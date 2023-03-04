Кому выгодно насилие в Узбекистане. Часть первая. Human Rights Watch

20:38 06.03.2023

Не так давно, то есть 31 января 2023 года Бухарский суд по уголовным делам огласил приговор по трагическим событиям в Нукусе (Каракалпакстан, Республика Узбекистан), происшедшим 1-2 июля 2022 года. Напомню, что в те дни в Нукусе произошли массовые волнения на фоне слухов о потере автономной независимости Республики Каракалпакстан. Вначале спокойный сход граждан на площади быстро превратился в ожесточенные погромы и акции неповиновения законным требованиям власти разойтись и решать вопросы в рамках закона. Вот тогда-то и случились жертвы. Слухи, один страшнее другого, дошли до соседних городов Чимбай и Муйнак. Количество людей, протестующих, но толком не осведомленных об истине и поэтому обманутых, стало расти.



Властям удалось остановить кровопролитие, разумно сочетая жесткость по отношению к явным противникам мирного исхода и гуманность к тем, кто был втянут в протестное движение обманом или вышел на улицы по своей глупости. И вот закончилось следствие, окончено и судебное заседание. Приятно осознавать, что узбекское общество активно обсуждало данное действие. Старые, уже совершенно не актуальные штампы "суду лишь посадить" и "людям не дают права высказать свое мнение, а за высказанное сажают в тюрьму" промелькнули в социальных сетях пару-другую раз, не больше. Большинство комментаторов отмечало современную гуманность приговора в отличие от прошлого.



Во-первых, были реально доказаны правонарушения подсудимых без каких-либо домыслов, подтасовок улик, лжесвидетельств. Такое наказание получил основной обвиняемый Давлетмурат Таджимуратов, который был движущей силой силового сопротивления действующей власти. Во-вторых, суд проявил гуманность и был избирателен в своем приговоре. Ярые противники мирных реформ получили реально суровые сроки наказания, так как действительно являлись угрозой обществу и были виновны в гибели мирных граждан. Заблудшим или попавшим в передрягу по своей глупости был применен мягкий приговор. Активистка протестов журналистка Лолагул Каллыханова и вовсе отделалась условным сроком. Подсудимые, получившие различные сроки наказания и условия их прохождения, за редким исключением остались удовлетворены приговором суда. Их совесть приняла наказание как должное, а публичное поведение было доказательством их покаяния.



При этом, верховная власть Узбекистана дала гарантии каракалпакскому народу, что никто не собирается ущемлять его права и свободы. Были приняты специальные законы и постановления, стимулирующие рост экономики республики, благосостояния людей, в том числе тех, кто занимается предпринимательством. Казалось бы, все, проблема разрешена, можно двигаться дальше. Но те силы, которые толкнули людей на кровопролитие, не собираются мириться с поражением и всячески стараются нивелировать победу здравого смысла над насилием, постоянно публикуя статьи о гонениях каракалпаков, обмане со стороны центральной власти, ее

заговорах и интригах с целью упразднения автономии Республики Каракалпакстан. И особую роль в этом играет правозащитная организация "Human rights watch", которая провозглашает одни цели, но на практике преследует совершенно другие.



На сайте организации сказано: "Human Rights Watch" расследует и освещает нарушения прав человека во всех уголках мира…По всему миру мы работаем… во имя защиты правозащитных активистов, привлечения к ответственности нарушителей прав человека и обеспечения правосудия пострадавшим от нарушений".



Но почему-то эту благородную по своей сути деятельность эта организация проводит крайне однобоко. В ее расследованиях и выводах всегда виновато правительство. Особенно это заметно, когда страна выражает свое независимое мнение, отличное от мнения мировых лидеров. В своих выводах "Human Rights Watch" часто опирается на импульсивные рассказы странных людей, у которых совершенно не бывает доказательств своих слов. Рассказы о преследованиях людей, похищениях, пытках, заговорах и прочих ужасных поступках должны же иметь какие-то доказательства правдивости. Всем этим "Human Rights Watch" успешно игнорирует. Западному обывателю, инвестору, политику достаточно страшной сказки, чтобы поверить во все написанное исследователями этой организации. И за аргумент правдивости сказанного/написанного берется фраза "со слов потерпевшего". Реальных доказательств, как это обычно бывает у крикунов, нет.



Вот и протесты в Нукусе "Human Rights Watch" освещала узко, словно заглядывала в замочную скважину и поэтому много не увидела. Сторонники применения права на немедленный суверенитет Республики Каракалпакстан говорят, что это прописано в 74-ой статье Конституции Республики Узбекистан. Еще в качестве аргумента они приводят межгосударственный договор о вхождении Республики Каракалпакстан в состав Узбекистана. И при этом они в упор не видят механизм обретения суверенитета. Хотя всем известно, что Республика Каракалпакстан по своей Конституции обладает правом выхода из нее на основании всеобщего референдума народа Каракалпакстана. То есть, чтобы реализовать свои права, народ Каракалпакстана должен провести официальный референдум. А не спонтанно выходить на улицы, громить магазины и оказывать сопротивление представителям официальной власти. И, тем более, публичным людям (Лолагул Каллыханова) не выкладывать в интернет видеообращение с призывом к выходу Каракалпакстана из состава Узбекистана, организации (по версии следствия) акций неповиновения.



Попытка захвата зданий государственных органов власти никак не волеизъявление народа. Применение резиновых пуль МООН (мобильные отряды особого назначения) против нападавших отнюдь не желание пролить кровь безоружных. Признание центральной властью ошибки исключить выражения "суверенитет", "право выхода" из новой редакции Конституции страны не может толковаться слабостью власти.



Были публикации, что случившееся непоправимо ударило по имиджу президента Узбекистана как внутри страны, так и во внешнем мире. Странно, что быстрое решение сложной проблемы не репрессивными методами считается ударом по имиджу. Спикер Госдепартамента Нед Прайс призвал "защищать все основные права человека, в том числе на мирные собрания и выражение мнений в соответствии с международными обязательствами Узбекистана".



Но, опять-таки, как можно назвать собрание мирным, если в результате гибнет 18 человек. Такие же "умные выводы" делает "политолог" Рафаэль Сатторов, который живет в США и делает выводы об Узбекистане исключительно по интернет-сообщениям. О какой объективности может идти речь в таком случае?



Зачинщики беспорядков были осуждены, но получили значительные поблажки (кроме главного, Давлетмурата Таджимуратова). Только блогер и учредитель сайта Ayama.uz Бахтияр Кадирбергенов суровое наказание был приговорен к 7 годам лишения свободы. Но это объяснимо. Человек, имеющий доступ к широкой аудитории, к мнению которого прислушивается масса людей, должен осознавать силу своего публичного слова и контролировать свои высказывания в средствах массовой информации. Отсюда и суровый приговор.



Также объяснимо назначение 8 лет лишения свободы преподавателю университета Разбеку Бекмуратову. Вместо того, чтобы нести людям просвещение, он незаконно завладел чужим огнестрельным оружием и повернул его против законных представителей власти.



Такие действия никак не назвать мирными протестами. И применение специальных средств подавления агрессии и насилия вполне оправдано. Так поступают правоохранительные силы всех государств. Только что-то не слышно обвинений в адрес тех стран, где такое тоже происходит. Наверное, из-за того, что граждане и организации этих стран щедро финансирует "Human Rights Watch".



Хью Уильямсон, директор "Human Rights Watch" по Европе и Центральной Азии, пишет, что "Узбекистан в долгу у пострадавших и обязан провести надлежащее расследование с целью установить все обстоятельства произошедшего и привлечь к ответственности виновных в грубых нарушениях". Призыв разобраться в происшедшем – справедливое требование. Но директор Уильямсон должен быть последователен и потребовать выявить виновников происшедшей трагедии. И находятся они не в Узбекистане, и имена у них далеко не узбекские. Да, еще трудно понять, как изучение визуальных материалов может заменить реальную медицинскую экспертизу, чтобы делать выводы о получении смертельных повреждений. Может, все же, стоит заменить осмотр тела через вэб-камеру настоящим медицинским осмотром?



Обвинения в применении пыток – излюбленная тема публикаций "Human Rights Watch". Вот и в докладе касательно нукусских событий есть предложение "власти Узбекистана также должны расследовать все заявления о пытках и недозволенном обращении с задержанными после протестов и привлечь виновных к ответственности". Правда, нет ни одного достоверного факта применения этих пыток. Но для "Human Rights Watch" это не проблема. Главное, громко написать, а с доказательствами повременим. Авось читатели забудут потребовать их.



И последнее про "Human Rights Watch". Правозащитная организация, собирающая факты нарушения прав человека в странах, не должна указывать странам, как выстраивать отношения, управлять обществом, принимать законы. Для этого есть парламенты стран, кабинеты министров, президенты и официальные представители государственных структур. Не стоит дилетантам давать советы тем, кто управляет многомиллионными сообществами.



Если все это профессионалы "Human Rights Watch" в упор не видят, то они никакие профессионалы или льют воду на чужую мельницу. Тогда напрашивается простой вопрос: а зачем тогда нужна организация, называемая "правозащитная", но совершенно необъективная в своей деятельности?



Алишер Касумов