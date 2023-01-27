Серб Джокович в 3-х сетах порвал грека Циципаса и стал Теннисным королем Австралии и Мира

14:42 29.01.2023

Джокович выиграл Australian Open-2023. Новак Джокович в финале обыграл Стефаноса Циципаса в Australian Open-2023 - 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Циципас оказал достойное сопротивление и отрезками выглядел очень здорово, но не хватило ему стабильности. В решающие моменты Джокович был лучше.



Таким образом Новак выиграл свой 22-й турнир "Большого Шлема" и сравнялся по этим показателям с абсолютным рекордсменом Рафой Надалем.

Теперь он займет первое место в мировомй рейтинге, сместив с первой строчки испанца Карлоса Алькараса.