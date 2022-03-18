Кызылординский академик. Гани Бейсембаев - новый министр просвещения Казахстана

13:37 04.01.2023

"Назначить Бейсембаева Гани Бектаевича министром просвещения Республики Казахстан", – говорится в указе К.Токаева



БЕЙСЕМБАЕВ Гани Бектаевич

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[03.06.1969 - ..]

родился в Кызылординской области.

казах



Окончил Казахский национальный педагогический университет им. Абая, специальность "Учитель казахского языка и литературы"

Доктор PhD;

Академик Международной академии информатизации, Казахстан



Заведующий автоклубом районного отдела культуры Шиели Кызылординской области (1986-1989);

Преподаватель казахского языка, Руководитель клуба "Жас талап" средней школы № 14 Илийского района Алматинской области (1989-1990);

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Преподаватель казахского языка средней школы № 14 Талгарского района Алматинской области (1990-1995);

Директор средней школы № 12 Илийского района Алматинской области (1995-1997);

Ученый секретарь, Советник президента Казахской академии образования им. Ы. Алтынсарина Министерства образования и науки Республики Казахстан (1997-2000);

Руководитель отдела образования г. Капшагай Алматинской области (2000-2001);

Директор Центра дополнительного образования г. Алматы (2001-2006);

Директор технико-экономического колледжа при АТУ (2006-2007);

Генеральный директор Международного образовательного центра "EDTECH" (с 2006);

Директор Республиканского государственного казенного предприятия "Республиканский научно-практический центр "Учебник" Министерства образования и науки Республики Казахстан (27.03.2020-12.2020);



Президент Национальной академии образования им. И. Алтынсарина (с 12.2020)



с 18.03.2022 - вице-министр образования и науки РК



с 27 авг. 2022 - вице-министр просвещения РК



с 4 янв. 2023 - министр просвещения Республики Казахстан



Прочие должности:

Член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования, Россия;

Консультант ЦК ЛКСМ Казахстана (1992);

Член Совета независимого агентства аккредитации и рейтинга;

Член Наблюдательных советов вузов, Общественного совета по вопросам образования, науки и защиты прав детей при Министерстве образования и науки Республики Казахстан, Общественного совета по вопросам образования Алматинского городского филиала партии "Nur Otan";

Эксперт в разных республиканских комиссиях;

Научный консультант ток шоу "QAREKET" национального телевидения "QAZAQSTAN"



Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

Благодарственные письма Президента Республики Казахстан;

Нагрудные знаки: "Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі", "Ы. Алтынсарин";

Медаль Федерации профсоюзов Республики Казахстан "Кәсіподақтарға сіңірген еңбегі үшін" и другими юбилейными медалями



Автор и ведущий радио-тренингов "Жан азығы" на национальном радио "Шалқар". В республиканских СМИ и педагогических изданиях опубликовано около 40 научных статей, принимал участие в разработке государственного стандарта среднего образования Республики Казахстан (1998 г. - казахский язык), хрестоматии по казахской литературе для 9 класса, учебно-методического пособия для школьников и взрослых "Ключ к выбору профессии", комплексной системы профориентаций "КӘСІП", методического пособия "Импакт-фактор: анализ цитаты и его роль в мире науки", "Модель патриотического воспитания молодежи", автоматизированной системы мониторинга движения учащихся "Всеобуч", технологии довузовской подготовки в ВУЗах РК, системы анализа результатов учебных достижений учащихся средних школ Республики Казахстан "CAR".