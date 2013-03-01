Принципы КазМеритократии. Ранее сидевший за провоцирование бунта вице-минэнерго Карагаев стал 1-м замакима мятежной области

14:27 27.01.2023

27 января 2023 года Нурлан Ногаев представил активу Мангистауской области нового первого заместителя акима. Им стал Жумабай Карагаев. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента Казахстана.



"Аким области подчеркнул, что профессиональный опыт и знания Жумабая Карагаева должны быть направленны на решение имеющихся вопросов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства".

Пресс-служба акимата Мангистауской области



КАРАГАЕВ Жумабай Габбасович

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[04.06.1971 - ..]

Род. в п. Махамбет Махамбетском районе Атырауской области; казах



окончил Государственную академию нефти и газа им. И.М. Губкина (1995, асперантура 1998), специальность "Горный инженер"; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (2017), специалист по государственному и муниципальному управлению

Кандидат технических наук



Работа в различных коммерческих структурах (1999-2010);

Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог по г. Атырау" (2010-2012);

Начальник ГУ "Управление сельского хозяйства Атырауской области" (04.2012-09.2012);

Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог по г. Атырау" (09.2012-03.2013);

Заместитель акима города Атырау (03.2013-12.2014);

Руководитель ГУ "Управление государственных закупок Атырауской области" (12.2014-06.2016);

Заместитель акима города Атырау (06.2016-01.2017);

Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области (2017-05.2018);

аким Макатского района Атырауской области (05.2018-16.09.2019);

Заместитель акима Атырауской области (с 09.2019-12.2019)



с 25.12.2019 - 01.2022 - вице-министр энергетики РК



15.01.2022 задержан КНБ РК в рамках расследования причин январского восстания (обвинен в необоснованном повышении цен на газ). Освобожден, дело прекращено.



с 27.01.2023 - 1-й зам. акима Мангистауской области



Жена: Карагаева Шолпан Тлесовна

Дети: Карагаев Алибек Жумабаевич (1996), Карагаева Алия Жумабаевна (2002), Карагаев Абылай Жумабаевич (2007)