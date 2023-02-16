Тойгулы Нуров - новый министр промышленности и строительного производства Туркменистана

22:10 18.02.2023

Указ Президента Туркменистана о Нурове Т.А.



Назначить Нурова Тойгулы Аллануровича министром промышленности и строительного производства Туркменистана.



Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 16 февраля 2023 года.



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НУРОВ Тойгулы Алланурович

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[..1981 - ..]

Родился в генгешлике Яраджы Бахерденского этрапа Ахалского велаята. Туркмен.



окончил Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А.Ниязова (2001), "врач-ветеринар".



Трудовую деятельность начал в 2002 году служащим в Министерстве обороны Туркменистана. С 2007 по 2010 год работал в управлении

полиции Ахалского велаята Министерства внутренних дел.

С 2010 по 2020 год работал на различных должностях вплоть до директора цементного завода "Kelete" государственного предприятия "Türkmensement" агентства "Türkmensenagat" Министерства промышленности и коммуникации.

С февраля по май 2020 года – начальник производственной площадки, а затем директор цементного завода "Bäherden" Министерства промышленности и строительного производства.

С мая 2020 года по октябрь 2021 года – временно исполняющий обязанности директора цементного завода "Bäherden" Министерства промышленности и строительного производства.

С 13 октября 2021 года – заместитель начальника управления

строительного производства, начальник отдела строительных материалов Министерства промышленности и строительного производства Туркменистана



министр промышленности и строительного производства Туркменистана (16.02.2023 -