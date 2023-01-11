Канат Тумыш - новый замМИД Казахстана и три новых каз-посла

16:49 11.01.2023

Распоряжением главы государства Тумыш Канат Кобыландыулы назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан", – говорится в официальном сообщении



ТУМЫШ Канат Кобыландиевич

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[07.11.1975 - ..]

Родился в Актибинске. Казах.



В 1997 году окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности "международные экономические отношения".



Свою дипломатическую карьеру начал с должности референта Управления Государственного протокола МИД Казахстана в 1997 году.

С 1998 по 2005 годы работал на различных должностях в центральном аппарате МИД Казахстана, а также в Генеральном консульстве Казахстана в Стамбуле, посольствах РК в Анкаре и Будапеште.

С 2005 года прошел этапы карьерного роста от первого секретаря Департамента международных организаций и проблем безопасности до заместителя директора Департамента общеазиатского сотрудничества.

В 2010 году на II Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) был назначен заместителем Исполнительного директора этой международной организации, где проработал до июня 2014 года.

В 2014-2015 годы, являлся советником Министра иностранных дел.

В феврале 2015 года был назначен советником-посланником Постоянного представительства Казахстана при ООН в Нью-Йорке.

с августа 2016 - июль 2019 - заместитель Постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке по вопросам Совета Безопасности ООН.

С 12 июля 2019 - Посол Казахстана в ЮАР.



с 11.01.2023 - зам. МИД РК



Имеет дипломатический ранг Советника 1 класса.



Женат, трое детей.



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11 января 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев назначил послов Казахстана в трех странах - Испании, ЮАР и Норвегии, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется на сайте Акорды, указами главы государства:



Мусаев Данат Умирбаевич назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Испания;

Ахинжанов Еркин Кадырбекович назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике, он освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Норвегия;

Турсунов Адиль Капанулы назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Норвегия, он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.