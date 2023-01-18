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|Умер советский российский кинорежиссер Николай Досталь, сын персиянки из Туркмении
12:28 19.01.2023
Никола́й Никола́евич До́сталь (21 мая 1946, Москва - 18 января 2023) - советский и российский кинорежиссер, сценарист и актер. Народный артист Российской Федерации (2008).
Родился в семье кинорежиссера Николая Владимировича Досталя и персиянки Джахантаб Сарафи, виолончелистки из общины бахаи в Ашхабаде. Пасынок Натальи Андросовой (урожденной княжны Искандер) - праправнучки Николая I, последней из семьи Романовых, остававшихся в СССР и постсоветской России. Брат продюсера Владимира Досталя.
В 1970 году окончил факультет журналистики МГУ, в 1972 году - Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Георгия Данелии).
Скончался 18 января 2023 года на 77-м году жизни.
Творчество
Режиссер
1981 - Ожидаются похолодание и снег
1985 - Человек с аккордеоном
1987 - Шура и Просвирняк
1989 - Я в полном порядке
1990 - Облако-рай
1992 - Маленький гигант большого секса
1995 - Мелкий бес
1997 - Полицейские и воры
1999 - Россия. XX век. Взгляд на власть
2001 - Гражданин начальник (ТВ)
2003 - Стилет (ТВ)
2004 - Штрафбат (ТВ)
2005 - Коля - перекати поле
2007 - Завещание Ленина (ТВ)
2009 - Петя по дороге в Царствие Небесное
2011 - Раскол (ТВ)
2016 - Монах и бес
Сценарист
1987 - Шура и Просвирняк
1989 - Я в полном порядке
1992 - Маленький гигант большого секса
1997 - Полицейские и воры
2005 - Коля - перекати поле
2006 - Очарование зла
Актер
1964 - До свидания, мальчики - Саша Кригер
1967 - Морские рассказы - Хозе-Мария Дамец
1970 - Расплата - Резо
1971 - Ехали в трамвае Ильф и Петров - член комиссии в цирке
1972 - Человек на своем месте - Юра, студент-архитектор
Второй режиссер
1975 - Не может быть!
1972 - Опасный поворот
Признание и награды
1991 - "Кинотавр". Приз "За разрушение барьера между фильмами для всех и кино для избранных" - "Облако-рай"
1991 - Кинофестиваль в Локарно. Приз Серебряный леопард - "Облако-рай"
1991 - Кинофестиваль в Локарно. Приз экуменического жюри - "Облако-рай"
1991 - Кинофестиваль в Локарно. Приз ФИПРЕССИ (Международная ассоциация кинопрессы) - "Облако-рай"
1991 - Кинофестиваль в Локарно. Приз C.I.C.A.E. (Международная конфедерация киноискусства) - "Облако-рай"
1991 - Второй Международный Кинофестиваль европейского кино (Франция, г. Ля Боль). Гран при - "Облако-рай"
1992 - "Золотой овен" Приз Российской кинопрессы "Открытие года" - "Облако-рай"
1997 - Звание Заслуженный деятель искусств Российской Федерации[4].
2005 - "ТЭФИ" в номинации "Телевизионный художественный сериал" - "Штрафбат"[5]
2005 - 13-й Кинофестиваль "Виват кино России" (Санкт-Петербург) Лучший телевизионный фильм - "Штрафбат"[5]
2005 - "10 Фестиваль Кино и телевидения" за лучший телесериал (Швейцария, г. Женева) - "Штрафбат"[5]
2005 - "Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова" (г. Чебоксары) Приз "Золотой меч" за лучший телесериал - "Штрафбат"[5]
2005 - Московский международный телевизионно- театральный фестиваль "Этот день Победы" Приз за лучший телесериал - "Штрафбат"[5]
2005 - "Золотая ладья" - за лучший игровой фильм на кинофестивале "Окно в Европу" - "Коля - перекати поле"
2005 - Кинофестиваль "Улыбнись Россия". Главный приз - "Коля - перекати поле"
2007 - Премия города Москвы 2007 года в области искусства - "Коля - перекати поле"
2008 - Звание Народный артист Российской Федерации
2008 - Специальный приз Совета Академии "Ника" "За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа" - "Завещание Ленина"
2008 - Премия "Золотой орел" за лучший телевизионный сериал (более 10 серий) - "Завещание Ленина"
2007 - "ТЭФИ" в номинации "Телевизионный художественный сериал" - "Завещание Ленина"
2009 - 31-й Московский международный кинофестиваль. Гран при "Золотой Святой Георгий" - "Петя по дороге в Царствие Небесное"
2012 - Специальный приз Совета Академии "Ника" "За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа" - за фильм "Раскол"
2016 - 38-й Московский Международный Кинофестиваль. Приз Федерации киноклубов России. Лучший фильм российских программ по результатам рейтингового голосования - "Монах и бес"
2016 - Кинофестиваль исторического кино "Вече" (Великий- Новгород) Гран при - "Монах и бес"
2016 - 14-й Кинофестиваль "Покров" (г. Киев) Гран при - "Монах и бес"
2016 - Орден Украинской Православной Церкви Св. Николая Чудотворца
2017 - 25-й Кинофестиваль "Виват кино России" (Санкт-Петербург) Приз за режиссуру - "Монах и бес"
2017 - 12-й Международный православный Сретенский кинофестиваль "Встреча" (г. Обнинск) Гран при - "Монах и бес"