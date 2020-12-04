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|Исполнительным секретарем правящей партии Казахстана ("Аманат") стал болашакер Бейсенбаев
20:34 04.01.2023
"Постановлением председателя партии Amanat Ерлана Кошанова исполнительным секретарем партии назначен Бейсенбаев Елнур Сабыржанович", - сообщили в партии.
БЕЙСЕНБАЕВ Елнур Сабыржанович
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[27.06.1986 - ..]
Род. в г. Кентау, Чимкентская область; казах.
Окончил Казахский Национальный университет имени аль-Фараби (2008, 2010), специальность "Бакалавр политологии", "Магистр политологии"
Активист, волонтер, Руководитель молодежного крыла РД "Болашак" (2006-2008);
Заместитель председателя РД "Болашак", заместитель главного редактора журнала "Жастар Үні" (2006-2010);
Председатель МОО "Жастар Үні" (2010-2012);
Учитель истории школы-лицея № 48 (2012-2015);
Секретарь Алматинского городского филиала КНПК (2012-2015);
Руководитель отдела Управления по вопросам молодежной политики г. Алматы (2015-2016);
Руководитель Управления по вопросам молодежной политики г. Алматы (2016-2017);
Директор ТОО "Qadam PRO" (2017-2019);
Советник акима города Нур-Султан (2019-2020);
Председатель молодежного крыла "Jas Otan" при партии "Nur Otan" (2020-01.2021)
Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан от Общественного объединения "Партия "Nur Otan" (с 04.12.2020), Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва от партии Нур Отан (с 14.01.2021)
с 4.01.2023 - исполнительный секретарь партии Amanat
награды: медаль "25 лет Независимости Республики Казахстан" (2016);
Благодарственные письма: Президента РК Н.А. Назарбаева (2016), Президента РК К.К. Токаева (2019)
Женат. Дети: трое