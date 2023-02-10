Новым вице-премьером Туркменистана по ТЭКу стал Ашыргулы Беглиев, минфином - Сердар Джораев

18:10 11.02.2023

Указ Президента Туркменистана О Беглиеве А.



Назначить Беглиева Ашыргулы заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, освободив его от должности советника Президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам.



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 10 февраля 2023 года.



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Указ Президента Туркменистана О Джораеве С.А.

10.02.2023

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Назначить Джораева Сердара Ачылдурдыевича министром финансов и экономики Туркменистана, освободив его от должности заместителя министра финансов и экономики Туркменистана.



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 10 февраля 2023 года.