В Киеве неудачно приземлился (сбит?) вертолет с руководством УкрМВД

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11:53 18.01.2023
В пригороде Киева - Броварах упал на землю и взорвался военно-транспортный вертолет МЧС Украины (французская "Пума").
На борту находилось руководство Министерства внутренних дел Украины: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович (все - "груз 200").
Всего заявлено о 17 погибших, из них 9 находились на борту вертолета, остальные - прохожие на земле. Погибли в том числе двое детей - крушение вертолета произошло рядом с детским садом.
Госпитализированы 28 потерпевших, среди них 10 детей.
Причины катастрофы уточняются - не исключено попадание российской ракеты или контакт с беспилотником.