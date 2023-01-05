Юного, но заслуженного казахстанского иноагента Данилова выставили из вице-министров информации

11:57 06.01.2023

"Постановлением правительства Казахстана Данилов Александр Сергеевич освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития РК согласно поданному заявлению",



ДАНИЛОВ Александр Сергеевич

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[16.11.1991 - ..]

родился в г. Караганда.



Окончил Карагандинский государственный технический университет и Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева. Был слушателем Московской школы политических исследований* (ныне Московская школа гражданского просвещения; давно внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов; "Школу" в том числе финансировал Фонд Сороса**, признанный в России нежелательной организацией). Сотрудничал с радио "Азаттык" (Azattyq) - Казахской службой медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, финансируемой Конгрессом США через правительственное Агентство США по глобальным медиа и признанной в России иностранным агентом. Являлся соорганизатором республиканской молодежной конференции "ZhasCamp-2010", исполнительным директором НПО "Лига молодых "Ансар"", президентом AIESEC Karagandy (карагандинский филиал глобальной молодежной НПО "по развитию лидерства путем международных стажировок" AIESEC с штаб-квартирой в Канаде, непосредственное отношение к финансированию которой имеет все тот же Фонд Сороса**), главой пресс-службы ТОО "Объединенная химическая компания", заместителем директора департамента мультимедийных технологий в холдинге "Нур-Медиа", соучредителем и управляющим партнером "B2C consulting group". Проходил подготовку в рамках американской программы TechCamp (проект Госдепа США по поддержке оппозиции в "авторитарных странах" и "активному противодействию российской дезинформации"; инициатива создания принадлежит Хиллари Клинтон). С июля 2020 года руководил проектом StopfakeKZ. Член Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан и Президентского молодежного кадрового резерва.

с янв. 2022 - 6 янв. 2023 - вице-министр информации РК