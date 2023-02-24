Казахстанский спорт возглавил Ербол Мырзабосынов

09:55 27.02.2023

Ербол Мырзабосынов приказом министра культуры и спорта РК назначен на должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта Республики Казахстан, передает пресс-служба премьер-министра РК.



МЫРЗАБОСЫНОВ Ербол Куантаевич



родился в 1984 году в Восточно-Казахстанской области. Казах.



Окончил Семипалатинский государственный педагогический институт, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, Казахскую академию спорта и туризма.



Трудовую деятельность начал в 2005 году ассистентом, тренером-преподавателем кафедры теории и методики физической культуры и спорта Семипалатинского государственного педагогического института.

2009-2014 гг. - преподаватель кафедры физвоспитания; заведующий кафедрой физического воспитания Государственного медицинского университета, г. Семей.

2006-2018 гг. - тренер-преподаватель в КГУ "Восточно-казахстанская областная школа высшего спортивного мастерства по массовым видам спорта".

2018-2020 гг. – директор спортивного клуба "Кызылжар Арландары".

2020-2021 гг. - управляющий директор Ассоциации "Qazaq kuresi".

С марта 2021 - фев. 2023 - ректор Академии физической культуры и массового спорта.



с 25 фев. 2023 - пред. Комитета по делам спорта и физической культуры мистерства культуры и спорта Республики Казахстан,