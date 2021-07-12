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|Юный Оралов стал в Казахстане министром культуры и спорта
13:41 04.01.2023
"Назначить Оралова Асхата Раздыковича министром культуры и спорта Республики Казахстан", – говорится в указе президента.
ОРАЛОВ Асхат Раздыкович
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[10.02.1990 - ..]
родился в городе Аксу Павлодарской области. Казах.
Имеет высшее образование по специальности "Переводческое дело", а также имеет степени магистра и доктора PhD по специальности "Международные отношения".
С февраля 2010 г. по апрель 2014 г. – занимал руководящие позиции в секретариате МК "Жас Отан" при партии "Нур Отан" города Астаны. С декабря 2011 г. по сентябрь 2012 г - главный специалист Департамента социально-воспитательной работы ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. С июня 2013 г. по апрель 2014 года - старший специалист отдела организационной работы ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.
С мая 2014 г. по декабрь 2016 г. – первый заместитель Председателя филиала "Нұр" партии "Нұр Отан" города Астаны.
В марте 2016 года был избран депутатом VI созыва маслихата города Астаны.
В 2016-01.2018 - руководитель Управления по вопросам молодежной политики города Астаны.
С 3 янв. 2018 - директор Департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК
С августа 2018 по апрель 2019 года работал заместителем Председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства общественного развития РК.
С апреля 2019 - июль 2020 - заместитель акима Павлодарской области.
с 13 июля 2020 - 12.07.2021 - вице-министр информации и общественного развития РК
с 12.07.2021 - зам. акима г. Нур-Султан
с 2.02.2022 - исполнительный секретарь партии "Нур Отан" (с 1.03.2022 - партия "Аманат").
с 4.01.2023 - министр культуры и спорта РК