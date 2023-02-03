|В Туркмении новые: глава ВерхСуда Ходжамгулыев и глава МНБ Атагараев
22:09 04.02.2023
Назначить полковника Атагараева Назара Мухамметмырадовича министром национальной безопасности Туркменистана, освободив его от должности председателя Государственной миграционной службы Туркменистана.
Президент Туркменистана,
Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 3 февраля 2023 года.
Назначить полковника Волсахатова Батыра Сейтгелдиевича председателем Государственной миграционной службы Туркменистана.
Президент Туркменистана,
Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 3 февраля 2023 года.
В соответствии с пунктом 16 статьи 71 Конституции Туркменистана постановляю:
назначить Ходжамгулыева Бегенча Гурбангелдиевича председателем Верховного суда Туркменистана, освободив его от должности председателя Ашхабадского городского суда.
Президент Туркменистана,
Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 3 февраля 2023 года.
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В соответствии с пунктом 16 статьи 71 Конституции Туркменистана постановляю:
назначить Ходжамгулыева Бегенча Гурбангелдиевича председателем Верховного суда Туркменистана, освободив его от должности председателя Ашхабадского городского суда.
Президент Туркменистана,
Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 3 февраля 2023 года.
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В соответствии с пунктом 16 статьи 71 Конституции Туркменистана постановляю:
освободить Уссанепесова Гуванчмырата Атамырадовича от должности председателя Верховного суда Туркменистана в связи с переходом на другую работу.
Президент Туркменистана,
Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 3 февраля 2023 года.
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Освободить Мухаммедова Оребая Абаджановича от должности заместителя председателя Верховного суда Туркменистана в связи с переходом на другую работу.
Президент Туркменистана,
Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 3 февраля 2023 года.
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Указ Президента Туркменистана об Аннаеве Г.К.
Освободить полковника Аннаева Гурбанмырата Какамырадовича от должности министра национальной безопасности Туркменистана в связи с переходом на другую работу.
Президент Туркменистана,
Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 3 февраля 2023 года.
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Освободить Союнова Мусамырата Союнбердиевича от должности заместителя председателя Верховного суда Туркменистана в связи с переходом на другую работу.
Президент Туркменистана,
Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 3 февраля 2023 года.