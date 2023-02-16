Тойгулы Нуров - новый министр промышленности и строительного производства Туркменистана

|21:48 "Длиннорукая" агрессивность США, - Булат Султанов
21:38 Jysan Holding подал иск в федеральный окружной суд штата Невада против Казахстана
20:35 Китай очистит космос от осколков американских "Звездных войн", - К.Ольшанский
18:32 Очередная "сейсмическая истерика" ни к чему не приведет, - Алма Бектенова
17:44 Акваполитика глобализма Мир после Америки, - Михаил Моисеев
17:03 Решит ли "финский опыт" проблемы образования Узбекистана?
16:36 Реэкcпортная круговерть Казахстана, - Е.Косенко
13:54 Разгром Бокейхановского акимата. Аресты коррупционеров в Караганде
13:42 Азербайджан-Иран: новая мировая проблема, - katehon.com
13:15 Мигранты-насильники сталкивают немцев между собой, - "Взгляд"
13:13 Эпидемия убытков поразила многие центробанки, - В.Катасонов
13:11 Ирак в американском капкане, - А.Веселов
12:44 США делают выводы из конфликта на Украине и готовятся к новой войне, - С.Адамов
11:49 Госдума РФ запретила использование иностранных слов. Путин больше не "президент"?
11:19 Венгрия и Франция заблокировали санкции ЕС против Росатома. Им же в Челябинск сливать ядерные отходики
10:54 Профсоюзы собрали миллион подписей и угрожают парализовать Францию
10:53 Парламент Словакии объявил Россию "террористическим государством"
10:52 Не только оружием: как Пакистан помогает Украине
10:45 Шары продолжают "трясти" Америку, - Вл.Овчинский
10:44 Выгоды Газового союза для Казахстана и окрестностей, - С.Смирнов
10:42 Российские выборы: жеваная жеванина, - Р.Фахрутдинов
10:38 Турки против Блинкена: неуместный визит
10:34 Качество местных элит - главная проблема и стопор ЦентрАзии, - А.Князев
09:25 Новейшая японская ракета Н3 не смогла оторвался от земли. Хорошо хоть не взорвалась...
08:34 Одиночество Путина. Забытый..., - Владимир Семенко
07:08 В РФ начались испытания новейшего беспилотника "ТрАМП". "Байден" сразу сломался?
01:20 В Москве уволили зажравшихся миграционных чинуш. За отказ в убежище латвийскому писателю-антифашисту
00:59 Песок на зубах: Центральной Азии нужно сотрудничать, чтобы решить водную проблему, - Н.Акматов
00:13 The Guardian: Израильские хакеры повлияли на итоги выборов в десятках стран
|Тойгулы Нуров - новый министр промышленности и строительного производства Туркменистана
22:10 18.02.2023
Указ Президента Туркменистана о Нурове Т.А.
Назначить Нурова Тойгулы Аллануровича министром промышленности и строительного производства Туркменистана.
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 16 февраля 2023 года.
--------------------------
НУРОВ Тойгулы Алланурович
/ /
[..1981 - ..]
Родился в генгешлике Яраджы Бахерденского этрапа Ахалского велаята. Туркмен.
окончил Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А.Ниязова (2001), "врач-ветеринар".
Трудовую деятельность начал в 2002 году служащим в Министерстве обороны Туркменистана. С 2007 по 2010 год работал в управлении
полиции Ахалского велаята Министерства внутренних дел.
С 2010 по 2020 год работал на различных должностях вплоть до директора цементного завода "Kelete" государственного предприятия "Türkmensement" агентства "Türkmensenagat" Министерства промышленности и коммуникации.
С февраля по май 2020 года – начальник производственной площадки, а затем директор цементного завода "Bäherden" Министерства промышленности и строительного производства.
С мая 2020 года по октябрь 2021 года – временно исполняющий обязанности директора цементного завода "Bäherden" Министерства промышленности и строительного производства.
С 13 октября 2021 года – заместитель начальника управления
строительного производства, начальник отдела строительных материалов Министерства промышленности и строительного производства Туркменистана
министр промышленности и строительного производства Туркменистана (16.02.2023 -