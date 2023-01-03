Галым Койшыбаев возглавил аппарат правительства Казахстана в ранге вице-премьера!?

15:53 05.01.2023

"Ак Орда", 4 января



Указ Президента Республики Казахстан от 4 января 2023 года №82

О назначении Койшыбаева Г.Т.



Назначить Койшыбаева Галымжана Тельмановича Заместителем Премьер-Министра – Руководителем Аппарата Правительства Республики Казахстан.



Президент

Республики Казахстан

К.Токаев

Астана, Акорда, 4 января 2023 года

№82



КОЙШЫБАЕВ Галымжан Тельманович

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[12.04.1968 - ..]

Родился в г. Кызылорда.



В 1991 году окончил Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова. После окончания поступает в аспирантуру этого же университета. В 1994 году защищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук.



В 1995-1997 годах - атташе, Третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.



С 1997 по 1998 год - Первый секретарь, Советник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.



В 1998 году назначается Советником-Посланником Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.



В 2004 году назначен Полномочным Представителем Республики Казахстан при Организации Договора о коллективной безопасности.



С 2004 по 2006 год - Главный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.



С 2006 года исполнял обязанности Посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан.



4 декабря 2008 - ? - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Литовской Республике.

+ 12 февраля 2009 -? - ЧиПП Казахстан в Латвийской Республике, Эстонской Республике и Финляндской Республике по совместительству.



С 11 июня 2012 - май 2013 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Финляндской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Эстонской Республике по совместительству.



С 4 марта 2016 - 25 марта 2019 - заместитель министра иностранных дел Казахстана.



С 26 марта 2019 - руководитель Канцелярии премьер-министра РК в ранге министра



с 4.01.2023 - Заместитель Премьер-Министра – Руководитель Аппарата Правительства Республики Казахстан.



Награжден орденом "Крест Признания" (Латвия, май 2013).