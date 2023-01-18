Умер советский российский кинорежиссер Николай Досталь, сын персиянки из Туркмении

12:28 19.01.2023

Никола́й Никола́евич До́сталь (21 мая 1946, Москва - 18 января 2023) - советский и российский кинорежиссер, сценарист и актер. Народный артист Российской Федерации (2008).



Родился в семье кинорежиссера Николая Владимировича Досталя и персиянки Джахантаб Сарафи, виолончелистки из общины бахаи в Ашхабаде. Пасынок Натальи Андросовой (урожденной княжны Искандер) - праправнучки Николая I, последней из семьи Романовых, остававшихся в СССР и постсоветской России. Брат продюсера Владимира Досталя.



В 1970 году окончил факультет журналистики МГУ, в 1972 году - Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Георгия Данелии).



Скончался 18 января 2023 года на 77-м году жизни.



Творчество

Режиссер

1981 - Ожидаются похолодание и снег

1985 - Человек с аккордеоном

1987 - Шура и Просвирняк

1989 - Я в полном порядке

1990 - Облако-рай

1992 - Маленький гигант большого секса

1995 - Мелкий бес

1997 - Полицейские и воры

1999 - Россия. XX век. Взгляд на власть

2001 - Гражданин начальник (ТВ)

2003 - Стилет (ТВ)

2004 - Штрафбат (ТВ)

2005 - Коля - перекати поле

2007 - Завещание Ленина (ТВ)

2009 - Петя по дороге в Царствие Небесное

2011 - Раскол (ТВ)

2016 - Монах и бес



Сценарист

1987 - Шура и Просвирняк

1989 - Я в полном порядке

1992 - Маленький гигант большого секса

1997 - Полицейские и воры

2005 - Коля - перекати поле

2006 - Очарование зла

Актер

1964 - До свидания, мальчики - Саша Кригер

1967 - Морские рассказы - Хозе-Мария Дамец

1970 - Расплата - Резо

1971 - Ехали в трамвае Ильф и Петров - член комиссии в цирке

1972 - Человек на своем месте - Юра, студент-архитектор

Второй режиссер

1975 - Не может быть!

1972 - Опасный поворот

Признание и награды

1991 - "Кинотавр". Приз "За разрушение барьера между фильмами для всех и кино для избранных" - "Облако-рай"

1991 - Кинофестиваль в Локарно. Приз Серебряный леопард - "Облако-рай"

1991 - Кинофестиваль в Локарно. Приз экуменического жюри - "Облако-рай"

1991 - Кинофестиваль в Локарно. Приз ФИПРЕССИ (Международная ассоциация кинопрессы) - "Облако-рай"

1991 - Кинофестиваль в Локарно. Приз C.I.C.A.E. (Международная конфедерация киноискусства) - "Облако-рай"

1991 - Второй Международный Кинофестиваль европейского кино (Франция, г. Ля Боль). Гран при - "Облако-рай"

1992 - "Золотой овен" Приз Российской кинопрессы "Открытие года" - "Облако-рай"

1997 - Звание Заслуженный деятель искусств Российской Федерации[4].

2005 - "ТЭФИ" в номинации "Телевизионный художественный сериал" - "Штрафбат"[5]

2005 - 13-й Кинофестиваль "Виват кино России" (Санкт-Петербург) Лучший телевизионный фильм - "Штрафбат"[5]

2005 - "10 Фестиваль Кино и телевидения" за лучший телесериал (Швейцария, г. Женева) - "Штрафбат"[5]

2005 - "Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова" (г. Чебоксары) Приз "Золотой меч" за лучший телесериал - "Штрафбат"[5]

2005 - Московский международный телевизионно- театральный фестиваль "Этот день Победы" Приз за лучший телесериал - "Штрафбат"[5]

2005 - "Золотая ладья" - за лучший игровой фильм на кинофестивале "Окно в Европу" - "Коля - перекати поле"

2005 - Кинофестиваль "Улыбнись Россия". Главный приз - "Коля - перекати поле"

2007 - Премия города Москвы 2007 года в области искусства - "Коля - перекати поле"

2008 - Звание Народный артист Российской Федерации

2008 - Специальный приз Совета Академии "Ника" "За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа" - "Завещание Ленина"

2008 - Премия "Золотой орел" за лучший телевизионный сериал (более 10 серий) - "Завещание Ленина"

2007 - "ТЭФИ" в номинации "Телевизионный художественный сериал" - "Завещание Ленина"

2009 - 31-й Московский международный кинофестиваль. Гран при "Золотой Святой Георгий" - "Петя по дороге в Царствие Небесное"

2012 - Специальный приз Совета Академии "Ника" "За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа" - за фильм "Раскол"

2016 - 38-й Московский Международный Кинофестиваль. Приз Федерации киноклубов России. Лучший фильм российских программ по результатам рейтингового голосования - "Монах и бес"

2016 - Кинофестиваль исторического кино "Вече" (Великий- Новгород) Гран при - "Монах и бес"

2016 - 14-й Кинофестиваль "Покров" (г. Киев) Гран при - "Монах и бес"

2016 - Орден Украинской Православной Церкви Св. Николая Чудотворца

2017 - 25-й Кинофестиваль "Виват кино России" (Санкт-Петербург) Приз за режиссуру - "Монах и бес"

2017 - 12-й Международный православный Сретенский кинофестиваль "Встреча" (г. Обнинск) Гран при - "Монах и бес"