За лживую ложь и вымогательство. Казахстанский блогер Махамбет Абжан посажен на 9 лет

15:57 03.02.2023

Приговором Специализированного межрайонного суда № 2 Сарыаркинского района Махамбет Абжан признан виновным в распространении заведомо ложной информации и вымогательстве, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.



По информации пресс-службы Антикора, - 3 июля 2022 года М. Абжан был задержан с поличным при получении 50 миллионов тенге.



Суд признал в действиях осужденного опасный рецидив преступлений.



Ранее Абжан был дважды судим. Более того, судимость по факту мошенничества не погашена.