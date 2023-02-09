Узбекский "Газгейт": реалии и "хейт", - А.Власов

11:51 11.02.2023

Проблемы в сфере газоснабжения в Узбекистане, которые особенно чувствительно проявились в эту зиму, безусловно, создали почву для их тщательного и скрупулезного анализа. Изучив материалы редакции радио "Озодлик" понимаешь, что именно этого важного для таких текстов качества не хватает их авторам, которые стремились, вызвать, как сейчас принято говорить, волну "хейта", ангажированности и резонанса.



Оставим масс-медиа на их совести желание набрать побольше просмотров на "жаренной" теме. Предлагаю лучше пройтись по фактам. Например, в так называемом расследовании приводятся цифра по инвестиция в нефтегазовую сферу в 2017-2021 годах - 39,78 млрд долларов. Откуда она взялась – авторы не поясняют, видимо, исходя из тезиса "чем больше, тем страшнее". Хотя, если покопаться в открытых данных, то этот показатель значительно меньше – не более 16 миллиардов долларов. И это очень большие величины, но суть в другом: все эти инвестиционные проекты реализуются за счет кредитов, собственных средств инвесторов, а также займов Фонда реконструкции и развития. То есть, по-простому - эти траты никак не припишешь к расходам бюджета Узбекистана, о котором так печется "Озодлик".



Во-вторых, смело утверждается о том, что все месторождения Узбекистана переданы некой Gas project development аж на целых 35 лет – эдакий аттракцион неслыханной щедрости от правительства. В конце концов, даже сам "Озодлик" признает тот факт, что есть сотни других месторождений, принадлежащих "Узбекнефтегазу (в материалах говорится, что 116). К тому же такие инвесторы, как "Лукойл", "Газпром", Epsilon по логике также должны работать на каких-то месторождениях, не принадлежащих другому, чужому инвестору. Так что и здесь "сенсация" не вырисовывается.



К тому же, есть элементарно погуглить , что выясниться, что речь идет о заключении СРП (соглашения о разделе продукции) по разработке крупного, но только лишь одного месторождения – "25 лет независимости" в Сурхандарьинской области. Специфика СРП в том, что они действительно очень долгосрочные, инвестору необходимо время для вложений, разработки, выхода на проектную мощность и да, получения прибыли от собственных вложенных средств. При этом по условиям таких соглашений, половина добываемой продукции, в данном случае, природный газ, передается Узбекистану.



СРП – не идеальный вариант работы с иностранными инвесторами в сфере добычи ресурсов, есть к нему вопросы. Но пока никто не отменял закон "О соглашениях о разделе продукции", который четко регулирует такие соглашения, и главное, закрепляет права государства в них.



Ну и наконец, "вишенкой" на торте "разоблачений" стал проект АЭС на сумму 11 миллиардов долларов, который уже заочно приписали к контрактам Eriell. Ингредиенты такой разухабистой фантазии поданы даже не взирая на тот факт, что Eriell – компания по бурению и к атомной энергетики отношения не имеет. Тем более, что по проекту АЭС еще не начата разработка даже технико-экономических обоснований, не говоря о сумме контракта.



Гораздо было бы интереснее, если бы "Озодлик" представил сенсации в виде закрытых данных или каких-то инсайдов подкрепленных фотографиями или сканами соответствующих договоров, которых к сожалению, в этом "расследовании" нет. Более того, даже цифры, которые якобы есть в открытых источниках не подкреплены, соответствующей документацией и ссылками на источник. Ну в общем-то в журналистике есть термин для такого рода "расследований", обычно это называется "вброс". Зачем "Озодлику" понадобился этот вброс и почему именно сейчас, пока остается только догадываться.



Александр Власов