Болтавшийся неизвестного где 3 года прокурорский полковник Дарданов стал новым губером Таласской области Киргизии

09:03 04.03.2023

Указом Президента КР вместо уволенного Бакытбека Нарбекова главой администрации северо-западной Таласской области назначен



ДАРДАНОВ Нурлан Камалбекович

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[03.01.1975 - ..]

Род. в с. Кызыл- Адыр, Кара-Бууринского района, Таласской области. Кыргыз



В 1996 году окончил Кыргызский государственный национальный университет.



старший судебный исполнитель в Таласском районом народном суде (4.01.1993 - 29.10.1993);

стажер-следователь в прокуратуре Таласского района Таласской обл. (5.12.1996 - 24.10.1997); следователь прокуратуры Таласского района (24.10.1997 - 05.11.1997); ст. следователь прокуратуры Таласской обл. (5.11.1997 - 04.11.1998); прокурор следственного отдела прокуратуры Таласской обл. (04.11.1998 - 28.11.2000); ст. прокурор следственного отдела прокуратуры Таласской обл. (28.11.2000 - 15.08.2005);

заместитель прокурора Таласского района (5.08.2005 - 13.02.2006);

начальник отдела по надзору за расследованием преступлений прокуратуры Таласской области (3.02.2006-29.10.2010); прокурор Тонского района Иссык-Кульской области (29.10.2010 - 11.04.2013); зам. прокурора Жалал-Абадской области (11.04.2013 - 16.12.2016); начальник управления правовой статистики и учетов Генеральной прокуратуры КР (16.12.2016 - 24.07.2017); прокурор Нарынской области (24.07.2017 - 30.05.2018);

С 30 мая 2018 - 12 нояб. 2020 - первый заместитель Генпрокурора КР.



с 4.03.2023 - полномочный представитель президента в Таласской области.



советник юстиции 1-го класса.