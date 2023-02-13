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Почти 8 тыс. казахов переселены с юга на север и получили меры господдержки в 2022 году
14:02 14.02.2023

Почти 8 тыс. Казахстанцев переселились с юга на север и получили меры господдержки в 2022 году
В 2022 году в рамках реализации национального проекта "Сильные регионы – драйвер развития страны" из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы Казахстана добровольно переселились 7 923 человека, в том числе 1 320 кандасов и 6 603 переселенца

МТСЗН РК, 13 февраля

В 2022 году в рамках реализации национального проекта "Сильные регионы – драйвер развития страны" (далее – Нацпроект) из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы Казахстана добровольно переселились 7 923 человека, в том числе 1 320 кандасов и 6 603 переселенца. Всем переселившимся оказаны меры государственной поддержки.
В рамках Нацпроекта переселенцам предоставляются следующие меры государственной поддержки:
1) субсидия на переезд – единовременно в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи;
2) ежемесячное субсидирование на найм жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев, в размере от 15 до 30 МРП в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта;
3) направление на краткосрочное профессиональное обучение;
4) содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательской инициативы.
Из числа переселившихся в прошлом году трудоспособными являются 3 652 человека, 2 811 из них трудоустроены на постоянную работу. Единовременные субсидии выплачены 7 622 участникам, а 5 633 гражданам субсидируются жилищные расходы.

Кроме того, работодателям, оказывающим содействие в межрегиональном переселении, предоставляется единовременная субсидия на трудоустройство в размере 400 МРП за каждого работника, обеспеченного жильем и принятого на постоянную работу на срок не менее 2 лет.

Казахстанцы, воспользовавшиеся возможностью переселения в трудодефицитные регионы, отмечают положительные изменения в их жизни. Один из них Нурболат Мадиев. Он переехал из Кызылорды в Костанайскую область.

"В 2019 году я перебрался в Аулиекольский район вместе со своей будущей женой. Сейчас работаю в районной больнице массажистом. На работу устройлся через центр занятости. Всем доволен, все меры поддержки получил. По-больше бы таких программ", – отмечает переселенец.

Со своей супругой Нурболат Мадиев поженился уже после переезда. Она устроилась в районную больницу гинекологом. Молодая семья сейчас в ожидании второго малыша.

"Региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2023 год составляет 8 652 человека, из которых 1,9 тыс. предусмотрены для кандасов, а 6,7 тыс. – для переселенцев. В настоящее время Министерством принята Концепция миграционной политики на 2023-2027 годы, которая пересматривает механизм внутреннего переселения в северные и центральные регионы, для реализации которого будут создаваться рабочие места и расширяться существующие бизнес-проекты.

Кроме того, рассматривается возможность введения сертификатов мобильности, позволяющих гражданам, трудоустроенным на постоянную работу, получить финансовую помощь на приобретение жилья по новому месту жительства в размере до 4 млн тенге. Реализуемые меры играют ключевую роль в решении проблем внутрирегиональной диспропорции расселения населения", – отметил и.о. председателя Комитета по миграции МТСЗН РК Ильяс Испанов.

Источник - ЦентрАзия
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