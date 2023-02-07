В Турции продолжаются 5-балльные толчки. Число жертв приближается к 10 тысячам

15:12 08.02.2023

В Турции произошли новые подземные толчки магнитудой 5,3

8 февраля 2023, 14:45Текст: Ольга Иванова

В центральной части Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,3, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).



Толчок был зафиксирован в 58 километрах к северо-западу от города Адыяман в 11.11 по времени UTC (14.11 по Москве), очаг залегал на глубине одного километра. Население города составляет 223 тыс. человек, сообщает РИА "Новости".



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Ряд турецких СМИ сообщают, что количество погибших в результате ударов стихии "приближается к 10 тысячам". Президент Эрдоган лично на военном самолете направился в наиболее поврежденные районы. Для тушения пожаров в Турцию прибыл спец-самолет МЧС России и команда спасателей из Казахстана