Кайрат Келимбетов уволен из управляющего МФЦ "Астана". Хорошо хоть не посадили...

17:09 06.01.2023

Указом главы государства Келимбетов Кайрат Нематович освобожден от должности управляющего Международным финансовым центром "Астана"



КЕЛИМБЕТОВ Кайрат Нематович

/KELIMBETOV Kayrat/

[.01.1969 - ..]

Род. в гор. Алма-Ата. Отец - Немат Келимбетов (1937-2010), доктор филол. наук, историк. Казах племени шанышкылы Старшего жуза.



Окончил Республиканскую физматшколу-интернат, Алма-Ата (1986), факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета (1993), Институт рынка при Казахской государственной академии управления (1996), Национальную высшую школу государственного управления при Президенте Республики Казахстан. Владеет английским, французским языками.



После окончания вуза был на преподавательской работе. Назначался старшим экспертом, с 1996 - член Высшего экономического совета при Президенте Республики Казахстан,

В 1997-1998 - директор департамента Агентства по стратегическому планированию и реформам республики,

В 1998-1999 - заведующий отделом социально-экономического анализа Администрации Главы государства,

В 1999-2001 - председатель Агентства по стратегическому планированию Республики Казахстан,

В 2001-2002 - вице-министр финансов Республики Казахстан.

В августе 2002 - апреле 2006 - Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

В апреле 2006 - 23 января 2008 - пред. правления АО "Фонд устойчивого развития "Казына"".

+ С 4 июля 2007 - зам. пред. партии "Нур-Отан".

С 23 января по 13 октября 2008 - Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан.

С 13 окт. 2008 - 11 апр. 2011 - председатель правления Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына", одновременно, председатель советов директоров АО "КазМунайГаз" и АО "Қазақстан темір жолы".

С 11 апр. 2011 - 20 янв. 2012 - министр экономического развития и торговли Республики Казахстан

С 20 янв. 2012 - 1 окт. 2013 - заместитель премьер-министра РК.

С 1 окт. 2013 - 2 нояб. 2015 - пред. правления Национального Банка Республики Казахстан.



С 12.2015 - Управляющий Международным финансовым центром "Астана",



с 14.09.2020 - 6.01.2022 - пред. Агентства по стратегическому планированию и реформам РК



В 2022-6.01.2023 - вновь управляющий Международным финансовым центром "Астана",



+ с 14.09.2020 - член Высшего совета при Президенте РК по реформам



+ с нояб. 2009 - президент Федерации велосипедного спорта Казахстана.



Награжден орденом "Курмет" (август 2005), орденом "Парасат" (дек. 2010), медалью "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігiне 10 жыл" (2001), медалью "Қазақстан Конституциясына 10 жыл" (2005), медалью "Қазақстан Парламентіне 10 жыл" (2006)

Медаль "Астана 10 жыл" (2008), Медаль "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігiне 20 жыл" (2011)

Медаль "За вклад в создание Евразийского экономического союза" 1 степени (13 мая 2015, Высший совет Евразийского экономического союза)



Жена - Нематова Фатима Токмухаммедовна. Дочь Шынар и сын Айсултан.