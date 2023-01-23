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Токаев перепрошил Казахский Сенат: уволил 10 сенаторов, 6 назначил и 4-х... - переназначил
17:14 24.01.2023

Президент Казахстана К.Токаев сегодняшним указом прекратил полномочия депутатов Сената парламента Республики Казахстан -

Ашимбаева Маулена Сагатханулы;

Волкова Владимира Васильевича;

Жумагулова Бакытжана Турсыновича;

Жусипа Нурторе Байтелесовича;

Калтаевой Ляззат Молдабековны;

Кожамжарова Кайрата Пернешовича;

Кул-Мухаммеда Мухтара Абрарулы;

Мусабаева Талгата Амангельдиевича;

Нуржигитовой Даны Омирбаевны;

Сафинова Канатбека Бейсенбековича;

Сулеймен Ляззат Жанылыскызы;

Трумова Серикбая Утелгеновича;

Шакирова Аскара Оразалиевича.

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Первым указом президента были прекращены полномочия Маулена Ашимбаева и 12 депутатов Сената Парламента РК. Другим указом глава государства назначил бывшего председателя Верховного суда РК Жакипа Асанова новым депутатом Сената. Этим же документом Касым-Жомарт Токаев переназначил Маулена Ашимбаева, Нурторе Жусипа, Ляззат Калтаеву, Аскара Шакирова депутатами верхней палаты Парламента.

Таким образом, Сенат Парламента Казахстана покинули девять депутатов:

Владимир Волков;
Бакытжан Жумагулов;
Кайрат Кожамжаров;
Мухтар Кул-Мухаммед;
Талгат Мусабаев;
Дана Нуржигитова;
Канатбек Сафинов;
Ляззат Сулеймен;
Серикбай Трумов.

Кроме того, президент назначил депутатов Сената от Ассамблеи народа Казахстана. Ими стали:

Евгений Больгерт;
Закиржан Кузиев;
Нурия Ниязова;
Алишер Сатвалдиев;
Геннадий Шиповский.
Таким образом, новыми сенаторами стали пять депутатов от АНК и Жакип Асанов.

В июне 2022 года на республиканском референдуме были приняты изменения в конституцию Казахстана. Согласно новой редакции, президент назначает 10 депутатов Сената, пять из которых - по предложению Ассамблеи народа Казахстана.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674569640


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