Казахская Грета... 32-летняя Зуля Сулейменова отныне - министр природы и экологии Казахстана

13:32 04.01.2023

Сегодня президнт К.Токаев своим указом назначил



СУЛЕЙМЕНОВА Зульфия Булатовна

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[25.02.1990 - ..]

Род. в г. Актюбинск.



выпускница Евразийского национального университета им. Л. Гумилева, магистр гуманитарных наук. Получила степень Phd в Национальном институте политических исследований (Япония).



Трудовую деятельность начала в 2014 году научным сотрудником отдела региональной и глобальной безопасности Центра глобальной политики и безопасности.



консультант по экологическим вопросам департамента окружающей среды и развития экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого Океана, Бангкок (Таиланд) (? - 01.2020);



Заместитель директора департамента климатической политики и зеленых технологий Минэкологии Казахстана (01.2020 - 2021);



член партии "Нур Отана", была в президентском молодежном кадровом резерве (инициирован К.-Ж. Токаевым),



депутат Мажилиса Парламента РК 7 созыва от партии "Нур Отан" (с 14.01.2021 - 14.03.2022); Член Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Республики Казахстан

/добровольно отказалась от мандата/.



с 14.03.2022 - вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК



с 4.01.2023 - министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан