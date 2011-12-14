Скончался бывший вице-президент и премьер Казахстана Сергей Терещенко

09:41 10.02.2023

ТЕРЕЩЕНКО Сергей Александрович

/ /

[30.03.1951 - 10.02.2023]

Родился в городе Лесозаводске Приморского края. Отец, Александр Иванович, в течение 30 лет был председателем колхоза "Победа", одного из передовых хозяйств Чимкентской области. В настоящее время пенсионер.

Мать, Тамара Ивановна, педагог начальных классов средней школы имени Ломоносова с.Ванновка Тюлькубасского района. Сейчас находится на пенсии.



В семнадцать лет поступил в Казахский сельскохозяйственный институт, который закончил в 1973 году, получив специальность инженера-механика.

Окончил также Алма-Атинскую высшую партийную школу. Кандидат экономических наук (1993). Академик Международной академии информатизации (2001).



После окончания института был направлен на работу главным инженером колхоза им.Куйбышева Тюлькубасского района Чимкентской области. Здесь получил хорошую жизненную и трудовую закалку, начальный опыт хозяйственного руководителя и общественной жизни. Молодежь хозяйства избрала меня секретарем первичной комсомольской организации.

Через два года был избран первым секретарем Тюлькубасского райкома комсомола, где проработал четыре года.

С 1979 года в течение семи лет находился на партийной работе - был заведующим отделом, вторым, затем первым секретарем райкома партии, инспектором ЦК Компартии Казахстана, секретарем обкома партии. в июле 1986 года был выдвинут на должность председателя Чимкентского облисполкома, которую занимал до ноября 1989 года.

С ноября 1989 по февраль 1990 года - первый заместитель председателя Совета Министров Казахской ССР.

С февраля по апрель 1990 года - первый заместитель председателя Верховного Совета Казахской ССР.

С апреля по май 1990 года - заместитель Президента Республики Казахстан.

Около полугода, с мая 1990 по октябрь 1991 года, был первым секретарем Чимкентского обкома партии - председателем областного совета народных депутатов.

Три первых года независимости нашей страны - с октября 1991 по октябрь 1994 года - работал на посту Премьер-Министра Республики Казахстан.

С октября 1994 года - президент Международного фонда "Интеграция". Главной целью фонда является научно-практическое содействие геоинтегративным процессам и равноправному вхождению Казахстана в единое экономическое, политическое и культурное пространство современного мира. Фонд имеет более 150 дочерних фирм, непосредственно занятых, в основном, производством и реализацией сельскохозяйственной продукции.

В 1998-1999 годах возглавлял Общественный штаб в поддержку кандидата в президенты Республики Казахстан Н.А.Назарбаева.



С марта 1999 года по октябрь 2002 гг. - исполняющий обязанности Председателя Республиканской политической партии "Отан", насчитывающей в своих рядах свыше 300 тысяч человек. Партия является самой крупной политической организацией страны. Количество первичных партийных организаций достигло 6,5 тысяч. По партийному списку в Мажилис Парламента избрано 4 члена партии. В высшем законодательном органе сейчас действует парламентская фракция из 38 членов партии. Партия "Отан" обеспечила себе депутатское большинство в областных, городских и районных маслихатах. По инициативе партии проводятся крупные общественно-политические акции, направленные на поддержку реформ, укрепление согласия и стабильности в обществе, продолжение демократических преобразований.



В ноябре 2002 - октябре 2006 - заместитель председателя Ассамблеи народов Казахстана (фактически, ее глава, т.к. председателем является Президент Н.Назарбаев).



С 15 апреля 2004 г. - президент Ассоциации участников страхового рынка Казахстана.



Председатель Ассоциации русских, славянских и казачьих объединений Казахстана, член Ассамблеи Народа Казахстана (с 06.2004);

Президент Ассоциации участников страхового рынка Республики Казахстан (с 15.04.2004);

Председатель Совета директоров туристической фирмы "Трансавиатур";

Председатель Ассоциация предприятий и организаций, занятых в сфере оборота гражданского и служебного оружия на территории Республики Казахстан ("Корамсак");

Председатель общественно-консультативного совета "Абырой" при НДП "Нур Отан" (12.2008)



Полковник запаса



Член ЦК КПСС (1990-91).



В 1999 году Указом Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева присуждена Президентская премия мира и духовного согласия - за значительный вклад в консолидацию народа Казахстана, формирование общественно-политической стабильности, развитие демократических процессов и построение открытого общества.

Награжден орденом "Достык" I степени (1999), орденом "Дружбы" России (декабрь 2004), орденом "Барыс" II степени (12.2005).



"Қазақстанның Еңбек Ері" (14.12.2011)



Жена, Евгения Григорьевна, преподаватель русского языка и литературы. Дочери - Нина, Елена. Внучка (дочь Елены) - Мария Андреевна.



Автор книг - "Казахстан: реформа, рынок" (1993),

"Казахская земля - колыбель моя (Книга жизни)" (1999, на каз. языке).



Хобби - "Раньше очень много читал... Очки ношу из-за того, что зрение испортил, читая по ночам. А сейчас больше детективы. Один-два раза в год выбираюсь на охоту. Стреляю гусей, кекликов, фазанов. Крупную дичь жалко. Черномырдин на охоту приезжает каждый год... Отличные отношения с Черномырдиным, с Сосковцом, с Геращенко, Чубайсом, со многими государственными деятелями Юго-Восточной Азии..."



Держит английского коккер-спаниеля по кличке Моника.



Ездит на джипе "Тойота-Лэндкрузер".



На пенсии проживал в Чимкенте и Алма-Ате.