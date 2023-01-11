В Швейцарии скончался бывший глава советского Узбекистана, гражданин РФ Рафик Нишанов

16:55 12.01.2023

Ра́фик Ниша́нович Ниша́нов (узб. Рафиқ Нишонович Нишонов, узб. Rafiq Nishonovich Nishonov; 15 января 1926, с. Газалкент, Бостанлыкский район, Казакская АССР, РСФСР, СССР - 11 января 2023) - советский и узбекский государственный и политический деятель, дипломат.



Дед Рафика Нишанова был родом из Шахрисабза. Родился в семье батрака. Член КПСС с 1949 года. Окончил Ташкентский вечерний педагогический институт (1959) по специальности "учитель истории". Кандидат исторических наук (1969). С 1942 года - колхозник колхоза "Чирчик" Бостанлыкского района Ташкентской области. В 1943 году - секретарь исполкома Газалкентского поссовета Бостанлыкского района. С 1944 года - инструктор, второй секретарь Бостанлыкского райкома комсомола. В 1945-1950 годах он служит в Советской Армии. С 1950 года - заведующий отделом Октябрьского райкома ЛКСМ Узбекистана города Ташкента.



В 1951 года переходит на партийную работу - инструктор, заведующий отделом, секретарь Октябрьского райкома КП Узбекистана города Ташкента. С 1955 года - начальник политотдела Управления пожарной охраны Министерства внутренних дел Узбекской ССР. В 1956 году становится заведующим одного из отделов Ташкентского горкома КП Узбекистана. С 1959 году - первый секретарь Октябрьского райкома КП Узбекистана города Ташкента.



С 1962 года - председатель Ташкентского горисполкома. С 1963 года - секретарь и член Бюро ЦК КП Узбекистана.



В 1970 году переходит на дипломатическую работу, получив назначение чрезвычайным и полномочным послом СССР в Шри-Ланке и по совместительству в Мальдивской Республике (референтом в посольстве работал Сергей Лавров). С 1978 года - чрезвычайный и полномочный посол СССР в Иордании.



Депутат Верховного Совета СССР XI созыва.



В 1985 году Рафик Нишанов возвращается на Родину, где занимает пост министра иностранных дел Узбекской ССР.



С 9 декабря 1986 года по 9 апреля 1988 года - председатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, одновременно с 29 июня 1987 года по 24 мая 1988 года - заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР.



C 12 января 1988 года по 23 июня 1989 года - первый секретарь ЦК компартии Узбекской ССР, одновременно с 24 мая 1988 года по 25 мая 1989 года - член Президиума Верховного Совета СССР.



6 июня 1989 года избран председателем Совета Национальностей Верховного Совета СССР (был одним из постоянных председательствующих на пленарных заседаниях Верховного Совета СССР).



Народный депутат СССР (1989-1991).



С сентября 1991 года - советник Президента СССР Михаила Горбачева.



21 октября 1991 года согласно Закону СССР от 05 сентября 1991 года № 2392-I "Об органах государственной власти и управления Союза ССР в переходный период" вместо Совета Национальностей был сформирован не предусмотренный Конституцией СССР Совет Республик.



С ноября 1991 года - пенсионер.



В 2012 году выпустил книгу воспоминаний "Деревья зеленеют до метелей". В 2013 году избран в Совет Ассоциации российских дипломатов.



22 декабря 2015 года - в преддверии 90-летнего юбилея - награжден орденом Почета. 15 января 2021 года награжден орденом Александра Невского.



Скончался в Швейцарии 11 января 2023 года на 97-м году жизни.