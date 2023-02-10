 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 11.02.2023
18:27  В Туркмении создана "Международная академия коневодства им. Аба Аннаева". Возглавил ее - Пыгы Байрамдурдыев
18:23  Баймырат Аннамаммедов сменил Пурчекова на позиции вице-премьера Туркмении по строительству
18:10  Новым вице-премьером Туркменистана по ТЭКу стал Ашыргулы Беглиев, минфином - Сердар Джораев
17:58  Стало известно, какие вирусы и патогены разрабатывали в американских биолабораториях СНГ
17:45  Как землетрясение в Турции ударит по экономике: Что теперь будет с туризмом, ценами на недвижимость
15:18  Обратный учет: нефть может подорожать в марте до $100 за баррель
15:14  Эрдоган сообщил о 21 043 погибших при землетрясении в Турции + 3,5 тысячи погибших в Сирии

13:26  Великая переброска газовых рек начинается, - Петр Своик
13:20  Популярный узб-блогер Абдукодир Муминов задержан. Обвинен в мошенничестве и вымогательстве
13:18  "Здесь каждый пытается выжить". Узбекистанцы в Турции - о пережитой катастрофе
12:00  На дом вождя кыргызского племени саяков Мотуева совершен налет с обстрелом камнями
11:58  Украина превращается в обузу для Америки, - Геворг Мирзаян
11:51  Узбекский "Газгейт": реалии и "хейт", - А.Власов
11:37  Россия собирает крестовый поход против нефтедоллара, - Глеб Простаков
11:28  В Молдове неожиданно поутру сменили правительство. Президент Майя встала не с той ноги?
11:18  Подводные российские дроны начали бить по украинским мостам
10:14  Золотовалютная ярмарка тщеславия, - В.Катасонов
09:07  Кто заморозил Павлодар. Каз-вице-премьер Скляр наехал на владения придворного олигарха Машкевича
09:02  Россия откроет в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане центры домиграционной подготовки
00:42  США сбили над Аляской еще один неизвестно чей аэростат
00:32  На юге Кыргызстана выявили 200-метровый тоннель, ведущий на территорию Узбекистана
Пятница, 10.02.2023
21:45  Бишкек. Обвинены в коррупции и задержаны известный хирург (Исманкулов) и глава управления горимущества (Рыскулбек уулу)
20:10  Глобальная удавка американских военных баз, - А.Игнатьев
19:09  Будущее Евразии – российско-тюркский стратегический союз
19:00  "Революция замов" в Казахстане: кто идет на первые выборы "без елбасы", - Е.Постникова
18:56  Сложные галсы Военно-морских сил Казахстана, - А.Мозговой
17:23  Почему РосАвиация не бомбит Кременчугский НПЗ. Кто крышует и кому заносят?
16:26  Бывший глава Фармагентства Узбекистана Кариев заключен под стражу
12:57  В Латвии утонул (утоплен?) в озере беглый питерский рос-олигарх Остроброд (основатель сети Sela)
12:33  В казахстанском Туркестане прошел "Первый межпарламентский форум стран ЦентрАзии"
12:30  Секс-преступник с миграционным прошлым: немецким студенткам не советуют обращаться в полицию, - Junge Freiheit
12:05  Китай расширяет свою военно-морскую инфраструктуру, - НВО
12:00  Инфантилизм рождает чудовищ. Детоцентрическое воспитание: от тунеядства к преступлению, - А.Широкорад
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09:37  Землетрясение "по вызову". Трагедия в Турции и других странах рукотворна? - Валерий Панов
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Баймырат Аннамаммедов сменил Пурчекова на позиции вице-премьера Туркмении по строительству
18:23 11.02.2023

Указ Президента Туркменистана Об Аннамаммедове Б.И.

Назначить Аннамаммедова Баймырата Илмырадовича заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, освободив его от должности министра промышленности и строительного производства Туркменистана.

Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 10 февраля 2023 года.

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Указ Президента Туркменистана О Пурчекове Ч.Х.

Освободить Пурчекова Чарымырата Хывалиевича от должности заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана в связи с переходом на другую работу.

Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 10 февраля 2023 года.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676128980


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