В Туркмении создана "Международная академия коневодства им. Аба Аннаева". Возглавил ее - Пыгы Байрамдурдыев

18:27 11.02.2023

Указ Президента Туркменистана Об учреждении Международной академии коневодства имени Аба Аннаева



В целях успешного решения задач, предусмотренных "Программой Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны в 2022–2028 годах", сохранения чистоты породы и увеличения поголовья коней, являющихся национальным достоянием туркменского народа, комплексной подготовки на научной основе профильных квалифицированных специалистов в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства постановляю:



1. Учредить Международную академию коневодства имени Аба Аннаева.



2. Передать Международную академию коневодства имени Аба Аннаева в ведение Государственного объединения "Türkmen atlary".



3. Возложить на соответствующих заместителей Председателя Кабинета Министров Туркменистана, министра образования Туркменистана и генерального директора Государственного объединения "Türkmen atlary" контроль за исполнением настоящего Указа.



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 10 февраля 2023 года.



Указ Президента Туркменистана О Байрамдурдыеве П.Х.



Назначить Байрамдурдыева Пыгы Ходжамухаммедовича ректором Международной академии коневодства имени Аба Аннаева.



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 10 февраля 2023 года.