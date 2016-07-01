"Мент" Джумагазиев стал новым губернатором Чуйской области Кыргызстана

16:16 07.03.2023

Сегодня, распоряжением Президента С.Жапарова назначен новый губернатор (полпред президента) КР в Чуйской области. Им стал



ДЖУМАГАЗИЕВ Канат Сагынович

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[10.02.1977 - ..]

Окончил Кыргызский государственный национальный университет по специальности "юриспруденция".



В органах внутренних дел с 1997 года - службу начал с должности милиционера полка милиции Управления охраны МВД КР.



1998-2000 - оперуполномоченный отдела уголовного розыска Первомайского ОВД.



С 2000-го оперуполномоченный, старший оперуполномоченный управления уголовного розыска УВД Бишкека.



Работал заместителем начальника отдела УУР УВД Бишкека, начальником ОУР ОВД Ленинского района столицы, заместителем начальника ОВД Ленинского района, замглавы ОВД Октябрьского района Бишкека.



Занимал пост начальника ОВД Аламудунского района Чуйской области, главы УВД Первомайского района Бишкека.



В ? - 07.2016 - начальник 10-го Гл. управления МВД КР.



С 07.2016 - 11.2017 - нач-к ГУВД Чуйской области



С 24.11.2017 - начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР



с 7.02.2019 - 08.2020 - нач-к ГУВД г. Бишкек



с 08.2020 - кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии "Биримдик".



С 9.10.2020 - назначен начальником ГУВД Бишкека /приказом и.о. МВД Каниметова, которого никто не назначал/



В ? - 12.2022 - нач-к УВД Иссык-Кульской обл.



с 27.12.2022 - нач-к УВД Нарынской обл.



с 7.03.2023 - полпред президента КР в Чуйской области



полковник милиции