 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Феномен "Мигрирующей столицы", нациестроительство и государственность Казахстана, - Елена Косован
10:13 07.02.2023

Косован Е.А.
к.и.н., доцент, Институт постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ
ekkade@gmail.com

ФЕНОМЕН "МИГРИРУЮЩЕЙ СТОЛИЦЫ", НАЦИЕСТРОИТЕЛЬСТВО И ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА

Ключевые слова: мигрирующая столица, номинация столицы, транзит столицы, трансфер столицы, Республика Казахстан.

Keywords: migrating capital, nomination of capital, transit of capital, transfer of capital, Republic of Kazakhstan.

В исследовательском поле гуманитаристики понятие "миграция" традиционно ассоциируется с перемещениями населения, реже – с передвижениями капитала. Менее известна теория Теодора Бенфея о миграции национальных фольклорных сюжетов и традиций. И совсем редко выходит за пределы узкоспециальных штудий понятие "миграция столицы".

Городские миграции как физическое перемещение городского поселения или же трансфер его статуса и символических функций – сравнительно нечастое явление и в истории, и в современном мире. Но если физические "перемещения" городов в наши дни случаются крайне редко, то переносы столиц нельзя назвать маргинальным явлением.

Автор известной работы по истории столиц Вадим Россман констатирует, что "переносы столиц становятся все более распространенным явлением в мировой политической практике. Вторая половина XX в. в целом была ознаменована беспрецедентным ростом количества столиц вновь образовавшихся государств. Если в 1900 г. в мире было всего 40 столиц, то к 2000 г. их было уже более 200, то есть за сто лет общее количество столиц суверенных государств выросло более чем в пять раз. Другим знаменательным моментом этого века были достаточно частые переносы старых столиц на новые места, которые происходили на всех континентах и во всех регионах мира…".

Другой исследователь, ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук С.А. Тархов установил, что с конца XVIII по начало XXI вв. переносы столицы состоялись в 69 странах, причем некоторые государства побили своеобразный рекорд, перенося столицу неоднократно.

Если переносы осуществляются периодически, можно говорить о мигрирующей (мобильной, перипатетической столице). Согласно В.И. Россману, можно выделить два типа таких столиц: переходящие/чередующиеся (itinerant capitals) и блуждающие (wandering capitals/roving capitals) столицы. "Переходящая столица" подразумевает наличие системы городов, внутри которой происходит циклическая или ациклическая миграция столичного статуса. Институт "блуждающей столицы" подразумевает бессистемную миграцию. Именно о такой миграции пойдет речь в данной работе.

На постсоветском пространстве "блуждающую столицу" имеет только одно государство – Республика Казахстан (РК). За короткий по историческим меркам период времени – с провозглашения Алашской автономии в конце 1917 г. по 1998 г., когда прошла международная презентация последней столицы Республики Казахстан – Астаны – транзит статуса столичного города предпринимался четыре раза. Ни в одной из бывших советских республик ничего подобного не происходило, в связи с чем исследования казахстанского института столичности приобретают особую актуальность.

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Полный текст
https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-migriruyuschey-stolitsy-natsiestroitelstvo-i-gosudarstvennost-kazahstana

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675753980


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