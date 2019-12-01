Самое богатое нефте-газо-поле Казахстана ("Кашаган") возглавил нефтяник-пенсионер Хасанов

16:18 02.02.2023

КазСМИ сообщают, что руководство Нацконсорциума "КазМунайГаз"

определилось с кандидатурой главы Кашаганского проекта. Им стал



ХАСАНОВ Бахытжан Кенесович

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[06.06.1962 - ..]

Род. в с. Приморье Гурьевской обл. Казах.



окончил Казахский политехнический институт (1984), специальность "Технология и комплектация разработки нефтяных и газовых месторождений"



Инженер, заместитель директора по научной работе АО "КазНИПИнефть" (1984-1997);

Директор департамента управления морских проектов ННК "Казахойл" (1997-1999);

Начальник департамента управления проектами ЗАО "Казтрансйол" (1999-2000);

Исполняющий директор по новым проектам ННК "Казахойл" (2000-2002);

Исполняющий директор по морским проектам, Управляющий директор АО НК "КазМунайГаз" (2002-2003);

Генеральный директор АО МНК "КазМунайТениз" (2003-2004);

Управляющий директор по развитию морских проектов АО НК "КазМунайГаз" (2004-2006);

Заместитель директора Филиала компании "Лукойл Оверсиз Сервис Лтд." (2007-2010);



Управляющий директор по управлению проектами ТОО "PSA" (с 09.2010);



· Генеральный директор, Председатель Правления ТОО "КМГ Инжиниринг"



генеральный директор KMG Kashagan B.V (с 02.2023-



награды:

Орден "Құрмет" (12.2019);

Медаль "Ерең еңбегі үшін



Автор более 10 научных статей