Токаев перепрошил Казахский Сенат: уволил 10 сенаторов, 6 назначил и 4-х... - переназначил

17:14 24.01.2023

Президент Казахстана К.Токаев сегодняшним указом прекратил полномочия депутатов Сената парламента Республики Казахстан -



Ашимбаева Маулена Сагатханулы;



Волкова Владимира Васильевича;



Жумагулова Бакытжана Турсыновича;



Жусипа Нурторе Байтелесовича;



Калтаевой Ляззат Молдабековны;



Кожамжарова Кайрата Пернешовича;



Кул-Мухаммеда Мухтара Абрарулы;



Мусабаева Талгата Амангельдиевича;



Нуржигитовой Даны Омирбаевны;



Сафинова Канатбека Бейсенбековича;



Сулеймен Ляззат Жанылыскызы;



Трумова Серикбая Утелгеновича;



Шакирова Аскара Оразалиевича.



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Первым указом президента были прекращены полномочия Маулена Ашимбаева и 12 депутатов Сената Парламента РК. Другим указом глава государства назначил бывшего председателя Верховного суда РК Жакипа Асанова новым депутатом Сената. Этим же документом Касым-Жомарт Токаев переназначил Маулена Ашимбаева, Нурторе Жусипа, Ляззат Калтаеву, Аскара Шакирова депутатами верхней палаты Парламента.



Таким образом, Сенат Парламента Казахстана покинули девять депутатов:



Владимир Волков;

Бакытжан Жумагулов;

Кайрат Кожамжаров;

Мухтар Кул-Мухаммед;

Талгат Мусабаев;

Дана Нуржигитова;

Канатбек Сафинов;

Ляззат Сулеймен;

Серикбай Трумов.



Кроме того, президент назначил депутатов Сената от Ассамблеи народа Казахстана. Ими стали:



Евгений Больгерт;

Закиржан Кузиев;

Нурия Ниязова;

Алишер Сатвалдиев;

Геннадий Шиповский.

Таким образом, новыми сенаторами стали пять депутатов от АНК и Жакип Асанов.



В июне 2022 года на республиканском референдуме были приняты изменения в конституцию Казахстана. Согласно новой редакции, президент назначает 10 депутатов Сената, пять из которых - по предложению Ассамблеи народа Казахстана.