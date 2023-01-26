|18:49 В упорнейшей борьбе. Белоруска Соболенко обыграла казахстанку Рыбакину в финале Australian Open
17:30 НАТОвский генерал Петр Павел избран президентом Чехии
10:55 Поворот России на Восток и "газовый союз", - А.Бурханов
10:52 Глобализм против суверенитетов - главное противоречие современности, - В.Павленко
10:46 Казахстан начал переговоры о строительстве АЭС с Францией. Лишь бы не с Россией
08:29 Героизация нацизма как оружие информационной войны, - Г.Грабаускас
07:39 Реактуализация Данилевского: 2022 год в повестке "России и Европы", - Вардан Багдасарян
07:19 Житейская история. Латышская семья, спасая детей от изъятия, прорвалась на авто из Швеции в Россию, - МК
00:44 Поражение США во Вьетнаме имеет отношение к Украине, - Е.Крутиков
00:19 Швеция продавит Турцию по вопросу членства в НАТО, - Вадим Трухачев
00:16 Каким будет новый мир, - Владислав Исаев
00:13 К борьбе за демократию в Афганистане хотят привлечь умеренных талибов, - А.Серенко
00:05 Дергать тигра за усы: для чего американцы вновь злят Китай
00:01 Сестра Ким Чен Ына пообещала, что КНДР всегда будет "в одном окопе" с Россией
|21:56 В Ташкенте задержаны директор и главный редактор издания Human.uz
19:56 Писатель майор Захар Прилепин пошел на войну во главе подразделения Росспецназа
19:44 Коран сожгли теперь и в датском Копенгагене. Публично и под охраной полиции
19:37 Четыре Украины, - Николай Сорокин
16:35 Юлю Тимошенко примерно накажут за дезертирство с Украины в Дубай
16:28 КазПравительство грозит составить проскрипционные списки олигархов. Имени Кулибаева?
15:30 Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов получил чин генерала армии
14:46 FP: ЕС одобрил употребление в пищу мучных червей и сверчков
14:40 Эпоха "всемогущего зеленого" уходит. Юань против доллара, - Юрий Алексеев
14:34 В поисках утраченного смысла. Очередная Казреформа системы образования, - Нургали Рахманов
14:27 Принципы КазМеритократии. Ранее сидевший за провоцирование бунта вице-минэнерго Карагаев стал 1-м замакима мятежной области
14:23 Экономическое развитие России блокируется олигархами – нужна национализация, - В.Катасонов
13:50 Песков прокомментировал ужесточение норм для въезда в Казахстан
13:47 КазВласти обнародуют "Список лиц, получающих иностранное финансирование"
12:20 Здание Кыргызского Нацуниверситета находится в залоге у южнокорейской компании. Как выяснилось
12:17 "Тенгрианка" Гулзат Аалиева, обвиняемая в разжигании межрелигиозной вражды, оправдана Бишкекским судом
11:02 Уральские промышленники объявили награду за уничтожение "Леопардов" и "Абрамсов"
10:38 Турция и НАТО: Уйти нельзя остаться, - СП
10:24 Билл Гейтс назвал украинское правительство одним из худших в мире
10:15 Неизвестный с автоматом атаковал посольство Азербайджана в Тегеране: погиб начальник охраны и ранены 2 охранника
09:38 Скончалась от анафилактического шока новоизбранный сенатор Казахстана Гульмира Каримова
09:17 ЕС обещает наказывать страны, отказывающиеся принимать незаконных переселенцев обратно
09:15 Индия становится лакомым куском для иностранных инвесторов, - В.Скосырев
01:28 На узбекско-кыргызском бизнес-форуме подписаны соглашения на $1,6 млрд
01:09 Скончался известный казахский певец и композитор Сейл Аяган
|22:39 Запад взбешен от выкрика отца Джоковича "Да здравствуют русские!" на Australian Open
22:31 Денацификация Украины - это есть неделимая безопасность всей Евразии, плюс новый миропорядок, - Ахмет Бурханов
22:23 ЕС готовится к блицкригу? - Елена Пустовойтова
18:50 Вырастет ли из Токаева второй елбасы? - Данияр Ашимбаев
18:41 Почему арабская солидарность не сыграла в Ливии, - Равиль Мустафин
18:32 Другого пути нет. Узбекистан, по-любому, будет строить АЭС
18:10 Транзитное братство вокруг Азербайджана, - Н.Кузьмин
16:43 Украинские ЗЕградотряды. Желающих идти в бой за кровавого клоуна все меньше
16:40 Саудовская Аравия бьет экономические рекорды, - В.Катасонов
16:25 В Кыргызстане вводится запрет на охоту на горных козлов, баранов, косуль и улара
14:25 Империалистическому правосудию наступает конец, - Тьерри Мейсан
14:13 В Казахстане создадут Нацсовет по науке и технологиям
|В упорнейшей борьбе. Белоруска Соболенко обыграла казахстанку Рыбакину в финале Australian Open
18:49 28.01.2023
Елена Рыбакина
Казахстан
Арина Соболенко
Беларусь
Турнир Australian Open. Женщины. Мельбурн, Австралия, январь. Финал Финал
Сетка |Календарь
Дата проведения 28 января 2023, 11:45
Статус матча завершен