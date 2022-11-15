Фуркат Сидиков поедет послом Узбекистана в США

13:19 03.03.2023

Парламент Узбекистана сегодня утвердил представленную кандидатуру Фурката Сидикова на пост после Узбекистана в США. С 2017 года дипломатическую миссию Узбекистана в США возглавляет Жавлон Вахабов. Ожидается, что теперь он может быть назначен первым заместителем министра иностранных дел.



СИДИКОВ Фуркат Ахмедович

/ /

[07.02.1971 - ..]

Родился 7 февраля 1971 года в г.Ташкенте. Узбек.



В 1993 году окончил Ташкентский государственный технический университет. Владеет русским и английским языками.



1993-1995гг. – старший специалист СП "UzDaewoo Electronics"

1995-1996гг. – сотрудник Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан

1996-2002гг. – старший научный сотрудник Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан

2002-2007гг. – атташе Посольства Республики Узбекистан в США

2007-2011гг. – ведущий научный сотрудник Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан

2011-2015гг. – первый секретарь Посольства Республики Узбекистан в США

2015-2020гг. – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Исламской Республике Пакистан

С 28 мая 2020 года – заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан.



с 15.11.2022 - 03.2022 - 1-й зам. МИД РУ



с 3.03.2023 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в США