В Киеве неудачно приземлился (сбит?) вертолет с руководством УкрМВД

11:53 18.01.2023

В пригороде Киева - Броварах упал на землю и взорвался военно-транспортный вертолет МЧС Украины (французская "Пума").



На борту находилось руководство Министерства внутренних дел Украины: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович (все - "груз 200").



Всего заявлено о 17 погибших, из них 9 находились на борту вертолета, остальные - прохожие на земле. Погибли в том числе двое детей - крушение вертолета произошло рядом с детским садом.



Госпитализированы 28 потерпевших, среди них 10 детей.



Причины катастрофы уточняются - не исключено попадание российской ракеты или контакт с беспилотником.