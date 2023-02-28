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Центральная Азия: принцип добрососедства, - Якуб Толибов
11:26 02.03.2023

Одним из первых дел, который сделал президент Шавкат Мирзиеев, после прихода к власти, было укрепление отношений и дружбы между странами и народами Центральной Азии.

Дело в том, что когда-то у Узбекистана были разногласия с Туркменистаном, Киргизией, Таджикистаном и, в некоторой степени, с Казахстаном по вопросам дорог, объектов, границ и водоснабжения. В результате неправильной пограничной политики Советского Союза объекты, юридически принадлежавшие Узбекистану и работавшие на жизненно важное обеспечение страны, остались на территории соседей. Это, в свою очередь, впоследствии привело к явной или скрытой вражде с соседними странами.

Решение таких проблем как нехватки воды, энергетический вопрос, транспортные коммуникации, имеющие стратегическое значение, требовали сильной политической воли. Неприязнь в отношениях между соседями сдерживало не только Узбекистан, но и всю Центральную Азию от прогресса, всестороннего развития и процветания. Как говорится, один в поле не воин. Для мирной и благополучной жизни в регионе требовалось наладить как глобальное, так и региональное сотрудничество, восстановить дружеские отношения, решать общие проблемы посредством общения, взаимопонимания, компромисса и взаимной поддержки.

Понимая это, президент Шавкат Мирзиеев первым выдвинул идею объединения интересов стран ЦА. Глава Узбекистана заявил, что выступает за окончательное решение накопившихся на протяжении многих лет вопросов в регионе путем переговоров и договоренностей.

Так, во время президентства Мирзиеева нашли своего решения общие разногласия с Таджикистаном по гидрообъектам, транснациональным водным ресурсам, пограничным вопросам. Улучшились отношения с Казахстаном и Туркменистаном. Восстановлены региональные политические, экономические, социальные и культурно-образовательные отношения.

Позже глобальная пандемия также наглядно показала, насколько важна и нужна была идея объединения, добрососедства, выдвинутая главой Узбекистана. Пандемия коронавируса, начавшаяся в конце 2019 года, поменяла образ жизни сотни миллионов людей: закрылись границы, прекратились взаимоотношения. Каждая страна прежде всего думала о своем народе, о своем спокойствии и вступила в борьбу за выживание. В результате этого некоторые бедные страны и народы попали в тяжелое и бедственное положение: с одной стороны, нужно было бороться со смертельной болезнью, а с другой стороны, обеспечить продовольствием своих граждан.

В то время, когда миллионам людей угрожала опасность, неминуемая гибель от голода, болезней и нищеты, лишь несколько стран проявили сострадание и протянули руку помощи своим соседям и дальним народам даже тогда, когда они сами в ней нуждались. Это была не просто помощь, а пример гуманности. Одной из таких стран был Узбекистан.

Якуб Толибов

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677745560


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