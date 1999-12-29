Фонд Госимущества Кыргызстана возглавил Канат Тургунбеков, КырФинразведку - Канат Асангулов

20:31 27.02.2023

Сегодня, распоряжениями главы правительства КР назначены



ТУРГУНБЕКОВ Канатбек Тургунбекович

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[25.05.1970 - ..]



Род. в с.Чет-Нура Тянь-Шаньского района Нарынской области. Кыргыз



Окончил Кыргызский сельскохозяйственный университет, зооинженер (1992 г.), Кыргызский государственный национальный университет, юрист-правовед (1994 г.).



1992-1993 гг. - ОБЭПК Свердловского РОВД г.Бишкек, оперуполномоченный;

1993-1994 гг. - ГУБЭПК МВД КР, оперуполномоченный, старший оперуполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступлениями;

1994-1996 гг. - ГУБЭПК МВД КР, старший оперуполномоченный, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с коррупцией и взяточничеством;

1996-2000 гг. - УБОП МВД КР, старший оперуполномоченный, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с бандитизмом;

2000-2001 гг. - ГУБОП МВД КР, начальник отдела по борьбе с организованными преступными сообществами, транснациональной преступностью и преступлений в сфере высоких технологий

2001-2002 гг. - РОВД Ленинского района г.Бишкек, начальник уголовного розыска

2002-2003 гг. - Региональное управление финансовой полиции по г.Бишкек, заместитель начальника

2003-2004 гг. - Региональное управление финансовой полиции по Иссык-Кульской и Нарынской областям, начальник

2004-2006 гг. - Служба по добровольному управлению и внутреннему аудиту Министерства финансов Кыргызской Республики, начальник службы

01.2006-07.2007 гг. - Служба финансовой разведки Кыргызской Республики, начальник отдела IТ-обеспечения и международного сотрудничества, и.о. заместителя председателя

2007-2008 гг. - Охранное агентство "Альфа Секьюрити", советник генерального директора

2008-2009 гг. - Национальное агентство по предупреждению коррупции, начальник управления

2009-2010 гг. - Агентство по предупреждению коррупции при ГКС КР, заместитель директора

2011 г. - ЗАО "Альфа Телеком", директор по вопросам безопасности

2012 г. - ЗАО "Альфа Телеком", руководитель дирекции по персоналу

С авг. 2013 - зам. председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями КР



начальник управления по правовым вопросам Государственной регистрационной службы при Правительстве КР (на 2020)



В 2020 руководитель Штаба партии "Кыргызстан" на выборах в Жогорку Кенеш 7 созыва (10.2020)



С 16.02.2021 - председатель Государственной службы финансовой разведки при правительстве Кыргызской Республики



с 5 апр. 2021 - 27.02.2023 - председатель Государственной службы финансовой разведки при Министерстве экономики и финансов КР



с 27.02.2023 - пред. ФУГИ - Фонда управления гос. имуществом КР



Награды:



29.12.1999 Указом президента КР No. УП 273 "За особые заслуги в укрепление правопорядка и борьбе с преступностью" награжден Почетной грамотой Кыргызской Республики



Грамота председателя Евразийской группы по противодействию финансированию терроризма и отмыванию доходов, полученных преступным путем (председатель Росфинмониторинга Зубков В.А.)



Ведомственные грамоты и медали МВД КР, Финансовой полиции, Службы финансовой разведки, Министерства финансов, НАПК КР, ГСИН КР.



Дополнительная информация: Член Конституционного совещания по подготовке новой редакции Конституции КР (май 2010 г.)



Советник коменданта Жалал-Абадской области (июнь-июль 2010 г.)



Участник операции по ликвидации банд формирований, вторгшихся на территорию Баткенской области КР в 1998 г. в составе сводного отряда МВД КР



Участие в международных конференциях и учеба в рамках взаимодействия правоохранительных органов в России, США, Канаде, Китае, Франции, Узбекистане, Казахстане и др.



Футбол и тогуз-коргоол (мастер спорта Кыргызской Республики)



Семейное положение: женат, имеет четверых детей



Специальное звание: полковник финансовой полиции, советник государственной службы 1 класса.



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АСАНГУЛОВ Канат Кубатович

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[27.07.1968 - ..]

Род. в гор. Фрунзе. Кыргыз.



Образование высшее, в 1992 году окончил Кыргызский государственный университет, по специальности "планирование промышленности".



Трудовую деятельность начал слесарем сборщиком в Особом конструкторском бюро института космических исследований. С 1993 по 2002 годы работал в Бишкекском городском финансовом управлении.

С 2002 - начальник управления бюджетной политики, директор бюджетного департамента КР.



?-2007 - зам. министра экономики и финансов КР;

В марте 2007 - декабре 2008 - зам. министра финансов КР.

В 5 декаб. 2008 - 4 июня 2009 - заместитель председателя Социального фонда КР.



С 29 окт. 2009 - 2010 - руководитель бюджетной службы Центрального агентства Кыргызской Республики по развитию, инвестициям и инновациям со статусом заместителя Руководителя Центрального агентства Кыргызской Республики по развитию, инвестициям и инновациям.



В 2010 - 02.2023 - Начальник главного управления реализации бюджетной политики Минфина КР.



с 27.02.2023 - директор Госслужбы финансовой разведки КР



Награжден Почетной грамотой КР.



Женат, воспитывает дочь и двоих сыновей.