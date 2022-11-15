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|Фуркат Сидиков поедет послом Узбекистана в США
13:19 03.03.2023
Парламент Узбекистана сегодня утвердил представленную кандидатуру Фурката Сидикова на пост после Узбекистана в США. С 2017 года дипломатическую миссию Узбекистана в США возглавляет Жавлон Вахабов. Ожидается, что теперь он может быть назначен первым заместителем министра иностранных дел.
СИДИКОВ Фуркат Ахмедович
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[07.02.1971 - ..]
Родился 7 февраля 1971 года в г.Ташкенте. Узбек.
В 1993 году окончил Ташкентский государственный технический университет. Владеет русским и английским языками.
1993-1995гг. – старший специалист СП "UzDaewoo Electronics"
1995-1996гг. – сотрудник Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан
1996-2002гг. – старший научный сотрудник Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан
2002-2007гг. – атташе Посольства Республики Узбекистан в США
2007-2011гг. – ведущий научный сотрудник Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан
2011-2015гг. – первый секретарь Посольства Республики Узбекистан в США
2015-2020гг. – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Исламской Республике Пакистан
С 28 мая 2020 года – заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан.
с 15.11.2022 - 03.2022 - 1-й зам. МИД РУ
с 3.03.2023 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в США