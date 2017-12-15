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"Радужный" цензор. Одиозный экс-министрKZ Абаев получил вкусную синекуру - назначен замгенсека СНГ
13:18 02.03.2023

Стало известно о новом назначении

АБАЕВ Даурен Аскербекович
/ /
[18.04.1979 - ..]
Род. в Алма-Атинской области. Казах.

Оконч. Казахский национальный университет имени аль-Фараби (2001); Лейденский университет (2006)

Референт, атташе, третий секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2001-2003);
Третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Азербайджане (2003);
Второй секретарь, Временный поверенный в делах Республики Казахстан в Нидерландах (2003-2007);
Начальник отдела пресс-службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2007);
Эксперт, консультант протокола Президента Республики Казахстан (2007-2008);
Заместитель пресс-секретаря Президента Республики Казахстан (2008-2009);
Государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (2009-10.2011);
Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (10.2011-07.2013)

С 07.2013 - советник Президента Республики Казахстан - Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан.

С 6 мая 2016 - 21.02.2019 - министр информации и коммуникации РК
21-25.02.2019 - и.о. министра информации и коммуникации РК
+ с 19.04.2017 - член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан
С 25.02.2019 - 4 .05.2020 - министр информации и общественного развития РК

с 4 мая 2020 - 1-й зам. рук. Администрации Президента РК

с 11.01.2022 - 4.01.2023 - министр культуры и спорта РК

с 03.2023 - заместитель Генерального секретаря СНГ

+ член политсовета партии Нур Отан (до 28.01.2022)

Соавтор книги "Государственный протокол Республики Казахстан" (2010).

Награжден орденом "Парасат" (15.12.2017)

Женат. Двое детей.

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подробнее об Абаеве читаем тут -

Тайны соратника президента Токаева. Шила в чужих штанах не утаишь
Источник: Устав
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Даурен Абаев
05.06.2020 - Но у "информатора" Токаева, правой руки руководителя администрации президента РК Ерлана Кошанова есть интимные причины любить цензуру-профуру и ненавидеть свободу слова и общественный интерес к своей персоне.
Абаев Даурен Аскербекович – 41-летний, но еще сравнительно смазливый первый замглавы администрации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Даурен Абаев – этакий цензор казахских медиа, хотя здесь, как и в России, формально нет цензуры, но де-факто ее просто вуалируют красивыми новоможными словечками. Например, "развитие сферы информации" - именно этим Абаев занимался на предыдущем посту в правительстве в кресле министра информации и общественного развития (это так знакомо: в закостенелых авторитарных режимах правящая верхушка исходит из того, что развиваться общество может только по ее указкам). Кроме того, на министерском посту Абаев приложил руку к репрессивным поправкам в законодательство о митингах.

Но у токаевского "информатора", правой руки руководителя администрации президента РК Ерлана Кошанова есть и глубоко личные, практически интимные причины любить цензуру-профуру и ненавидеть свободу слова и общественный интерес к своей персоне.

Президент Токаев завел себе цензора
"Википедия" называет Абаева казахским дипломатом. С 20 лет он уже на должностях в МИД. В 2003 году, т.е. практически 23-летним юнцом Даурена пристроили в посольство Казахстана в Азербайджане. Там степной международник не задержался: азербайджанцы слишком брутальны и любят женщин, пятой точкой перед ними вертеть опасно. И на следующий год "Дау" переместился, понятное дело, в Нидерланды. Фривольный Амстердам, где однополые браки разрешены с 2001 года, пленил Абаева, особенно ежегодный гей фестиваль, который собирает колоссальное количество народу в столице Нидерландов в первые выходные августа. Основные действия разворачиваются на Grand Parade, где проходит парад лодок. Центральным местом развлечения считается площадь Rembrandtplein, где Дауреша бывал неоднократно. Пожалейте его гланды…

На посвященных борьбе с коррупцией в Казахстане компромат-ресурсах обнаруживаются публикации о том, что "нетрадиционный чиновник с заднеприводным секретом Даурен Абаев до назначения первым заместителем руководителя Администрации президента РК вычистил часть порочащих его сведений из казнета (казахский сегмент всемирной паутины). В частности, "отцензурированной" оказалась информация о его связи с Тимуром Ерджановым (бывшим одноклубником Абаева по команде КВН) и Болатом Берсебаевым (бывшим председателем Комитета информации и архивов Министерства связи и информации РК).

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Берсебаев сыграл ключевую роль в уголовном преследовании в 2016 году председателя союза журналистов Сейтказы Матаева и его сына Асета, гендиректора агентства "КазТАГ". Преследование осуществлял спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин, но ключевую роль сыграло именно ведомство Абаева, принимавшее работы по госзаказу, выполненные агентством "КазТАГ", и непосредственно Берсебаев, подписывавший все "липовые" акты выполненных работ и давший показания против Матаевых в обмен на возможность самому избежать уголовного преследования.

Ерджанов стал известен в прошлом году, когда появилась информация, что Абаев отдал своему университетскому приятелю контракт на 13 млн. тенге. Тогда юрист Ерджанов, до этого специализировавшийся на домашнем насилии, получил заказ на исследование в области СМИ, которое должно было примерами из мировой практики оправдать "драконовские" поправки авторства Абаева (о введении "права на забвение" и "предварительного запрета на публикацию") в закон "О СМИ" и "О защите персональных данных", а также проводимую им блокировку социальных сетей, сделавшую прямые интернет-эфиры "беглого коррупционера и кокаиниста" Мухтара Аблязова только популярнее.

Информацию об исследовании Ерджанова и его аффилированности с Абаевым опубликовало тогда большинство СМИ Казахстана, однако сейчас в сети остались ссылки лишь на редкие публикации в СМИ, неподконтрольных ведомству Абаева: "Радио Азаттык", российском "Sputnik" и финансируемой Владимиром Кимом газете "Время". Кроме того, после того, как сам Ерджанов удалил все свои совместные фото с Абаевым (где он неизменно крепко обнимает близкого друга), они стали планомерно исчезать отовсюду, и теперь надо приложить немалые усилия, чтобы отыскать их в сети.

Такое "цензурирование" стоит очень недешево, но очевидно заложено в колоссальный бюджет госинформзаказа - более 50 млрд тенге в год, из которых 2 млрд. тенге в год "засекречено" Абаевым.

Теперь, после того, как Абаев в очередной раз повышен, внимательно следим за карьерой его близких друзей, которых он "тащит" по карьерной лестнице как минимум последние десять лет".

Редакция верит, что руководство правоохранительного блока Казахстана: генпрокурор Гизат Нурдаулетов, председатель комитета нацбезопасности Карим Масимов, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев и другие VIP-силовики имеют нормальную ориентацию. Во всяком случае, отличающуюся от наклонностей Абаева. Во избежание конфликта интересов и для обеспечения эффективности проверочных мероприятий в отношении его персоны…

https://kompromat.wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0._%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B2_%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%85_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85_%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%88%D1%8C

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677752280


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