Разверзлось. Землетрясения идут в Киргизии, Турции (Измир) и Крыму (Ялта)

22:46 27.02.2023

Утром в понедельник землетрясение магнитудой 5,9 произошло на границе Китая и Киргизии. Затем - в восточной Турции, магнитуда составила 5,6, один человек погиб, 69 получили ранения.



Возле города Фочи в турецкой провинции Измир произошло землетрясение магнитудой 4,1.



Медленно стихающая сейсмическая активность в Турции и Сирии угрожает соседним регионам

По данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями, толчок был зафиксирован в 21:22 мск. Эпицентр находился на глубине 14,5 км.



Ранее в этот же день землетрясение магнитудой 5,6 произошло в провинции Малатья на востоке Турции. Эпицентр находился на глубине 6,9 км. В результате катаклизма один человек погиб, 69 получили травмы.



В начале февраля разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны вблизи сирийской границы. Согласно последним данным, число погибших в Турции превысило 44 тыс. человек, а в Сирии жертвами стихии стали более 5,8 тыс.



20 февраля в провинции Хатай произошли новые землетрясения, но уже магнитудой 6,4 и 5,8, а 24 февраля землетрясение магнитудой 4,7 произошло в районе турецкого города Сивас.



Всего в Турции зафиксировали 10 тыс. афтершоков после землетрясений.



Известия



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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой до 3 баллов произошло на Южном берегу Крыма. Об этом со ссылкой на МЧС сообщил советник главы республики по информполитике Олег Крючков.

Информация о подземном толчке поступила в понедельник вечером от дежурного Алуштинской сейсмической станции. Очаг залегал на глубине 15 км.

"В 16.25 в акватории Черного моря на удалении 25 км от прибрежной территории Алушты и на глубине 15 км было зафиксировано землетрясение магнитудой до 3 баллов в эпицентре. На территории Республики Крым едва ощутимы. Последствий и разрушений нет", - говорится в сообщении.

От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся ]]

Начальник научного отдела Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства Андрей Бессмертный подтвердил РИА Новости Крым информацию о подземных толчках в районе Южного берега Крыма.

"Да, сейчас разбираемся. На данный момент выясняем все обстоятельства", - сказал он.

Утром в понедельник землетрясение магнитудой 5,9 произошло на границе Китая и Киргизии. Затем - в восточной Турции, магнитуда составила 5,6, один человек погиб, 69 получили ранения.