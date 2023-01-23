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Водоснабжение Душанбе: почему трубы разрываются?
17:00 23.01.2023

Система водоснабжения города Душанбе - это комплекс инженерных сооружений, осуществляющих в первую очередь задачи бесперебойного водоснабжения городского населения, численностью около 1 млн. чел. Водопроводная сеть - один из основных элементов этой системы водоснабжения. Трубопроводные сети проложены ниже уровня промерзания почвы и вода в них зимой не замерзает, трубы защищены от разрыва.

К наружным, основным линиям водопроводной уличной распределительной сети проложенных вдоль улиц и проездов присоединены домовые ответвления (трубы), по которым питьевая вода подается/вводиться в отдельные жилые здания. В случае "старых" многоэтажных, многоквартирных жилых зданий вводы осуществлены через (в большинстве случаев) не утепленных и не отапливаемых зимой подвалов. Здесь хозяин сквозняк! В этой части трубопроводы также не утеплены. Трубы, которые наиболее подвержены риску разрыва в зимний период, - это те, которые находятся вне изоляции здания или в неотапливаемых внутренних помещениях, таких как подвалы и чердаки

Для подачи воды в отдельные многоэтажные здания устроены местные насосные станции подкачки. Внутри жилых зданий смонтированы внутренние/внутридомовые водопроводные сети, подводящие воду к точкам ее разбора - водоразборным кранам/вентилям квартир. Трубопроводные вентили предназначены для перекрытия и регулирования потока воды.

Характерной особенностью внутренних водопроводных сетей жилых зданий (особенно многоэтажных) города Душанбе является то, что внутридомовые водопроводные сети не кольцевые, а тупиковые, т.е. разветвленные. Внутридомовые водопроводные стояки (вертикальные опоры) заглушены на верхних этажах. Следовательно, нет движения воды в вертикальных трубах, если нет водоразбора в доме. В этом случае вода блокируется и не возвращается обратно к своему источнику. Если вода не движется, то может замерзнуть в любой минусовой температуре воздуха. Когда вода в трубе замерзает, она расширяется и труба лопается вне зависимости от материала труб.

Уже несколько лет, как в городе Душанбе, квартиры в жилых домах масштабно оснащаются счетчиками расхода воды (водомерами). Жильцы с целью экономии расхода воды и, следовательно, семейного бюджета часто путем закрытия главного квартирного вентиля прибегают к отключению водоподачи в жилье, особенно в ночное время. Это, при закрытии всех кранов в доме приводит к застою воды во вводных трубах и замерзанию воды (под утро) в трубопроводах подвальных помещений. Когда не движущейся вода в трубе замерзает и становиться льдом, она расширяется, в результате чего твердый лед заполняет больший объем по сравнению с водой, которая раньше находилась в трубе. Этот лед создает давление внутри трубы, которое и вызывает разрыв.

Кампания по установке водомеров должна была сопровождаться утеплением открытой части водопроводных подвальных вводов в дома. Эти мероприятия ошибочно не были даже запланированы и подвальная часть труб оказались не защищенными от разрыва.

Видимо не ожидали того, что с течением времени после установки счетчиков воды водопотребление в доме, в ночное время, не будет, происходит вообще и движение воды по трубам прекратиться, что может привести к резкому охлаждению и последующему замерзанию воды в трубопроводах в зимний период. Более того, нынешней не обычной зимою не проводились заблаговременные наблюдения за внешней стороной труб на предмет признаков замерзания. Ведь, гидрометеорологическая служба страны заблаговременно предупреждала о надвигающихся морозах.

Ранее, до установки поквартирных водомеров, вода в трубопроводах внутренней сети всегда, в том числе круглосуточно в зимний период находилась в движении в силу наличия непроизводительных утечек воды. Вода не имела, возможность заморозится и трубы выживали

Сейчас же, лучший способ избежать разрыва труб - убедиться, что они хорошо изолированы.

инж. Сирожидинов Камолидин
г. Душанбе
23 января 2023 года

Источник - ЦентрАзия
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