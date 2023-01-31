 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суд по "Каракалпакским событиям" продемонстрировал пример человечности, защиты прав человека, эффективности реформ в судебной системе
12:54 02.02.2023

Наконец, после долгих судебных заседаний, 31 января текущего года в Бухарском городском суде был зачитан приговор по уголовным делам в отношении лиц, причастных к "Каракалпакским событиям".

Данное решение суда многие ждали с нетерпением. Подобно отражению солнца в капельках воды последовательные реформы в судебной системе Узбекистана и их результаты сегодня ярко выразились в этом судебном процессе. В Указе Президента Республики Узбекистан "О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы" определено последовательное продолжение политики совершенствования уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, широкое внедрение принципа гуманизма в систему уголовных наказаний и их исполнения.

Мы стали свидетелями выполнения этих требований в протоколах судебных заседаний. Во-первых, судебные заседания проходили открыто. Не только СМИ, но и международное сообщество следило за
развитием событий, заседания транслировались в прямом эфире. Ни у кого не появилось сомнение в беспристрастности и справедливости суда. Обвинителям и защитникам разрешалось спорить друг с другом. Из оглашенного приговора мы сегодня видим, что вердикт вынесен на основе гуманитарных принципов.

Мы видим, что это яркий пример принципа "все для человека, для заботы о человеке" и политики прощения в нашей стране. Эта ситуация является доказательством того, что кардинальные реформы,
проведенные в судебной системе за последние годы по инициативе и поручению Президента Узбекистана, приносят свои плоды. В результате этих реформ была создана система защиты справедливости, прав и свобод человека.

При том что подсудимые могли быть лишены свободы на длительный срок, приоритетом был выбран гуманитарный принцип нашего законодательства. "Никто не имеет права забывать – требования закона и права человека являются для нас высшей ценностью", – отметил Президент Республики Узбекистан Именно по инициативе Главы государства были дополнительно расширены полномочия омбудсмана по предупреждению пыток, усилен общественный контроль в этой связи. Соответственно, Независимая комиссия, созданная Омбудсменом, внимательно следила за ходом следствия и судебного разбирательства в отношениях лиц, причастныx к "Каракалпакским событиям".

Совместно с представителями общественности комиссии были начаты "контрольные визиты" в следственные изоляторы и исправительные центры, по их инициативе от 107 подсудимых были сняты уголовные наказания. В ходе следствия и судебного разбирательства Независимая комиссия подробно изучала каждое дело на основании запросов представителей международных организаций и дипломатических миссий. Каждая просьба подсудимых была учтена и удовлетворена.

При назначении наказания лицам, причастным к "Каракалпакским событиям", суд на основании соответствующих статей Уголовного кодекса Республики Узбекистан учел смягчающие обстоятельства и широко применил нормы, обеспечивающие защиту подсудимого, такие как назначение более легкого наказания, условного наказания, замена наказания более легким. Это была в первую очередь инициатива главы государства, а также учитывались мнения международного сообщества.

Также, при дальнейшем расширении цифровизации в судебной системе, в судебных процессах по "Каракалпакским событиям" были предотвращены ненужные скитания граждан, и появилась возможность дистанционного наблюдения за процессами в режиме онлайн без необходимости приезжать в здание суда. Это сэкономило время сторон, предотвратило ненужные расходы и гарантировало, что каждый может одинаково открыто участвовать в процессе справедливого судебного разбирательства. В результате последовательной государственной политики, направленной на глубокое реформирование судебной системы, являющейся важной составляющей демократического правового государства, и реализации последовательной государственной политики, направленной на обеспечение прав человека, данный суд вел свою работу на основе принципы социальной справедливости и законности, гуманизма.

Стоит отметить, что правовая основа этой системы был создан Указом Президента Республики Узбекистан от 24 июля 2020 года "О
дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности судов и повышению эффективности правосудия". Указ
знаменателен тем, что положил начало качественно новому этапу системных реформ в этом направлении.

Подсудимые и члены их семей, должны сделать для себя соответствующие выводы, и не совершать подобных противоправных
действий в будущем, в том числе не распространять националистические идеи между братским узбекским и каракалпакским
народами, и воспитывать подрастающее поколение в духе единства и межнационального согласия.

Султан Алагузов

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675331640


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