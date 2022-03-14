Казахская Грета... 32-летняя Зуля Сулейменова отныне - министр природы и экологии Казахстана

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13:32 04.01.2023
Сегодня президнт К.Токаев своим указом назначил
СУЛЕЙМЕНОВА Зульфия Булатовна
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[25.02.1990 - ..]
Род. в г. Актюбинск.
выпускница Евразийского национального университета им. Л. Гумилева, магистр гуманитарных наук. Получила степень Phd в Национальном институте политических исследований (Япония).
Трудовую деятельность начала в 2014 году научным сотрудником отдела региональной и глобальной безопасности Центра глобальной политики и безопасности.
консультант по экологическим вопросам департамента окружающей среды и развития экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого Океана, Бангкок (Таиланд) (? - 01.2020);
Заместитель директора департамента климатической политики и зеленых технологий Минэкологии Казахстана (01.2020 - 2021);
член партии "Нур Отана", была в президентском молодежном кадровом резерве (инициирован К.-Ж. Токаевым),
депутат Мажилиса Парламента РК 7 созыва от партии "Нур Отан" (с 14.01.2021 - 14.03.2022); Член Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Республики Казахстан
/добровольно отказалась от мандата/.
с 14.03.2022 - вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК
с 4.01.2023 - министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан