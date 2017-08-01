|Умер экс-министр культуры, глава Комитета по культуре и спорту Сената Узбекистана Бахтиер Сайфуллаев
10:10 14.02.2023
Телеграм-канал пресс-службы Минкультуры Узбекистана сообщает о кончине
САЙФУЛЛАЕВ Бахтияр Сайфуллаевич
/SAYFULLAYEV Bahtiyar/
[03.04.1951 - 14.02.2023]
Род. в г. Ташкент. Узбек.
окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени А. Н. Островского.
Режиссер массовых праздников, кандидат педагогических наук, профессор,
Ректор Ташкентского института исскуства им.М.Уйгура (2002-2005),
Первый заместитель (по делам культуры) Министерства по делам культуры и спорта Республики Узбекистан (2005-2012); ректор Государственного института искусств и культуры Узбекистана имени Маннона Уйгура (2012-08.2017)
Министр культуры РУ (08.2017-2020)
+ одновременно, ректор Государственной консерватории Узбекистана
с 20.01.2020 - председатель Комитета по вопросам молодежи, культуры и спорта Сената Олий Мажлиса РУ.
"Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан"