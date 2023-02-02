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|За лживую ложь и вымогательство. Казахстанский блогер Махамбет Абжан посажен на 9 лет
15:57 03.02.2023
Приговором Специализированного межрайонного суда № 2 Сарыаркинского района Махамбет Абжан признан виновным в распространении заведомо ложной информации и вымогательстве, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.
По информации пресс-службы Антикора, - 3 июля 2022 года М. Абжан был задержан с поличным при получении 50 миллионов тенге.
Суд признал в действиях осужденного опасный рецидив преступлений.
Ранее Абжан был дважды судим. Более того, судимость по факту мошенничества не погашена.