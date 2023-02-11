Умер выпускник Алма-Атинского желдортехникума классик советской режиссуры Вадим Абдрашитов

00:13 13.02.2023

Вади́м Юсу́пович Абдраши́тов (19 января 1945, Харьков, Украинская ССР, СССР - 12 февраля 2023) - советский и российский кинорежиссер и педагог. Народный артист Российской Федерации (1992).



Родился 19 января 1945 года в Харькове в семье военного. Отец, Юсуп Шакирович Абдрашитов (1918-1998), военнослужащий, по национальности татарин. Мать - Галина Николаевна Абдрашитова (1922-2002), инженер-химик.



Жил и работал в Москве. В 1959-1961 годах учился в Алма-Атинском техникуме железнодорожного транспорта, в 1961-1964 годах - в МФТИ, в 1967 году окончил кафедру кибернетики химико-технологических процессов Московского химико-технологического института им. Д. И. Менделеева. В 1967-1970 годах работал на Московском заводе электровакуумных приборов.



В 1970 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа, в мастерскую М. И. Ромма, после смерти которого продолжил обучение у Л. А. Кулиджанова. Первая студенческая работа Абдрашитова, немой шестиминутный документальный этюд "Репортаж с асфальта", удостоилась высокой оценки Ромма. В 1974 году он снял в качестве курсовой работы сатирическую комедию "Остановите Потапова!" по рассказу Г. И. Горина. По словам Вадима Абдрашитова,

"после ВГИКа меня сразу взяли на „Мосфильм" - даже диплома не было, я защитился курсовой работой, фильмом „Остановите Потапова!". Его случайно увидел Райзман и сказал мне - хватит учиться, пора работать".



Юлий Райзман, который пригласил молодого режиссера на работу на киностудию "Мосфильм", был руководителем творческого объединения "Товарищ". Здесь же Абдрашитов встретился с Александром Миндадзе, с которым впоследствии создал 11 фильмов.



Работы Абдрашитова отличает сдержанный, внутренне напряженный кинематографический язык. В центре работ режиссера всегда находятся острые нравственные проблемы.



Член СКР, в 1986-1990 годах секретарь правления Союза кинематографистов СССР, действительный член Российской Академии кино, член правления Гильдии кинорежиссеров России, президент кинофестиваля "Сталкер", член жюри премии "Триумф", председатель Правления киностудии "Арк-фильм" киноконцерна Мосфильм, профессор ВГИКа, руководитель мастерской кафедры режиссуры художественного фильма ВГИКа; председатель жюри V МКФ "Послание к человеку" (1995), преподаватель ВКСР.



Скончался 12 февраля 2023 года на 79-м году жизни от онкологического заболевания.



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Фильмография

1973 - Остановите Потапова!

1976 - Слово для защиты

1978 - Поворот

1980 - Охота на лис

1982 - Остановился поезд

1984 - Парад планет

1986 - Плюмбум, или Опасная игра

1988 - Слуга

1991 - Армавир

1995 - Пьеса для пассажира

1997 - Время танцора

2003 - Магнитные бури



Награды:

Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (11 марта 2006 года) - за большой вклад в развитие киноискусства и многолетнюю творческую деятельность.

Народный артист Российской Федерации (26 августа 1992 года) - за большие заслуги в области киноискусства

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1987).