Баймырат Аннамаммедов сменил Пурчекова на позиции вице-премьера Туркмении по строительству

18:23 11.02.2023

Указ Президента Туркменистана Об Аннамаммедове Б.И.



Назначить Аннамаммедова Баймырата Илмырадовича заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, освободив его от должности министра промышленности и строительного производства Туркменистана.



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 10 февраля 2023 года.



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Указ Президента Туркменистана О Пурчекове Ч.Х.



Освободить Пурчекова Чарымырата Хывалиевича от должности заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана в связи с переходом на другую работу.



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 10 февраля 2023 года.