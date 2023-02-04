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Россия и внешняя политика Молдавского княжества в XV–XVII вв., - П.ГустеринРоссия и внешняя политика Молдавского княжества в XV–XVII вв., - П.Густерин
21:39 06.02.2023

Формирование российского вектора внешней политики Молдавского княжества в XV–XVII вв.

Молдавское княжество на карте Северного Причерноморья в XVI в.

Молдавия возникла в 1-й половине XIV в. в долине реки Молдова как вассальное от королевства Венгрии образование "воеводат". В 1359 г. молдаване восстали против венгерского господства. Это восстание возглавил воевода Богдан, добившийся независимости своей страны и принявший в 1363 г. титул "господарь" под именем Богдан I (правил в 1363–1367 гг.). В 1392 г. воевода Роман стал господарем под именем Роман I (правил в 1392–1394 гг.) и стал титуловаться господарем Молдавской земли "от гор и до моря", то есть от Карпат и до Черноморского побережья.

Растущая мощь Османской империи предрешила судьбу Молдавии на несколько веков. В 1420 г., в правление господаря Александра I Доброго (правил в 1400–1432 гг.) и султана Мехмеда I Челеби (правил в 1413–1421 гг.), произошло первое столкновение османов и молдаван. Русские княжества, будучи в зависимости от Золотой Орды, не могли оказать Молдавскому княжеству никакой помощи. Византийская империя сама нуждалась в поддержке. Некоторое время у молдаван еще оставалась надежда на содействие западноевропейских сил, но поражение в 1444 г. объединенного рыцарского войска под Варной сделало подчинение Молдавии османами делом времени. Уже в 1456 г., в правление господаря Петра III Арона (правил в 1451–1457 гг., с перерывами) и султана Мехмеда II Завоевателя (правил в 1444–1446, 1451–1481 гг.), Молдавское княжество оказалось в зависимости от Османской империи и стало платить ей дань.

Некоторое время молдавские господари еще продолжали оказывать османам сопротивление. Так, в 1475 г. молдавское войско во главе с господарем Стефаном III Великим (правил в 1457–1504 гг.) одержало победу над османским войском под предводительством Хадим Сулейман-паши в сражении под городом Васлуй, но уже в следующем году потерпело поражение в сражении при Рэзбоени от войска под предводительством султана Мехмеда II Завоевателя. Причем в кампании 1476 года помощь османам оказали ставшие в 1475 г. вассалами турецкого султана крымские татары, которые отвлекли на себя часть молдавского войска. Сопротивление Стефана III продолжалось до 1489 г., когда он вынужден был заключить с султаном Баязидом II (правил в 1481–1512 гг.) мир и возобновить выплату дани.

Надеясь на помощь Москвы, освободившейся от ордынской зависимости в 1480 г., Стефан III выдал в 1483 г. свою дочь Елену замуж за наследника московского престола княжича Ивана Молодого, сына князя Ивана III Великого (правил в 1462–1505 гг.). Однако интриги при московском дворе и враждебные отношения Великого княжества московского с Великим княжеством литовским не позволили осуществиться надеждам молдавского господаря.

После поражения в 1538 г. господаря Петра IV Рареша (правил в 1527–1538, 1541–1546 гг.) в борьбе с Османской империей при султане Сулеймане I Законодателе (правил в 1520–1566 гг.) Молдавия потеряла остатки своего суверенитета. При этом государственное устройство Молдавии не претерпело каких-либо изменений, а православное духовенство не испытывало притеснений со стороны завоевателей. Однако, несмотря на то, что государством продолжали управлять господари, они с этих пор стали утверждаться на молдавский престол турецкими султанами.

Необходимость выплачивать ежегодную дань и отсутствие суверенитета заставляло молдавский народ искать поддержки у европейских держав: первое время у королей Речи Посполитой, несмотря на ее католицизм, а позднее, по мере усиления России, - у московских царей.

Так, в 1656 г., после долгих метаний, воодушевленный успехом гетмана Украины Богдана Хмельницкого, господарь Георгий Стефан (правил в 1653–1658 гг.) для обсуждения присоединения Молдавии к России направил в Москву к царю Алексею Михайловичу (правил в 1645–1676 гг.) посольство во главе с митрополитом Гедеоном, выполнившим свою миссию, но в связи с изменившейся международной обстановкой реального воплощения достигнутые договоренности не получили.

В 1684 г. господарем Стефаном Петричейку (правил в 1672–1684 гг., с перерывами) в Москву было направлено посольство во главе с митрополитом Сучавским и всея Молдавии для переговоров о переходе Молдавии в подданство России, но под предлогом эпидемии чумы посольство было остановлено в Киеве, откуда оно передало письмо от господаря царям Иоанну V и Петру I с просьбой об оказании помощи Молдавии и устно обратилось к ним с просьбой о принятии Молдавии в подданство России. Однако в международной обстановке того времени молдаванам был дан уклончивый ответ.

В следующий раз вопрос об их подданстве российскому самодержцу, также Петру I, был поднят господарем Дмитрием Кантемиром (правил в 1710–1711 гг.) в 1711 г.

(Далее см. статью "Дмитрий Кантемир как союзник Петра I" https://centrasia.org/newsA.php?st=1487712900 ).

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675708740


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