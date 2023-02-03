Казахстанский нефтяник из свиты Кулибаева (Марабаев) стал штатным советником правительства Грузии

16:54 04.02.2023

Известный казахстанский нефтяник Жакып Марабаев стал штатным советником правительства Грузии, сообщается на сайте министерства экономики и устойчивого развития страны.



МАРАБАЕВ Жакып Насипкалиевич

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[09.08.1962 - ..]

Родился в г. Гурьев. Казах



Окончил в 1984 году Московский нефтяной институт им.И.М.Губкина, горный инженер.

В 2002 году Московский госуниверситет управления, кандидат экономических наук.



1984-1986 гг.- мастер, начальник техотдела НГДУ "Комсомольскнефть".

1986-1990 гг.- начальник лаборатории, начальник смены ЦИТС, зам.начальника РИТС,

Начальник технического отдела НГДУ "Комсомольскнефть".

1990-1991 гг.- Директор коммерческой службы Минвнешэкономсвязи КазССР.

1991-1993 гг.- Гл.технолог, Зам.начальник, Начальник отдела,

Начальник управления морских работ Министерства энергетики и топливных ресурсов РК.

1993-1995 гг.- Вице-Президент ОАО "Казахстанкаспийшельф".

1995-1998 гг.- Ген.директор оператора международного консоциума по исследованию Каспийского моря ОАО "Казахстанкаспийшельф", Коммерческий директор ГХК "Мунайгаз".

1998-1999 гг.- Вице-Президент ННК "Казахойл".

1999-2001 гг.- Вице-Президент по производству ЗАО "КазТрансОйл".

Вице-Президент по газовым проектам ННК "Казахойл".

2001-2002 гг.- Зам.Ген.директора ЗАО "НК "Транспорт нефти и газа".

2002-2004 гг.- Управляющий директор по инвестиционным проектам

и управлению долями в СП ЗАО НК "КазМунайГаз".

2004-2006 гг.- Ген.директор АО "РД "КазМунайГаз".

С 2006 года – Председатель КС ОЮЛ "Ассоциация "KazEnergy".

С июня по ноябрь 2006 г. – управляющего директора АО "НК "КазМунайГаз" и председателя Совета директоров АО "РД "КазМунайГаз". В 2006-2008 гг. был председателем координационного совета Ассоциации KazEnergy.

С декабря 2008 - 02.2019 - заместитель управляющего директора "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б. В." (г. Астана).



Назначен генеральным директором НКОК



зам. председателя правления по производству АО "НК "КазМунайГаз".



с фев. 2023 - советник правительства Грузии /участвует в разработке ряда государственных стратегических программ в нефтегазе и энергетике.



Награжден Орденом королевы Виктории, присужденным Европейской Ассоциацией Бизнеса, орденом "Курмет" (2004), медалью "Ерен Еңбегі үшін" (1999), медалью "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл". Является доктором PhD по экономике.