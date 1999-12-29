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Фонд Госимущества Кыргызстана возглавил Канат Тургунбеков, КырФинразведку - Канат Асангулов
20:31 27.02.2023

Сегодня, распоряжениями главы правительства КР назначены

ТУРГУНБЕКОВ Канатбек Тургунбекович
/ /
[25.05.1970 - ..]

Род. в с.Чет-Нура Тянь-Шаньского района Нарынской области. Кыргыз

Окончил Кыргызский сельскохозяйственный университет, зооинженер (1992 г.), Кыргызский государственный национальный университет, юрист-правовед (1994 г.).

1992-1993 гг. - ОБЭПК Свердловского РОВД г.Бишкек, оперуполномоченный;
1993-1994 гг. - ГУБЭПК МВД КР, оперуполномоченный, старший оперуполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступлениями;
1994-1996 гг. - ГУБЭПК МВД КР, старший оперуполномоченный, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с коррупцией и взяточничеством;
1996-2000 гг. - УБОП МВД КР, старший оперуполномоченный, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с бандитизмом;
2000-2001 гг. - ГУБОП МВД КР, начальник отдела по борьбе с организованными преступными сообществами, транснациональной преступностью и преступлений в сфере высоких технологий
2001-2002 гг. - РОВД Ленинского района г.Бишкек, начальник уголовного розыска
2002-2003 гг. - Региональное управление финансовой полиции по г.Бишкек, заместитель начальника
2003-2004 гг. - Региональное управление финансовой полиции по Иссык-Кульской и Нарынской областям, начальник
2004-2006 гг. - Служба по добровольному управлению и внутреннему аудиту Министерства финансов Кыргызской Республики, начальник службы
01.2006-07.2007 гг. - Служба финансовой разведки Кыргызской Республики, начальник отдела IТ-обеспечения и международного сотрудничества, и.о. заместителя председателя
2007-2008 гг. - Охранное агентство "Альфа Секьюрити", советник генерального директора
2008-2009 гг. - Национальное агентство по предупреждению коррупции, начальник управления
2009-2010 гг. - Агентство по предупреждению коррупции при ГКС КР, заместитель директора
2011 г. - ЗАО "Альфа Телеком", директор по вопросам безопасности
2012 г. - ЗАО "Альфа Телеком", руководитель дирекции по персоналу
С авг. 2013 - зам. председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями КР

начальник управления по правовым вопросам Государственной регистрационной службы при Правительстве КР (на 2020)

В 2020 руководитель Штаба партии "Кыргызстан" на выборах в Жогорку Кенеш 7 созыва (10.2020)

С 16.02.2021 - председатель Государственной службы финансовой разведки при правительстве Кыргызской Республики

с 5 апр. 2021 - 27.02.2023 - председатель Государственной службы финансовой разведки при Министерстве экономики и финансов КР

с 27.02.2023 - пред. ФУГИ - Фонда управления гос. имуществом КР

Награды:

29.12.1999 Указом президента КР No. УП 273 "За особые заслуги в укрепление правопорядка и борьбе с преступностью" награжден Почетной грамотой Кыргызской Республики

Грамота председателя Евразийской группы по противодействию финансированию терроризма и отмыванию доходов, полученных преступным путем (председатель Росфинмониторинга Зубков В.А.)

Ведомственные грамоты и медали МВД КР, Финансовой полиции, Службы финансовой разведки, Министерства финансов, НАПК КР, ГСИН КР.

Дополнительная информация: Член Конституционного совещания по подготовке новой редакции Конституции КР (май 2010 г.)

Советник коменданта Жалал-Абадской области (июнь-июль 2010 г.)

Участник операции по ликвидации банд формирований, вторгшихся на территорию Баткенской области КР в 1998 г. в составе сводного отряда МВД КР

Участие в международных конференциях и учеба в рамках взаимодействия правоохранительных органов в России, США, Канаде, Китае, Франции, Узбекистане, Казахстане и др.

Футбол и тогуз-коргоол (мастер спорта Кыргызской Республики)

Семейное положение: женат, имеет четверых детей

Специальное звание: полковник финансовой полиции, советник государственной службы 1 класса.

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АСАНГУЛОВ Канат Кубатович
/ /
[27.07.1968 - ..]
Род. в гор. Фрунзе. Кыргыз.

Образование высшее, в 1992 году окончил Кыргызский государственный университет, по специальности "планирование промышленности".

Трудовую деятельность начал слесарем сборщиком в Особом конструкторском бюро института космических исследований. С 1993 по 2002 годы работал в Бишкекском городском финансовом управлении.
С 2002 - начальник управления бюджетной политики, директор бюджетного департамента КР.

?-2007 - зам. министра экономики и финансов КР;
В марте 2007 - декабре 2008 - зам. министра финансов КР.
В 5 декаб. 2008 - 4 июня 2009 - заместитель председателя Социального фонда КР.

С 29 окт. 2009 - 2010 - руководитель бюджетной службы Центрального агентства Кыргызской Республики по развитию, инвестициям и инновациям со статусом заместителя Руководителя Центрального агентства Кыргызской Республики по развитию, инвестициям и инновациям.

В 2010 - 02.2023 - Начальник главного управления реализации бюджетной политики Минфина КР.

с 27.02.2023 - директор Госслужбы финансовой разведки КР

Награжден Почетной грамотой КР.

Женат, воспитывает дочь и двоих сыновей.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677519060


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