Почти 8 тыс. казахов переселены с юга на север и получили меры господдержки в 2022 году

14:02 14.02.2023

Почти 8 тыс. Казахстанцев переселились с юга на север и получили меры господдержки в 2022 году

В 2022 году в рамках реализации национального проекта "Сильные регионы – драйвер развития страны" из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы Казахстана добровольно переселились 7 923 человека, в том числе 1 320 кандасов и 6 603 переселенца



МТСЗН РК, 13 февраля



В 2022 году в рамках реализации национального проекта "Сильные регионы – драйвер развития страны" (далее – Нацпроект) из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы Казахстана добровольно переселились 7 923 человека, в том числе 1 320 кандасов и 6 603 переселенца. Всем переселившимся оказаны меры государственной поддержки.

В рамках Нацпроекта переселенцам предоставляются следующие меры государственной поддержки:

1) субсидия на переезд – единовременно в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи;

2) ежемесячное субсидирование на найм жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев, в размере от 15 до 30 МРП в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта;

3) направление на краткосрочное профессиональное обучение;

4) содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательской инициативы.

Из числа переселившихся в прошлом году трудоспособными являются 3 652 человека, 2 811 из них трудоустроены на постоянную работу. Единовременные субсидии выплачены 7 622 участникам, а 5 633 гражданам субсидируются жилищные расходы.



Кроме того, работодателям, оказывающим содействие в межрегиональном переселении, предоставляется единовременная субсидия на трудоустройство в размере 400 МРП за каждого работника, обеспеченного жильем и принятого на постоянную работу на срок не менее 2 лет.



Казахстанцы, воспользовавшиеся возможностью переселения в трудодефицитные регионы, отмечают положительные изменения в их жизни. Один из них Нурболат Мадиев. Он переехал из Кызылорды в Костанайскую область.



"В 2019 году я перебрался в Аулиекольский район вместе со своей будущей женой. Сейчас работаю в районной больнице массажистом. На работу устройлся через центр занятости. Всем доволен, все меры поддержки получил. По-больше бы таких программ", – отмечает переселенец.



Со своей супругой Нурболат Мадиев поженился уже после переезда. Она устроилась в районную больницу гинекологом. Молодая семья сейчас в ожидании второго малыша.



"Региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2023 год составляет 8 652 человека, из которых 1,9 тыс. предусмотрены для кандасов, а 6,7 тыс. – для переселенцев. В настоящее время Министерством принята Концепция миграционной политики на 2023-2027 годы, которая пересматривает механизм внутреннего переселения в северные и центральные регионы, для реализации которого будут создаваться рабочие места и расширяться существующие бизнес-проекты.



Кроме того, рассматривается возможность введения сертификатов мобильности, позволяющих гражданам, трудоустроенным на постоянную работу, получить финансовую помощь на приобретение жилья по новому месту жительства в размере до 4 млн тенге. Реализуемые меры играют ключевую роль в решении проблем внутрирегиональной диспропорции расселения населения", – отметил и.о. председателя Комитета по миграции МТСЗН РК Ильяс Испанов.