 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 12.01.2023
19:52  Саудовский ф/к "Аль-Хилаль" хочет купить Месси и обещает рекордную зарплату в 300 миллионов долларов в год!
19:38  Токаев утвердил "Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов" Казахстана
18:16  В американском Капитолии хотят поставить бюст укр-преза Зеленского
17:14  Импотенция ОДКБ и техничный "слив" Армении: анатомия предательства элит
17:11  Андрей Фурсов: "Россия, чтобы выжить, должна быть социально мобилизованной"
16:55  В Швейцарии скончался бывший глава советского Узбекистана, гражданин РФ Рафик Нишанов
10:42  Пашинян решил рискнуть армянским государством, - Геворг Мирзаян

10:41  Ким Чен Ын объявил год большой бомбы
10:39  Газпром и китайская CNPC обсудили газопровод "Союз Восток" через Монголию
10:35  Financial Times: План Си Цзиньпина по перезагрузке экономики Китая и возвращению своих друзей
10:32  "Возрождение России. Сакральный шанс санкционной войны". Анонс презентации новой книги В.Катасонова
10:31  Казахская диаспора Украины пытается рассорить Москву и Астану
10:26  Флаг ЛГБТ стал символом поклонения новым богам в США, - Джереми Карл
09:22  Китаю доказывают, что он не центр мира, а полюс, - М.Макаров
08:29  Найдены пропавшие под Соледаром британские "волонтеры" Бегшо и Перри - "двухсотый" и "трехсотый"
08:23  Субсидии, льготы, преференции. Как поддержат промышленность Узбекистана
08:01  Турция расширяет свои амбиции на постсоветском пространстве, - С.Маркедонов
07:32  2023 год: опасная неустойчивость. Основные факторы, - Вл.Овчинский, Ю.Жданов
07:27  Каких привилегий лишился Назарбаев после отмены закона о Елбасы
07:25  События в Каракалпакстане: основным подозреваемым запросили 18 лет тюрьмы
07:21  Данияр Ашимбаев: Год будет интересным, но сложным
07:19  Украина должна испечься на огне войны, но не должна сгореть в угоду Запада, - Ахмет Бурханов
06:46  Неугомонный отставник Аркадаг намерен вновь изменить Конституцию Туркменистана
00:35  Новые страницы интеграции в Евразийском экономическом союзе
00:34  В Киргизии ищут (и не могут найти) 70 млн налогов рынка "Кудайберген"
00:31  Американо-китайское соперничество в АТР: декларации и реальность, - А.Лукин
00:30  As-Sabeel: Украинский кризис подорвал доверие к Всемирному банку и МВФ
00:29  Потуги Запада напрасны - потолки цен на нефть уже не работают
00:12  Иранская модель развития. Об опыте выживания под санкциями, - Владимир Трегубов
00:00  Экс-глава УзбМИД Владимир Норов стал директором Международного института Центральной Азии
Среда, 11.01.2023
22:37  Умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов
22:04  В боях за Соледар выбило глаз украинскому актеру Линартовичу
21:36  В Кабуле в результате взрыва у здания МИД погибли более 20 человек
20:11  "Хватит дурака валять". Путин оценил работу своего правительства
19:49  Командующим Росармией в зоне СВО назначен генштабист Герасимов - ближайший сподвижник непобедимого Шойгу
19:45  Иноагенты и их либеральная "миссия" в России, - Петр Дмитриев
19:43  США – Китай: инвестиционная война. Пекин занимает выжидательную позицию, - В.Катасонов
18:32  Начался обратный отсчет до уничтожения Польши, - Марек Галась
17:14  Отчего стонет Урсула фон дер Ляйен? - Эмиль Боев
17:12  Китай сделал США серьезное предупреждение: Отвечаем на ваш военный сговор
16:49  Канат Тумыш - новый замМИД Казахстана и три новых каз-посла
15:41  Запад надеется на обвал нефтяных доходов России, - "Взгляд"
15:35  Турция тайно поставляет Украине запрещенные кассетные боеприпасы, - уверяет (провоцирует?) американский "Foreign Policy"
13:33  Послезавтра в очередной внеочередной раз будет "самораспущен" Парламент Казахстана
13:20  Уволены два высокопоставленных сотрудника МНБ Туркмении - Гочов и Метджиев
12:12  Движение BLM призвало распустить полицию в США
12:00  Новогодние киндер-сюрпризы Правительства Казахстана
11:55  Власти Узбекистана упростили оформление вида на жительство
11:52  Кулибаев - соны? Каздепутаты ставят вопрос о раскулачивании главного елбасеныша
11:49  О "мирных митингах" и "газовых протестах", - Данияр Ашимбаев
11:47  На кредитование предприятий Узбекистана банкам выделят около $5 млрд
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
В Швейцарии скончался бывший глава советского Узбекистана, гражданин РФ Рафик Нишанов
16:55 12.01.2023

Ра́фик Ниша́нович Ниша́нов (узб. Рафиқ Нишонович Нишонов, узб. Rafiq Nishonovich Nishonov; 15 января 1926, с. Газалкент, Бостанлыкский район, Казакская АССР, РСФСР, СССР - 11 января 2023) - советский и узбекский государственный и политический деятель, дипломат.

Дед Рафика Нишанова был родом из Шахрисабза. Родился в семье батрака. Член КПСС с 1949 года. Окончил Ташкентский вечерний педагогический институт (1959) по специальности "учитель истории". Кандидат исторических наук (1969). С 1942 года - колхозник колхоза "Чирчик" Бостанлыкского района Ташкентской области. В 1943 году - секретарь исполкома Газалкентского поссовета Бостанлыкского района. С 1944 года - инструктор, второй секретарь Бостанлыкского райкома комсомола. В 1945-1950 годах он служит в Советской Армии. С 1950 года - заведующий отделом Октябрьского райкома ЛКСМ Узбекистана города Ташкента.

В 1951 года переходит на партийную работу - инструктор, заведующий отделом, секретарь Октябрьского райкома КП Узбекистана города Ташкента. С 1955 года - начальник политотдела Управления пожарной охраны Министерства внутренних дел Узбекской ССР. В 1956 году становится заведующим одного из отделов Ташкентского горкома КП Узбекистана. С 1959 году - первый секретарь Октябрьского райкома КП Узбекистана города Ташкента.

С 1962 года - председатель Ташкентского горисполкома. С 1963 года - секретарь и член Бюро ЦК КП Узбекистана.

В 1970 году переходит на дипломатическую работу, получив назначение чрезвычайным и полномочным послом СССР в Шри-Ланке и по совместительству в Мальдивской Республике (референтом в посольстве работал Сергей Лавров). С 1978 года - чрезвычайный и полномочный посол СССР в Иордании.

Депутат Верховного Совета СССР XI созыва.

В 1985 году Рафик Нишанов возвращается на Родину, где занимает пост министра иностранных дел Узбекской ССР.

С 9 декабря 1986 года по 9 апреля 1988 года - председатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, одновременно с 29 июня 1987 года по 24 мая 1988 года - заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР.

C 12 января 1988 года по 23 июня 1989 года - первый секретарь ЦК компартии Узбекской ССР, одновременно с 24 мая 1988 года по 25 мая 1989 года - член Президиума Верховного Совета СССР.

6 июня 1989 года избран председателем Совета Национальностей Верховного Совета СССР (был одним из постоянных председательствующих на пленарных заседаниях Верховного Совета СССР).

Народный депутат СССР (1989-1991).

С сентября 1991 года - советник Президента СССР Михаила Горбачева.

21 октября 1991 года согласно Закону СССР от 05 сентября 1991 года № 2392-I "Об органах государственной власти и управления Союза ССР в переходный период" вместо Совета Национальностей был сформирован не предусмотренный Конституцией СССР Совет Республик.

С ноября 1991 года - пенсионер.

В 2012 году выпустил книгу воспоминаний "Деревья зеленеют до метелей". В 2013 году избран в Совет Ассоциации российских дипломатов.

22 декабря 2015 года - в преддверии 90-летнего юбилея - награжден орденом Почета. 15 января 2021 года награжден орденом Александра Невского.

Скончался в Швейцарии 11 января 2023 года на 97-м году жизни.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1673531700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законопроект по регулированию розничных цен на сжиженный газ прошел первое чтение
- Распоряжение Председателя Мажилиса о созыве совместного заседания Палат Парламента
- Кадровые перестановки
- Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи Правительства на 2023 год
- Данияр Ашимбаев: Год будет интересным, но сложным
- Помощь в безвыходной ситуации: новый закон о банкротстве заработает в марте
- Модернизация объектов торговли, сдерживание цен на продукты и повышение экспорта: Алихан Смаилов провел заседание коллегии МТИ РК
- "Ак жол" считает необходимым отменить СНТ и урегулировать порядок проведения пилотных проектов в новом Налоговом кодексе
- "Ак жол" требует разобраться с сомнительными тратами и сигналами о коррупции в центре программы "Болашак"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  