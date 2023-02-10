В тени ложных доказательств. Раскрыты секреты тех, кому выгодна смута в Узбекистане

12:48 12.02.2023

В ТЕНИ ЛОЖНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

раскрыты секреты тех, кому выгодна смута



В наши дни в социальных сетях циркулирует тема, которая у многих на устах. "Радио Свобода" провела расследование, в ходе которого вскрыто множество вещей... Узбекистан продали России с потрохами на 35 лет… Те, кто знаком с этим "расследованием", вероятно, обратили внимание на то, что в материале "Свободы" неоднократно упоминался рудник в Байсунском районе Сурхандарьинской области.



Всяческие горлопанства типа "узбеки продали все месторождения России на 35 лет" на самом деле относится только к этому месторождению. Издание воспользовалась тем фактом, что люди доверчивы и часто принимают любую ересь, даже не задумываясь о ней логически. Кто знает Узбекистан, прекрасно понимают, что в республике функционируют множество нефтегазодобывающих компаний на разных месторождениях. К примеру: "Лукойл", "Газпром", "Эпсилон" и сам "Узбекнефтегаз" и т.п.



Но несмотря на это, "Свобода" смело и не стыдясь распространяет на весь мир слух о том, что все месторождения принадлежат одному предприятию. Итак, что из себя представляет указанный источник в Байсуне? Месторождение "25 лет независимости" (прежнее название "гаджак") выявлено в 1960-м году и расположено на местности со сложным горным рельефом.



Из-за сложности освоения запасов на нем, даже во времена бывшего СССР, этому месторождению не уделялось должного внимания. Позже, в годы независимости, предложения по его освоению были направлены многим компаниям. В 2006 году малазийская компания Petronas и Саудовская Delta oil приступили к исследованию месторождения. Однако из-за сложного геологического строения участка, высокого содержания в газе серы и окиси углеводородов, низкой рентабельности в 2013 году эти компании отказались от проекта. Никто не интересовался этой сложной и неудобной шахтой. Спустя 4 года, в 2017 году между Республикой Узбекистан и консорциумом (инвестором) в составе компаний "Gas Project Development Central Asia AG" (Швейцария), "Altmax Holding Ltd" и АО "Uzneftegazdobicha" было подписано соглашение о разделе продукции на месторождении "25 лет независимости", согласно которому инвесторы обязались безвозмездно передавать Узбекистану 50% добытого газа. Именно это соглашение заключено на 35 лет, так как газовые контракты будут долгосрочными. Нелогично заключать контракты на 5 лет, после чего бросить все и уехать, так как в такой короткий промежуток времени невозможно получить прибыль, особенно на таком сложном участке, где себестоимость газа значительно высоко. Это хорошо понимают люди, имеющие базовое образование в данной области. Более того, для урегулирования всех вопросов в данной области существует Закон Республики Узбекистан "о сделках по распределению продукции", который четко предписывает все условия заключения сделок исходя из интересов Республики Узбекистан.



Изучая информацию "Радио Свобода" мы также столкнулись с некоторыми неточностями. Конечно, нельзя сказать, что в сфере газоснабжения населения нет проблем. Они существуют, и правительство усердно работает над их решением. А также было

ожидаемо, что эти проблемы будут искусно пытаться использовать недобросовестные злоумышленники. Неточность, предвзятость представленных материалов заключается в том, что, во-первых, в 2017-2021 годах в нефтегазовый сектор было инвестировано 39,78 млрд. долларов США. Реальные цифры намного меньше (16 миллиардов. не более). Здесь следует сказать, что инвестиционные проекты осуществляются за счет кредитов, собственных средств инвесторов и не финансируются из государственного бюджета.



Во-вторых, как было изложено выше, только одно месторождение было передано компании Gas Project Development сроком на 35 лет. Кроме того, есть сотни месторождений, принадлежащих "Узбекнефтегазу" (в материале говорится о 116). Есть также "Лукойл", "Газпром", "Эпсилон" и другие компании, что еще раз доказывает ложность "сенсационного разоблачения" зарубежных "борцов за справедливость" под названием "Свобода".



В-третьих, к многомиллиардным сделкам Eriell также прилагается строительство АЭС стоимостью 11 миллиардов долларов. Когда технико-экономическое обоснование этого строительства еще не разработано, о сумме контракта даже и речи быть не может. Так что информация об этом тоже не соответствует действительности. "Свобода" как и всегда в своем репертуаре! Собирает информацию неизвестного происхождения с мизерной долей правды, приспосабливает ее к своим эгоистичным интересам и вперед штурмовать мозги малообразованной части населения Узбекистана!!! Главная цель – сеять панику среди народа.



Ложь в их материалах постепенно разоблачается. Опытные люди высказывают свое мнение против специально преувеличенного контента. Другая тема - это проблема вокруг топливного комплекса в Ташкентском аэропорту, разжеванная до мелочей. Эта информация также была интерпретирована в целом в обратном порядке. Например, журналисты "Свободы" за кадром утверждают, что якобы Джизакской нефтяной компании "Джизак петролиум" был передан существующий топливо-заправочный комплекс в международном аэропорту Ташкента. Но если видео тщательно увеличить, то можно проследить постановление Кабинета Министров от 15 августа 2019 года № 678-F. Этим постановлением предусмотрено выделение "Джизак Петролеум Компани" земельного участка для строительства современного топливо-заправочного комплекса на территории, прилегающей к Ташкентскому аэропорту, и не факт, что Топливный комплекс был кому-то передан. "Выделение земли" и "передача единого недвижимого комплекса" это абсолютно две разные вещи. А вы не путайте свою личную шерсть с государственной! В соответствии с этим документом, в 2021 году Джизакская нефтяная компания построила и ввела в эксплуатацию этот комплекс за свой счет на сумму 17 миллионов долларов. В настоящее время, наряду с заправочным комплексом Ташкентского аэропорта, он работает на конкурентных условиях и в основном обслуживает воздушные суда иностранных авиакомпаний. Следует отметить, что количество рейсов в Узбекистан увеличивается день ото дня, спрос на авиаперелеты резко возрос, и на этом рынке также работают различные участники. Например, к числу таких компаний можно отнести АО "Прогрессгортек-Азия". Таким образом, стараясь достичь своей главной цели путем манипуляции и предоставления явно ложной информацию, "Свобода" разоблачает сама себя.



Есть одна пословица мудрого узбекского народа, который гласит так: "Пестрая курица разбрасыванию мусора рад, но она не понимает что раскрывает свою з…". Как вы поняли, звучит немножко грубовато, но вы не обижайтесь ладно!



Ирина Муратова