В Дубае умер экс-президент Пакистана Первез Мушарраф

10:10 05.02.2023

Первез Мушарраф (род. 11 августа 1943 года, Дели, Британская Индия). Отец - чиновник МИД Пакистана



В 1947 году вместе с семьей переехал в Карачи (Пакистан). В младенчестве жил в Турции, поскольку его отец служил там дипломатом. В Пакистане он учился в христианских школах, а затем получил военное образование в Военной Академии.



Офицер Пакистанской армии (до командира пехотной дивизии и ком-ра корпуса) - участвовал в двух войнах против Индии. 7 октября 1998 года произведен в полные генералы и назначен начальником штаба сухопутных войск Пакистана.



21-й Премьер-министр Пакистана (12 октября 1999 - 23 ноября 2002)

10-й Президент Пакистана (20 июня 2001 - 18 августа 2008),



пришел к власти в 1999 году в результате бескровного государственного переворота.



18 августа 2008 года добровольно ушел в отставку с поста президента Пакистана, в связи с угрозой процедуры импичмента



17 декабря 2019 года Специальный суд Пакистана заочно приговорил Мушаррафа к смертной казни, признав виновным в совершении государственной измены в 2007 году



проживал в эмиграции, занимался военной историей.



Причина смерти не сообщается - "в результате продолжительной болезни"