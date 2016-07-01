|17:36 В Якутии найден самый древний в мире алмаз. Маленький - 0,3 мм, но ему - 3,6 млрд лет!
16:16 "Мент" Джумагазиев стал новым губернатором Чуйской области Кыргызстана
15:41 Зачем Байден искал у себя мозг? - Виталий Коротич
15:38 Обитель редких знаний. "Назарбаев Университет" пытается доказать свою полезность
15:33 США шокированы резким заявлением Си Цзиньпина: почему Китай перестал сдерживаться, - КП
12:44 Иностранных кибершпионов выявили в инфраструктуре госорганов Казахстана
12:28 Москва разрешила увеличить штат посольства Афганистана в 3 раза
12:12 Женщины - страх и ненависть талибов. Как радикалы в Афганистане устроили гендерный апартеид
11:55 Новейшая японская супер-ракета H3 самоуничтожилась на взлете
11:25 Новая стратегия России в ЕАЭС, - Александр Королев
11:18 Электоральные настроения населения Казахстана в преддверии выборов в марте 2023 года (ч.1,2), - Илеуова Гульмира
11:17 Тени забытых кланов. Племянника олигарха Клебанова подозревают в организации атак на журналистов в Казахстане
11:09 Кадровые перестановки в Киргизии: у новых замов в правительстве есть одна общая черта.., - И.Арбышев
10:31 Что предлагают казахстанские партии избирателям: социально-политические аспекты, - А.Чеботарев
09:59 Афганский вектор современной внешней политики Узбекистана, - Р.Махмудов
09:58 Американские войска в Афганистане (2001-2021): вывести нельзя оставить, - В.Христофоров
08:38 США провоцируют в Китае "чиповый" голод, - В.Скосырев
08:20 Пентагон готовит союзников к сценарию столкновения с Ираном, - И.Субботин
00:55 Транзит алко-трипа. Казахстан взялся спаивать Россию
00:23 Великая Капиталистическая Стена: именно эту стену сейчас разбивают глобалисты, - А.Фурсов
00:05 Токаеву подарили картографический фолиант "Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории"
00:01 Здравоохранение в Казахстане тяжело болеет, - С.Туник
|22:24 Соперником Эрдогана на выборах президента Турции от объединившейся оппозиции стал Кемаль Кылычдароглу
21:38 "Президентку Свету" (Тихановскую) белсуд осудил на 15 лет
21:25 В Турции арестовано уже 247 горе-строителей и прорабов
21:17 Ирину Виннер (экс-жену Алишера Усманова) отстранили от гимнастики на 2 года. За критику западных порядков
21:12 Кругом шпигуны. Зеленский разгромил и уволил шефов собственного СБУ
21:08 Казахстанский файтер Шавкат Рахмонов стал абсолютным чемпионом UFC
21:04 Глобальное управление потерпело неудачу. К итогам саммита Группы двадцати (G20) в Нью-Дели
21:03 Франция: бастуют все! Профсоюзы готовы "поставить французскую экономику на колени"
21:01 Россия и Иран запускают новый транспортный коридор, - С.Тарасов
20:57 В новом парламенте Казахстана реальной оппозиции не место, - В.Панфилова
20:48 Выборы в Черногории: результат непредсказуем
20:38 Кому выгодно насилие в Узбекистане. Часть первая. Human Rights Watch
18:58 Таджикистан продолжает землетрясти почти в 5 баллов
17:41 Наследники "Красных бригад". Итальянские анархисты еще себя покажут, - В.Малышев
17:26 Армия Z затрофеила под Артемовском первую арабскую броне-Пантеру
17:23 Как будут развиваться события в Приднестровье, - Сергей Миркин
16:23 Пошла мода… на "просящих прощение перед казахами".., - В.Майлин
14:21 Осадок остался. Послевкусие визита Байдена в ЦА, - Н.Кузьмин
13:58 За провалы в работе. Уволен губернатор Чуйской области Киргизии Алымбаев и Сукулукский аким Айтибаев
12:42 Умерла майори Джорджина Байер – первый в мире открытый трансгендер-депутат
11:37 Времена "дорогого Леонида Ильича" до сих пор вспоминаются "золотым веком" СССР
09:58 Землетрясение в Турции – лишь начало сейсмических и политических катаклизмов на Земле? - Дм.Минин
09:51 Казахстан начал отказывать россиянам в покупке автомобилей, - МК
09:30 Турецкая оппозиция пережила политическое землетрясение, - Игорь Субботин
09:28 Токаев и Мирзиеев встретились по-восточному тихо, - В.Панфилова
00:38 Макрон заявил об окончании "эпохи французской Африки"
00:37 Аргентина пытается вернуть суверенитет над Мальвинскими островами, аннексированными Британией
00:12 Борьба за Африку. Наследники рабовладельцев, - Сергей Кожемякин
00:10 Питер Кениг: Западный "порядок, основанный на правилах" - это полное беззаконие
|"Мент" Джумагазиев стал новым губернатором Чуйской области Кыргызстана
16:16 07.03.2023
Сегодня, распоряжением Президента С.Жапарова назначен новый губернатор (полпред президента) КР в Чуйской области. Им стал
ДЖУМАГАЗИЕВ Канат Сагынович
/ /
[10.02.1977 - ..]
Окончил Кыргызский государственный национальный университет по специальности "юриспруденция".
В органах внутренних дел с 1997 года - службу начал с должности милиционера полка милиции Управления охраны МВД КР.
1998-2000 - оперуполномоченный отдела уголовного розыска Первомайского ОВД.
С 2000-го оперуполномоченный, старший оперуполномоченный управления уголовного розыска УВД Бишкека.
Работал заместителем начальника отдела УУР УВД Бишкека, начальником ОУР ОВД Ленинского района столицы, заместителем начальника ОВД Ленинского района, замглавы ОВД Октябрьского района Бишкека.
Занимал пост начальника ОВД Аламудунского района Чуйской области, главы УВД Первомайского района Бишкека.
В ? - 07.2016 - начальник 10-го Гл. управления МВД КР.
С 07.2016 - 11.2017 - нач-к ГУВД Чуйской области
С 24.11.2017 - начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР
с 7.02.2019 - 08.2020 - нач-к ГУВД г. Бишкек
с 08.2020 - кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии "Биримдик".
С 9.10.2020 - назначен начальником ГУВД Бишкека /приказом и.о. МВД Каниметова, которого никто не назначал/
В ? - 12.2022 - нач-к УВД Иссык-Кульской обл.
с 27.12.2022 - нач-к УВД Нарынской обл.
с 7.03.2023 - полпред президента КР в Чуйской области
полковник милиции