Исполнительным секретарем правящей партии Казахстана ("Аманат") стал болашакер Бейсенбаев

20:34 04.01.2023

"Постановлением председателя партии Amanat Ерлана Кошанова исполнительным секретарем партии назначен Бейсенбаев Елнур Сабыржанович", - сообщили в партии.



БЕЙСЕНБАЕВ Елнур Сабыржанович

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[27.06.1986 - ..]

Род. в г. Кентау, Чимкентская область; казах.



Окончил Казахский Национальный университет имени аль-Фараби (2008, 2010), специальность "Бакалавр политологии", "Магистр политологии"



Активист, волонтер, Руководитель молодежного крыла РД "Болашак" (2006-2008);

Заместитель председателя РД "Болашак", заместитель главного редактора журнала "Жастар Үні" (2006-2010);

Председатель МОО "Жастар Үні" (2010-2012);

Учитель истории школы-лицея № 48 (2012-2015);

Секретарь Алматинского городского филиала КНПК (2012-2015);

Руководитель отдела Управления по вопросам молодежной политики г. Алматы (2015-2016);

Руководитель Управления по вопросам молодежной политики г. Алматы (2016-2017);

Директор ТОО "Qadam PRO" (2017-2019);

Советник акима города Нур-Султан (2019-2020);

Председатель молодежного крыла "Jas Otan" при партии "Nur Otan" (2020-01.2021)



Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан от Общественного объединения "Партия "Nur Otan" (с 04.12.2020), Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва от партии Нур Отан (с 14.01.2021)



с 4.01.2023 - исполнительный секретарь партии Amanat



награды: медаль "25 лет Независимости Республики Казахстан" (2016);

Благодарственные письма: Президента РК Н.А. Назарбаева (2016), Президента РК К.К. Токаева (2019)



Женат. Дети: трое