акмалиддин Каримов, Хушкадам Хисравов, Умед Рахматуллоев, Комроншо Устопириен, Бободжон Зоиров, Киемиддин Авазов, Нозим Охиров, Азизи Ризвон, Кандилджони Рустамзода, Алишер Азимов, Санжар Сарфарозов, Анвар Санаев и другие спортсмены, которые показывая высокие результаты на престижных международных соревнованиях высоко подняли авторитет таджикской школы самбо.



Сулаймонов в качестве главного тренера сборной Таджикистана по борьбе самбо не раз перед руководством федерации и тренерами республики поднимал вопрос о создании и улучшении условий тренировки для спортсменов.



Жизненной мечтой Мухаммадшарифа Сулаймонова остается идея, что со временем его любимый вид единоборств – самбо включат в программу олимпийских игр, и таджикские самбисты будут штурмовать олимпийские высоты. Он постоянно мечтает о том, чтобы таджикские самбисты регулярно могли завоевывать золото чемпионата мира.



Спортивные успехи Мухаммадшарифа среди мастеров ветеранов на международной арене.



Многие спортсмены уже в 30 лет заканчивают спортивную карьеру и в лучшем случае переходят на тренерскую работу. У Мухаммадшарифа и до 60 лет процветала спортивная карьера.



Начиная с 90-го года во всех международных федерациях мира по борьбе единоборств начали массово организовывать соревнования для мастеров - ветеранов. Если раньше спортсмены бросали карьеру, потому что их не допускали на турнир в силу возраста, то теперь и у них появился шанс и стимул продолжать свою спортивную карьеру на турнирах и чемпионатах среди ветеранов. Несмотря на возраст Махмадшариф Сулаймонов продолжительное время выступал на международных турнирах по самбо.



С первого чемпионата мира среди ветеранов в курортном городе Ницце на юге Франции Мухаммадшариф вернулся с серебряной медалью. На следующий год аналогичный чемпионат проводился на родине олимпийских игр в Афинах, и снова он завоевал почетное второе место. Чемпионат мира в 2003 году снова прошел во Франции. На этот раз Сулаймонов стал чемпионом мира и выиграл золотую медаль.



А в 2004 году мировой чемпионат среди ветеранов проводился в Таджикистане, в городе Турсунзаде. Наряду с другими таджикскими легендами единоборств Сулаймонов поднялся на высшую ступень пьедестала.



В 2005 году сборная таджикских ветеранов в Ташкенте участвовала в очередном чемпионате. В своей весовой категории до 90 кг Сулаймонов стал победителем и завоевал золотую медаль.



В мае 2014 года Махмадшариф Сулаймонов по приказу Комитета молодежи, спорта и туризма при правительстве РТ был неожиданно уволен с занимаемой должности главного тренера сборной Таджикистана по самбо. Тогда он не знал причину своего отстранения от должности, поскольку Комитет не поставил его в известность. О том, что его увольняют с работы, тренер узнал из уст начальника Управления физической культуры и развития спорта Комитета молодежи, спорта и туризма при правительстве РТ.



Как правило, в случае завершения карьеры или увольнения с должности обычно тренеров заранее оповещали и провожали с почестями, поблагодарив за многолетний труд. Отметим, что Мухаммадшариф тогда уже имел 40-летний спортивный и тренерский стаж работы.



Должность главного тренера по самбо является общественной, и по существу кроме общественного и спортивного статуса ничего больше не дает. Поэтому, несмотря на горечь и обиды Мухаммадшариф достойно выдержал факт своего увольнения.



Как всегда проявив чуткость, интуицию и жизненную мудрость он продолжил свою тренерскую работу в спортивной школе, воспитывая будущих спортсменов - чемпионов.



Подводя итог, отметим, что в течение своей спортивной карьеры Мухаммадшариф Сулаймонов 25 раз становился победителем чемпионатов Таджикистана по национальным видам противоборства: гуштингири, дзюдо и самбо. 28 раз он участвовал и был призером чемпионатов СССР и мира. Трижды становился чемпионом мира среди ветеранов.



Высокое уважение Мухаммадшарифа в семье, среди воспитанников и поклонников как результат проявления его характера



Махмадшариф идеальный семьянин. Имеет 3-х сыновей и 4-х дочерей. Его сыновья являются его последователями. Старший сын Чахонгир Сулаймонов в 2001 году на чемпионате мира по самбо в Красноярске получил бронзовую медаль, а в групповых соревнованиях был удостоен золотой медали. В чемпионате стран Азии, в городе Ташкенте в весовой категории 90 кг он получил бронзовую медаль. В 2001 году Чахонгир был включен в число лучших спортсменов Таджикистана.



Второй и третий сыновья Мухаммадшарифа также самбисты.



Его воспитанники говорят, что он является очень скромным, простым и доступным в общении. Мухаммадшариф всегда заботится о своих воспитанниках и при этом совершенствует их спортивные навыки, прививая им человеческую культуру и высокую этику поведения. В тоже время во время тренировок со своими воспитанниками он бывает очень принципиален, требователен и строг. В первую очередь, требует строгого исполнения спортивной дисциплины. Несмотря на строгость, он любит своих воспитанников и всегда говорит им, что в том случае если они проигрывают на соревнованиях, то не должны сдаваться, а должны овладеть собой, в дальнейшем попытаться лучше тренироваться и принимать участие на более авторитетных международных соревнованиях и побеждая поднимать авторитет Таджикистана на международной арене.



Родители его воспитанников также очень хорошо и уважительно относятся к Мухаммадширифу Сулаймонову, поскольку он к ним всегда относится согласно золотому принципу, т.е. таким же образом как бы он хотел, чтобы они относились к нему. Многие из них считают его членом своей семьи, поэтому разделяют с ним все свои семейные радости и горе. Они отмечают, что и сам Мухаммадшариф является очень хлебосольным человеком. Мухаммадшариф с большим уважением и почтением относится к тем людям, которые с ним разделяют хлеб и соль. Поэтому у Мухаммадшарифа в семье, в его ближайшем окружении и в спортивной среде страны очень высокий авторитет и уважение. Куда бы он не ездил, у него всегда найдется много друзей и спортивных болельщиков.



Учитывая высокий общественный, спортивный и человеческий авторитет Мухаммадшарифа Сулаймонова, его сторонники, поклонники и болельщики выдвинули его в качестве кандидата в депутаты Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана по одномандатному избирательному округу Ванч, которые состоялись 27 февраля 2005 года.



Он тогда предложил конструктивную предвыборную программу, в которой повышение уровня благосостояния народа, обеспечение и защита прав и свобод граждан страны, как основное требование Конституции Таджикистана, ставились на первое место. У него в предвыборной программе также были очень интересные предложения по развитию спорта в республике. Хотя он и не победил на этих выборах и не стал депутатом от народа, но своим участием и культурой общения с избирателями он внес существенный вклад в повышение уровня политической культуры в стране. Присутствие в качестве народного депутата законодательного органа ветерана спорта такого высокого уровня как Мухаммадшариф Сулаймонов явилось бы серьезным шагом в развитии спорта в стране.



Как правоверный мусульманин, приверженец традиционного ислама в Таджикистане и Ванчской долине в начале нулевых годов Мухаммадшариф совершил хадж. При этом в отличие от многих паломников он после хаджа остается скромным человеком и не использует новый свой титул хаджи в качестве религиозной привилегии и какого-то необычного достижения в жизни. Он никогда не выставляет и не акцентирует свое превосходство перед другими и не ведет себя среди верующих мусульман свысока. Никогда не навязывает свои традиционные религиозные предпочтения и взгляды. Его этическое поведение и исполнение морально-нравственных норм в жизни являются идеалом для любого мусульманина, который одновременно грамотно сочетает в своей жизни ценности светского общества и традиционной исламской религии. Естественно, что именно поведение таких авторитетных людей как Мухаммадшариф поднимает авторитет ислама, как в обществе, так и на международном уровне.



Сулаймонов всегда остается прагматичным мудрым стратегом, уважает людей и никогда не дает повода посягать на честь и достоинство своих тренеров, воспитанников, профессиональных спортсменов и всех тех, с кем он общался или делил дастархан, хлеб и соль. Поэтому в процессе межтаджикского конфликта Мухаммадшариф оставался патриотом и верным сыном своей страны, занимая нейтральную позицию к противоборствующим сторонам и таким образом сохраняя себя как человека, высокопрофессионального спортсмена и тренера. Редко, кто так мудро мог отказаться от тех иллюзорных соблазнов, которые им тогда предлагали и обещали заинтересованные стороны.



В Мухаммадшарифе зиждется природная сила духа, интуиция, разум, жизненная мудрость и воля, проявляющиеся в гармоничном единстве. Он с молодости никогда не был подвержен звездной болезни, не выделял себя и не смотрел свысока ни среди своих сверстников, родственников, спортсменов и ни среди простых людей. В этом заключается ключ к успеху и победам Мухаммадшарифа Сулаймонова. Хотя многие другие борцы-пахлавоны, талантливые спортсмены после своих первых побед и достижений в спорте очень быстро теряют жизненный ориентир, возгордятся, болеют звездной болезнью и таким образом перестают совершенствовать свои способности и человеческий потенциал.



От природы Мухаммадшариф всесторонне одарен. Сама судьба благоволит к нему. Его можно считать народным самородком, который в нужное время и в нужном месте попал в благоприятную общественную, спортивную и научную струю и таким образом смог достичь в жизни спортивных высот на республиканском, общесоюзном и международном уровне, заслужив таким образом высокое общественное признание и авторитет.



Мухаммадшариф должен стать символом мужества, стойкости, борьбы и победы таджикского спорта



Учитывая тот факт, что в 2023 году отмечают 90 - летие создания Ванчского района можно использовать огромный спортивный международный авторитет Сулаймонова, как уроженца Ванча для решения и преодоления некоторых существующих проблем района, таких как: - сохранение уникальных традиционных исторических морально-нравственных ценностей, в числе которых сохранение Ванчского говора таджикского языка, язгулямского языка, традиционного ислама, гостеприимство, уважение старших, обеспечение и защита прав женщин и детей; - содействие в прекращении дальнейшего распространения салафизма и других радикальных религиозных течений как на территории Ванчского района, ГБАО и в целом Республики Таджикистан, так и за пределами страны, особенно в Российской Федерации, где проживают выходцы из этого района; - кардинальное улучшение социально-экономического положения жителей, создание рабочих мест с помощью строительства ГЭС, развитие горнодобывающих перерабатывающих предприятий, создание необходимых условий для развития экстремального горного туризма, повышение чувства патриотизма и предотвращение дальнейшей эмиграции жителей Ванчского района; - мотивация и стимулирование повышения уровня образования, уменьшение уровня радикализма и криминала среди жителей и выходцев этого района; - стимулирование, обеспечение, поддержка, развитие и воспитание спортивных талантов и богатырей-гуштингиров Ванчского района и страны в целом.



Отметим, что в советский период уровень преступности на долю населения в Ванчском районе было ниже всех стан мира. Но после распада СССР за короткий период времени криминальная субкультура стала доминирующей, и до сих пор практически остается таковой. Я акцентировал внимание на эти меры для Ванчского района республики Таджикистан. Но решение всех этих проблем и задач в той или иной мере касается всей страны. Только высокий уровень образования, сохранение и постепенное совершенствование традиционных морально-нравственных ценностей способны поднять общественный авторитет традиционного ислама и содействовать взаимопониманию, стабильности, и национальному согласию в стране.



Поэтому предлагаю учредить именной Международный фонд поддержки таджикского единоборства-гуштингири Мухаммадшарифа Сулаймонова. Я думаю, что это предложение найдет понимание среди общественности, у руководства страны, его многочисленных воспитанников и поклонников. Это будет огромный вклад для поддержки и развития таджикских спортсменов гуштингиров как в стране, так и за ее пределами. В конце от своего имени, от имени представителей Ванчской и таджикской общины от всей души поздравляю Мухаммадшарифа Сулаймнова с юбилеем и желаю ему крепкого здоровья, семейного счастья, больших успехов в жизни, общественной, спортивной и тренерской деятельности, чтобы он стал символом мужества, стойкости, борьбы и победы таджикского спорта и ярким маяком для подрастающего поколения молодежи в деле свершения новых международных спортивных побед.



Хоким Мухаббатов – общественный и научный деятель, автор книги "Воля к свободе" Источник - ЦентрАзия

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