В Туркмении новые: глава ВерхСуда Ходжамгулыев и глава МНБ Атагараев

22:09 04.02.2023

Назначить полковника Атагараева Назара Мухамметмырадовича министром национальной безопасности Туркменистана, освободив его от должности председателя Государственной миграционной службы Туркменистана.



Президент Туркменистана,

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 3 февраля 2023 года.



Назначить полковника Волсахатова Батыра Сейтгелдиевича председателем Государственной миграционной службы Туркменистана.



Президент Туркменистана,

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 3 февраля 2023 года.



В соответствии с пунктом 16 статьи 71 Конституции Туркменистана постановляю:



назначить Ходжамгулыева Бегенча Гурбангелдиевича председателем Верховного суда Туркменистана, освободив его от должности председателя Ашхабадского городского суда.



Президент Туркменистана,

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 3 февраля 2023 года.



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В соответствии с пунктом 16 статьи 71 Конституции Туркменистана постановляю:



назначить Ходжамгулыева Бегенча Гурбангелдиевича председателем Верховного суда Туркменистана, освободив его от должности председателя Ашхабадского городского суда.



Президент Туркменистана,

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 3 февраля 2023 года.



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В соответствии с пунктом 16 статьи 71 Конституции Туркменистана постановляю:



освободить Уссанепесова Гуванчмырата Атамырадовича от должности председателя Верховного суда Туркменистана в связи с переходом на другую работу.



Президент Туркменистана,

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 3 февраля 2023 года.



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Освободить Мухаммедова Оребая Абаджановича от должности заместителя председателя Верховного суда Туркменистана в связи с переходом на другую работу.



Президент Туркменистана,

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 3 февраля 2023 года.



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Указ Президента Туркменистана об Аннаеве Г.К.



Освободить полковника Аннаева Гурбанмырата Какамырадовича от должности минист­ра национальной безопасности Туркменистана в связи с переходом на другую работу.



Президент Туркменистана,

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 3 февраля 2023 года.



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Освободить Союнова Мусамырата Союнбердиевича от должности заместителя председателя Верховного суда Туркменистана в связи с переходом на другую работу.



Президент Туркменистана,

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 3 февраля 2023 года.