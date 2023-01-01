В Душанбе трагически погиб бывший гендиректор Цеппелин Интернешнл Александр Савченко

17:18 06.01.2023

Савченко Александр Александрович

Savchenko Alexander Alexandrovich

(06.01.1973 – 01 .01.2023)



24 декабря в городе Душанбе, сразу после проведения деловых переговоров, в результате падения со ступенек лестничной клетки, получил тяжелую травму головы и попал в реанимацию бывший Генеральный Директор Цеппелин Интернешнл, Дилер Корпорации CATERPILLAR (Филиал в Душанбе, Таджикистан) Савченко Александр Александрович. Находясь в реанимации в критическом состоянии с 24 декабря по 1 января, утром 2023 года Савченко Александр скончался в результате полученных травм, несовместимых с жизнью.



Савченко Александр родился 6 января 1973 года в городе Карши Узбекской ССР в семье потомственных интеллигентов.



Среднюю школу окончил в г. Карши.



В 1995 г. окончил Самаркандский Государственный Университет (г. Самарканд, Узбекистан) и получил диплом с отличием (магистр прикладной математики, программирование).



Одновременно (07. 1993 - 12.1995 гг.) учился в Институте Патентоведения и Инноваций (г. Ташкент, Узбекистан). Диплом с отличием – Магистр Рыночной Экономики, Менеджмент.



Одновременно с учебой (10.1990 - 06.1993 гг.). работал программистом- проектировщиком в Проектном Институте (Государственная Строительная Организация, г. Самарканд, Узбекистан).



Также, одновременно с учебой (06.1993 - 03.1995 гг.), работал ведущим специалистом в Узбекско-Австрийском Строительном СП "Самрад" (г. Самарканд, Узбекистан).



С 03.1995 по 10.1996 гг. работал в Узбекско-Американском Оптовом СП "Ишан Интернешнл & SAWES ЛТД." (г. Ташкент, Узбекистан, Менеджер по Маркетингу).



С 10.1996 по 10.2004 гг. работал руководителем Отдела в Посольстве США (г. Ташкент, Узбекистан).



С 01.2005 по 06.2006 гг. работал руководителем Отдела Логистики и Маркетинга в компании Мебель Арт Ко. (Российская Оптовая Компания, Поставки, Торговля мебелью и тканями, Москва, РФ).



С 07.2006 по 08.2007 гг. работал менеджером по проектам во всемирно известной корпорации Джон Дир (Американская Агро-Промышленная Корпорация, Московский Филиал, Россия).



С 08.2007 по 01.2008 гг. работал менеджером по проектам в компании Роторк Контролс Лтд. (UK Техно-Промышленный Холдинг, Московский Филиал, Россия).



С 01.2008 по 09.2010 гг. работал генеральным директором Цеппелин Интернешнл, Дилер Корпорации CATERPILLAR (Филиал в г. Душанбе).



С 01. 04.2011 по 08.2013 гг. работал операционным менеджером в Канадиен Таер (Филиал Канадской Корпорации, Торонто, Канада).



С 05.2012 по 09.2016 гг. работал операционным менеджером по развитию бизнеса в ООО "Пакрут" ДП от Kryso Resources plc (Инвест. Проект по Золотодобыче) – Душанбе, Таджикистан.



С 06.2016 по 08.2021 гг. работал региональным руководителем по Поставкам & Развитию - ООО "IPC Machines" Филиал CIS Equipment Group – Душанбе, Таджикистан: спец. машины, авто, энергетика, горная индустрия (CISEG, обеспечение, поставки и тех. решения для Брендов: LIEBHERR, JCB, JOHN DEERE, BOMAG, SOLIS, TOYOTA, GHH, GOMACO, RAPID &, др.



С 01.2016 г. - по н.в. – старший советник по проектам (НИОКР & Новые Проекты, Corp., Ванкувер, Канада (Филиал в г. Душанбе).



Свою жизнь Савченко Александр прожил честно и достойно, оставив нам плоды своих добрых дел, которые всегда будут с нами в наших сердцах. Светлая память о прекрасном человеке сохранится среди огромного числа людей, с кем свела его жизненная дорога, и он останется в памяти многих его современников.



Памятью о нем могут гордится его дети Екатерина и Азимджон, близкие родственники .



Друзья и коллеги.



Отправил Мухамедов С.Д.