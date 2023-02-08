Мажорка от культурки. Третьяковскую галерею России возглавила очередная vip-дитятя

16:04 09.02.2023

Новым генеральным директором Государственной Третьяковской галереи назначена директор Политехнического музея Елена Проничева, на этом посту она сменила Зельфиру Трегулову, которая руководила галереей с 2015 года, сообщили в Минкультуры РФ.



https://ria.ru/20230209/pronicheva-1850762145.html



Елена Владимировна Проничева родилась 6 июня 1983 года.

Ее отец, генерал Владимир Проничев с 2003 по 2013 годы возглавлял Пограничную службу РФ. Сестра – Екатерина Проничева была генеральным директором ВДНХ, с 2018 года по 2022 год возглавляла Комитет по туризму города Москвы.

В 2005 году Елена Проничева окончила МГИМО МИД России по специальности "сравнительная политология".



Работала на различных должностях в комитете по бюджету и налогам в Государственной Думе РФ, в департаменте внешнеэкономической деятельности "Газпрома", "Газпромбанке", на ВДНХ (ВВЦ).

С 2013 года занимала пост исполнительного директора Еврейского музея и Центра толерантности.

Под руководством Проничевой Еврейский музей и Центр толерантности вышел на международный уровень.

В 2016 году открытый при музее Федеральный научно-методический центр по вопросам психологии и педагогики толерантности получил Премию ЮНЕСКО – Маданджита Сингха за продвижение толерантности и ненасилия.

15 декабря 2020 года Елена Проничева была назначена директором московского Политехнического музея.

Под ее руководством Политехнический музей значительно расширил публичную и выставочную программы. Мероприятия музея проходят по всей стране, планируется открытие филиалов – в Туле, Великом Новгороде и других городах России.

9 февраля 2023 года стало известно, что Елена Проничева назначена генеральным директором Государственной Третьяковской галереи.

Член Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию.

Состоит в рабочей группе "Культура" Регуляторной Гильотины – подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при правительственной комиссии по проведению административной реформы по направлению культура.

Награждена премией Общероссийского общественного движения "За сбережение народа", почетной грамотой Московской городской думы.



подробнее о семейных гос-бизнесах Проничевых тут -

https://www.compromat.ru/page_43876.htm